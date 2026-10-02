F1 2026: Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Bahréin en Malasia
Te dejamos toda la información para el día sábado del Gran Premio de Bahréin en Malasia donde se disputará la pole position.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Clive Mason/Getty Images
La sesión de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia no será del todo definitiva para el resultado dado que la pista de Sepang es uno de los circuitos donde es posible adelantar, por ello, Alpine ha decidido montar un nuevo motor de combustión interna con Franco Colapinto.
Para Mercedes, el circuito de Malasia se trata de una carrera de casa y antes de que saliera del calendario Lewis Hamilton había ganado las últimas cuatro posiciones de privilegio.
Los poleman en el circuito de Malasia
Horarios de la FP3 y la clasificación del GP de Bahréin en Malasia
Práctica 3
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México: viernes 2 de octubre a las 22:30h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: viernes 2 de octubre a las 22:30h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: viernes 2 de octubre a las 23:30h
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Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 00:30h
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Argentina: sábado 3 de octubre a las 01:30h
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Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 01:30h
Clasificación
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México: sábado 3 de octubre a las 02:00h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: sábado 3 de octubre a las 02:00h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: sábado 3 de octubre a las 03:00h
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Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 04:00h
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Argentina: sábado 3 de octubre a las 05:00h
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Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 05:00h
¿Cómo ver el GP de Bahréin de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
El tiempo para el GP de Bahréin en Sepang de la F1 2026
La situación para el día sábado ha cambiado respecto al pronóstico inicial y, aunque aún existen potencialmente lluvias parece que, ahora, las posibilidades se han reducido y que incluso podríamos tener una clasificación en seco. Las temperaturas se mantendrían en pista por encima de los 50 grados centígrados con un alto porcentaje, más del 50 por ciento, por humedad.
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