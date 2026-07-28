Coulthard critica a los pilotos tras el caos de las banderas azules en Hungría: "Parecían un jardín de infantes"

David Coulthard aseguró que los pilotos de F1 parecían estar "en el primer día de clases" ante el problema con las banderas azules en el Hungaroring. "Y me refiero al jardín de infantes, por la forma en que los pilotos reaccionaban", agregó.

La señalización con banderas ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología en la Fórmula 1. Hace algunos años solo se agitaban banderas físicas al costado de la pista, antes de dar paso a un sistema de paneles luminosos más visibles. En la actualidad, los pilotos también reciben las banderas azules correspondientes en la pantalla del volante.

Sin embargo, ese sistema falló durante la carrera del domingo. Se informó que las banderas azules aparecían de forma aleatoria y sin mostrar los números de los pilotos, lo que provocó varios sobresaltos y, en algunos casos, incidentes.

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La FIA tomó conocimiento del problema y recurrió a las banderas físicas y a los paneles luminosos para reemplazar el sistema electrónico.

Aun así, la confusión en pista fue evidente. El caso más destacado fue la colisión entre Carlos Sainz y Oscar Piastri a la salida de la curva 2, cuando el australiano intentaba sacarle una vuelta al español, un incidente que contribuyó a que el piloto de McLaren perdiera el liderato de la carrera frente a su compañero de equipo y eventual ganador, Lando Norris.

Carlos Sainz estuvo en el ojo de la tormenta por su incidente con Oscar Piastri. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"¡Parecía el primer día de clases! Y me refiero al jardín de infantes, por la forma en que los pilotos reaccionaban a las banderas azules", dijo Coulthard en el podcast Up to Speed.

"Algunos dirán que hubo un problema con las pantallas de cronometraje. Pero también existe algo llamado conciencia espacial, y que los ingenieros realmente miren por encima del muro de boxes.

"Hice este comentario durante la transmisión: hoy en día muy pocos equipos tienen ingenieros ubicados en lo que cariñosamente se conoce como el 'prat perch', la plataforma sobre el muro de boxes donde normalmente se sientan los ingenieros y el director del equipo.

"En el caso de Toto [Wolff], por supuesto, él está sentado dentro del garaje, pero antes sí miraban por encima del muro de boxes, y eso te daba cierta conciencia de dónde estaban los otros coches.

"En clasificación nunca se puede dar por hecho que alguien va a salir de boxes en un momento determinado. Pero en un Gran Premio, cuando los coches están girando a ritmo de carrera, normalmente puedes darte cuenta. Bueno, normalmente no: ¡sin duda puedes darte cuenta! Simplemente, esta vez no fue lo suficientemente bueno", concluyó.