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Fórmula 1 GP de Hungría

Colapinto completa 128 vueltas y lidera el test de Pirelli en Hungría

Franco Colapinto compartió pista con Gabriel Bortoleto, de Audi, y Jak Crawford, de Aston Martin, en las pruebas de neumáticos de Pirelli el martes en el Hungaroring.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto fue el piloto más veloz en la primera jornada de pruebas de neumáticos que Pirelli llevó a cabo este martes en el Hungaroring, donde la marca italiana trabajó junto a tres equipos en el desarrollo de los compuestos que se utilizarán durante la temporada 2027 de la Fórmula 1.

Tras la disputa del Gran Premio de Hungría, el circuito permaneció abierto para dos jornadas de ensayos organizadas por Pirelli, comenzando hoy. 

En la actividad de este martes participaron Colapinto con Alpine, Gabriel Bortoleto con Audi y Jak Crawford con Aston Martin, quienes completaron diferentes programas destinados a evaluar el rendimiento de los neumáticos del próximo año.

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A lo largo del día, los tres pilotos realizaron tandas de evaluación con distintas variantes del compuesto C3 antes de completar simulaciones de carrera para analizar el comportamiento y la degradación de las opciones más prometedoras. Posteriormente, Colapinto y Bortoleto también trabajaron con diferentes versiones de los compuestos C4 y C5 mediante simulaciones de clasificación y tandas de mayor kilometraje.

El piloto argentino completó un total de 128 vueltas, equivalentes a 561 kilómetros, y marcó el mejor registro de la jornada con un tiempo de 1m20.371s. Bortoleto, por su parte, dio 141 vueltas (618 kilómetros) y estableció un mejor tiempo de 1m20.813s, mientras que Crawford finalizó con 136 giros (596 kilómetros) y un registro de 1m24.598s.

Las pruebas se desarrollaron con una temperatura ambiente que alcanzó los 30°C y un asfalto que llegó a los 53°C, condiciones exigentes que permitieron a Pirelli recopilar una importante cantidad de datos sobre el comportamiento de los neumáticos.

La actividad continuará este miércoles en el Hungaroring con una segunda y última jornada de ensayos, en la que solo volverán a salir a pista Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto para completar un programa similar al desarrollado durante este martes.

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