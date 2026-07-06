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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

El reclamo a la FIA tras el cierre con coche de seguridad en Silverstone: "Se nos negó un final adecuado"

Martin Brundle cuestionó la decisión de la FIA de terminar el Gran Premio de Gran Bretaña bajo condiciones de coche de seguridad.

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

El expiloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle ha cuestionado la gestión de la FIA de las vueltas finales del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026, argumentando que dirección de carrera no está obligada a esperar a que los coches doblados alcancen al pelotón antes de reiniciar la carrera.

La carrera en el icónico circuito de Silverstone terminó bajo condiciones de coche de seguridad, privando al público de un final con bandera verde.

El coche de seguridad salió en la vuelta 48 después de que Max Verstappen hiciera un trompo y acabara en la grava en Stowe. Mientras el líder de la carrera Charles Leclerc y su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, que rodaba segundo en ese momento, entraron ambos en boxes bajo el coche de seguridad, George Russell, de Mercedes, se quedó en pista y tomó la segunda posición.

A medida que se acercaba la bandera a cuadros, se indicó a los coches doblados que recuperen la vuelta, y parecía que podría haber una última vuelta de carrera cuando apareció el mensaje 'Safety Car In This Lap' en la vuelta 51. A pesar del mensaje, el coche de seguridad permaneció en pista.

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"Espero que haya una razón aparte para no hacer entrar al coche de seguridad y no simplemente un cambio de opinión, o un error, al no hacerlo entrar. A todos se nos negó un final apropiado para el gran premio", explicó Brundle durante la retransmisión de Sky Sports F1.

"El objetivo de dejar pasar a los rezagados es que no interrumpan a los líderes ni se involucren en la carrera.

"Cuando están a media vuelta de Silverstone, no van a estorbar con una vuelta por disputarse. No tienes que esperar a que todos vayan dando vueltas lentamente hasta la parte de atrás. Quizá pasó algo más."

FIA Safety Car

FIA Safety Car

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Añadió: "Diga lo que diga el reglamento, no está bien esperar, especialmente en un circuito largo, a que pasen los coches doblados. La razón por la que se introdujo todo esto fue evitar que los pilotos doblados estorbaran en un gran final ante la tribuna y a veces vuelve a meter a jugadores en la partida y vuelven a formar parte de la carrera, así que también hay un elemento de espectáculo en eso.

"El reglamento dice 'si el director de carrera considera que es seguro que lo hagan' y era seguro porque era un día seco y no llovía a cántaros ni había restos en la pista, 'el mensaje de que los coches doblados pueden adelantar ahora se enviará a todos los competidores'.

"Luego continúa diciendo en las muchas páginas del reglamento: 'tras haber adelantado a los coches de F1 en la vuelta del líder, el coche de seguridad apagará sus luces'.

"No dice que tengan que estar al final de la fila. No hay nada que diga que tienes que esperar hasta que hayan llegado a la parte de atrás, solo dice 'debes proceder a una velocidad razonable'."

Desde entonces, la FIA ha publicado una explicación de por qué la carrera terminó bajo condiciones de coche de seguridad. "La regulación del período de coche de seguridad, Artículo B5. 13.5, establece que debe completarse una vuelta tras el procedimiento de desdoblamiento", decía el comunicado.

"Este proceso fue seguido por Operaciones de Carrera. El mensaje 'Safety Car In This Lap' se mostró erróneamente debido a un error de software."

Fotos del GP de Gran Bretaña - Domingo

Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Goldie

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Jeremy Clarkson entra en el paddock.

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Mo Farah

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Dan Towriss, director general de TWG Motorsports, y Cassidy Towriss

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May, el garaje de Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Alex Greenwood, box del equipo Audi F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker, box del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sam Claflin

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sir Jackie Stewart

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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