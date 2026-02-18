Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Problemas en el Cadillac dejan pocas vueltas para Checo Pérez en Bahréin

Checo Pérez tuvo una mañana limitada de tiempo en pista por inconvenientes en el monoplaza de Cadillac.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez tuvo este miércoles la oportunidad de arrancar la segunda semana de pruebas para Cadillac en el Circuito Internacional de Bahréin, pero su trabajo en pista terminó siendo limitado.

El piloto mexicano solo pudo dar dos vueltas de instalación durante las primeras dos horas y media de la sesión matutina prevista a cuatro horas en Sakhir.

Pérez pudo arrancar a girar debidamente recién entrada la hora y media final, pero tampoco llegó a acumular demasiados kilómetros, ya que terminó su jornada con un total de apenas 24 vueltas en el tablero.

Según informó Cadillac, el problema que limitó a Pérez a permanecer tanto tiempo en el garaje estuvo relacionado a una falla en los sensores del monoplaza.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El piloto de Guadalajara terminó la mañana en la 11° y última posición con un mejor tiempo personal de 1m38s191, muy lejos de la referencia de 1m33s739 que impuso Charles Leclerc, de Ferrari.

De todos modos, Cadillac no fue el único equipo con problemas en la primera sesión del miércoles en Bahréin.

Red Bull solo pudo completar 13 vueltas con Isack Hadjar porque el RB22 presentó un problema de presión en uno de los circuitos de refrigeración del motor, mientras que Aston Martin estuvo limitado a 28 giros con Fernando Alonso por un inconveniente en la unidad de potencia Honda.

Checo Pérez regresará al volante del monoplaza de Cadillac recién en la sesión vespertina del jueves, ya que tanto la tarde del miércoles como la mañana del Día 2 en Sakhir tendrá a Valtteri Bottas al volante.

