Red Bull introduce un nuevo perfil ondulado en el alerón delantero del RB22
Red Bull presentó en la segunda sesión de pruebas en Bahréin un perfil principal del alerón delantero que ya no es recto, sino que muestra el borde de ataque elevado en dos curvaturas.
Isack Hadjar es el piloto designado por Red Bull para comenzar la segunda sesión de pruebas en Bahréin y el francés estrenó un nuevo alerón delantero en el RB22.
La modificación es fácilmente observable, porque la semana pasada el perfil principal tenía un diseño perfectamente recto (foto de la derecha abajo), mientras que hoy podemos apreciar un borde de ataque ondulado con dos secciones ligeramente elevadas (foto de la izquierda abajo), mientras que el segundo elemento está completamente plano y solo el tercero tiene incidencia.
El equipo de Milton Keynes ha mantenido la aleta lateral muy torcida en la parte inferior, que se conecta con el foot plane, amplificando la continuidad del perfil principal, como si el endplate no existiera en la parte baja.
Hadjar está trabajando en la puesta a punto porque Red Bull busca una nueva base de trabajo orientada al rendimiento, pero se vio obligado a una larga parada en boxes por un problema que surgió en el sistema hidráulico, lo que mantiene a los mecánicos ocupados en una reparación complicada.
Se trata de algo serio, ya que el personal del equipo cubrió la vista de quienes miran desde fuera del garage.
Share Or Save This Story
Isack Hadjar confía en ganar carreras con Red Bull en la F1 2026
Red Bull: Hadjar explica el accidente en los tests de Barcelona
Después de cuatro días de pruebas, el motor Red Bull-Ford tranquiliza
Max Verstappen redobla su postura: "No quiero que la F1 esté cerca de la Fórmula E"
Red Bull F1 pierde a su diseñador jefe antes del inicio de la F1 2026
Red Bull espera que un coche ganador convenza a Verstappen de cara a la F1 2026
Últimas noticias
Max Verstappen redobla su postura: "No quiero que la F1 esté cerca de la Fórmula E"
Problemas en el Cadillac dejan pocas vueltas para Checo Pérez en Bahréin
El factor inesperado que hará más complicadas las clasificaciones de la F1 en 2026
Leclerc lidera la mañana de la F1 en Bahréin; Checo Pérez gira poco con el Cadillac
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments