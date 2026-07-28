Colapinto cierra la primera mitad del año en el top 10 de los Power Rankings de la F1

Franco Colapinto no la pasó bien al volante del Alpine A526 durante el fin de semana de la Fórmula 1 en el Hungaroring, pero eso no impidió que el piloto de 23 años mantuviera su posición en el top 10 de la clasificación de los Power Rankings.

Los Power Rankings de la Fórmula 1 son una clasificación elaborada por un panel de cinco expertos que, después de cada Gran Premio, evalúa el rendimiento de cada piloto durante todo el fin de semana y le asigna una puntuación de hasta 10 puntos, procurando valorar su actuación independientemente del potencial de su monoplaza.

Las calificaciones de los cinco jueces se promedian para obtener la nota de cada carrera y, a lo largo de la temporada, esos puntajes se acumulan para conformar la clasificación general de los Power Rankings.

Después de terminar en los puntos en seis de los 11 fines de semana disputados hasta el momento, Colapinto fue destacado en varias oportunidades en los Power Rankings de la Fórmula 1 durante la temporada.

Esto le permitió concluir la primera mitad del año en la décima posición con una puntuación promedio de 7.0, igualado con Isack Hadjar, quien ingresó al top 10 de la clasificación acumulada tras la carrera en Hungría.

Para sorpresa de nadie, Kimi Antonelli, cómodo líder del campeonato en su segunda temporada en la Fórmula 1, también encabeza los Power Rankings con un promedio de 8.9.

La segunda posición la comparten Max Verstappen y Lewis Hamilton, ambos con 8.0, mientras que el cuarto puesto está compartido por Pierre Gasly, Liam Lawson y George Russell, los tres con 7.6.

A continuación aparecen Arvid Lindblad y Lando Norris con 7.5. Este último fue el ganador de los Power Rankings del Gran Premio de Hungría tras su victoria del domingo en Hungaroring. Charles Leclerc es noveno con 7.4, por delante de los mencionados Colapinto y Hadjar.

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