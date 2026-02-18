Red Bull introduce un nuevo perfil ondulado en el alerón delantero del RB22

Isack Hadjar es el piloto designado por Red Bull para comenzar la segunda sesión de pruebas en Bahréin y el francés estrenó un nuevo alerón delantero en el RB22.

La modificación es fácilmente observable, porque la semana pasada el perfil principal tenía un diseño perfectamente recto (foto de la derecha abajo), mientras que hoy podemos apreciar un borde de ataque ondulado con dos secciones ligeramente elevadas (foto de la izquierda abajo), mientras que el segundo elemento está completamente plano y solo el tercero tiene incidencia.

El equipo de Milton Keynes ha mantenido la aleta lateral muy torcida en la parte inferior, que se conecta con el foot plane, amplificando la continuidad del perfil principal, como si el endplate no existiera en la parte baja.

Hadjar está trabajando en la puesta a punto porque Red Bull busca una nueva base de trabajo orientada al rendimiento, pero se vio obligado a una larga parada en boxes por un problema que surgió en el sistema hidráulico, lo que mantiene a los mecánicos ocupados en una reparación complicada.

Se trata de algo serio, ya que el personal del equipo cubrió la vista de quienes miran desde fuera del garage.