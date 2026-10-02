F1 2026: Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Bahréin en Malasia

La sesión de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia no será del todo definitiva para el resultado dado que la pista de Sepang es uno de los circuitos donde es posible adelantar, por ello, Alpine ha decidido montar un nuevo motor de combustión interna con Franco Colapinto.

Para Mercedes, el circuito de Malasia se trata de una carrera de casa y antes de que saliera del calendario Lewis Hamilton había ganado las últimas cuatro posiciones de privilegio.

Los poleman en el circuito de Malasia

Más de la F1 : Fórmula 1 Colapinto recibe otra penalización en la parrilla para el GP de Bahréin de F1 en Malasia

Horarios de la FP3 y la clasificación del GP de Bahréin en Malasia

Práctica 3

México: viernes 2 de octubre a las 22:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: viernes 2 de octubre a las 22:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: viernes 2 de octubre a las 23:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 00:30h

Argentina: sábado 3 de octubre a las 01:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 01:30h

Clasificación

México: sábado 3 de octubre a las 02:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: sábado 3 de octubre a las 02:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: sábado 3 de octubre a las 03:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 04:00h

Argentina: sábado 3 de octubre a las 05:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 05:00h

¿Cómo ver el GP de Bahréin de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

El tiempo para el GP de Bahréin en Sepang de la F1 2026

La situación para el día sábado ha cambiado respecto al pronóstico inicial y, aunque aún existen potencialmente lluvias parece que, ahora, las posibilidades se han reducido y que incluso podríamos tener una clasificación en seco. Las temperaturas se mantendrían en pista por encima de los 50 grados centígrados con un alto porcentaje, más del 50 por ciento, por humedad.