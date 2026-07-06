El reclamo a la FIA tras el cierre con coche de seguridad en Silverstone: "Se nos negó un final adecuado"

El expiloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle ha cuestionado la gestión de la FIA de las vueltas finales del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026, argumentando que dirección de carrera no está obligada a esperar a que los coches doblados alcancen al pelotón antes de reiniciar la carrera.

La carrera en el icónico circuito de Silverstone terminó bajo condiciones de coche de seguridad, privando al público de un final con bandera verde.

El coche de seguridad salió en la vuelta 48 después de que Max Verstappen hiciera un trompo y acabara en la grava en Stowe. Mientras el líder de la carrera Charles Leclerc y su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, que rodaba segundo en ese momento, entraron ambos en boxes bajo el coche de seguridad, George Russell, de Mercedes, se quedó en pista y tomó la segunda posición.

A medida que se acercaba la bandera a cuadros, se indicó a los coches doblados que recuperen la vuelta, y parecía que podría haber una última vuelta de carrera cuando apareció el mensaje 'Safety Car In This Lap' en la vuelta 51. A pesar del mensaje, el coche de seguridad permaneció en pista.

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"Espero que haya una razón aparte para no hacer entrar al coche de seguridad y no simplemente un cambio de opinión, o un error, al no hacerlo entrar. A todos se nos negó un final apropiado para el gran premio", explicó Brundle durante la retransmisión de Sky Sports F1.

"El objetivo de dejar pasar a los rezagados es que no interrumpan a los líderes ni se involucren en la carrera.

"Cuando están a media vuelta de Silverstone, no van a estorbar con una vuelta por disputarse. No tienes que esperar a que todos vayan dando vueltas lentamente hasta la parte de atrás. Quizá pasó algo más."

FIA Safety Car Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Añadió: "Diga lo que diga el reglamento, no está bien esperar, especialmente en un circuito largo, a que pasen los coches doblados. La razón por la que se introdujo todo esto fue evitar que los pilotos doblados estorbaran en un gran final ante la tribuna y a veces vuelve a meter a jugadores en la partida y vuelven a formar parte de la carrera, así que también hay un elemento de espectáculo en eso.

"El reglamento dice 'si el director de carrera considera que es seguro que lo hagan' y era seguro porque era un día seco y no llovía a cántaros ni había restos en la pista, 'el mensaje de que los coches doblados pueden adelantar ahora se enviará a todos los competidores'.

"Luego continúa diciendo en las muchas páginas del reglamento: 'tras haber adelantado a los coches de F1 en la vuelta del líder, el coche de seguridad apagará sus luces'.

"No dice que tengan que estar al final de la fila. No hay nada que diga que tienes que esperar hasta que hayan llegado a la parte de atrás, solo dice 'debes proceder a una velocidad razonable'."

Desde entonces, la FIA ha publicado una explicación de por qué la carrera terminó bajo condiciones de coche de seguridad. "La regulación del período de coche de seguridad, Artículo B5. 13.5, establece que debe completarse una vuelta tras el procedimiento de desdoblamiento", decía el comunicado.

"Este proceso fue seguido por Operaciones de Carrera. El mensaje 'Safety Car In This Lap' se mostró erróneamente debido a un error de software."

Fotos del GP de Gran Bretaña - Domingo