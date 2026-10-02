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Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Bahrein

Verstappen lidera la FP1 del GP de Bahréin en Malasia, con Colapinto y Checo Pérez al fondo del clasificador

Max Verstappen, con Red Bull, marcó el mejor tiempo en la primera práctica del Gran Premio de Bahréin de F1 que se disputa en Malasia. Franco Colapinto finalizó 19°, tres puestos por delante de Checo Pérez, que fue último.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Mason/Getty Images

La F1 está de regreso en el circuito de Sepang de manera excepcional para disputar el GP de Bahréin, y Max Verstappen retomó donde lo dejó en 2017: en el primer puesto.

El piloto neerlandés, ganador de la última edición del Gran Premio de Malasia hace nueve años, lideró la FP1 este viernes con un tiempo de 1m37s520 con su Red Bull RB22.

George Russell, quien viene de vencer el pasado fin de semana en Azerbaiyán, fue segundo a 0s383 de Verstappen, mientras que Isack Hadjar completó un 1-3 para Red Bull, aunque a 0s783 de su compañero de equipo.

Charles Leclerc fue el mejor representante de Ferrari en el cuarto puesto, seguido de Kimi Antonelli, que fue quinto a un segundo de la cima, con Lewis Hamilton en el sexto lugar.

Pierre Gasly llevó su Alpine hasta el séptimo lugar con un mejor tiempo de 1m38s715 que lo dejó 12 puestos por delante de Franco Colapinto. Sin embargo, el argentino no realizó un simulacro de clasificación, ya que su enfoque estuvo en el ritmo de carrera. Esto se debe a que arrancará desde el fondo de la parrilla el domingo tras sumar una segunda sanción en Malasia por montar su cuarto motor de combustión interna en el año.

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Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, y el Audi de Nico Hülkenberg.

Sergio Pérez finalizó 22° la sesión con un mejor tiempo personal de 1m40s820.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de Bahréin en Malasia:

Colapinto fue el primero en salir a la pista cuando el semáforo se puso en verde en el regreso de la Fórmula 1 al circuito de Sepang por primera vez desde 2017, en una práctica inicial que se puso en marcha con 32 grados de temperatura ambiente y 51 grados sobre el asfalto, con 60% de humedad.

Franco Colapinto, Alpine, en la FP1 del GP de Bahréin en Malasia.

Franco Colapinto, Alpine, en la FP1 del GP de Bahréin en Malasia.

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Cumplidos los primeros diez minutos, Verstappen marcaba el rumbo con una vuelta de 1m39s400 con neumáticos blandos en su Red Bull, que este fin de semana son el compuesto C4 de la gama de Pirelli, antes de mejorar a 1m38s883.

Russell se acercó a 1m38s932 para quedar a 0s049, seguido de Antonelli, a medio segundo de diferencia, mientras que Leclerc y Hadjar completaban las cinco primeras posiciones, todos ellos con gomas medias, a excepción del francés, que llevaba blandos.

Checo Pérez giraba en 1m42s527 al volante de su Cadillac para ocupar la 18° posición con la goma media, justo detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Colapinto había completado una vuelta de instalación al inicio y volvió a la pista cuando habían transcurrido casi 20 minutos para marcar una primera vuelta cronometrada de 1m41s185 con los blandos, que lo dejaba 14°, a dos lugares de su compañero, Pierre Gasly.

Al llegar a la media hora, Hadjar desplazó a Verstappen de lo más alto del clasificador con un registro de 1m38s303, mientras que Russell se iba largo en la curva cuatro al montar los blandos y perdía su intento de vuelta rápida.

Por su parte, Colapinto avanzaba al 11° lugar con un tiempo de 1m40s531, a una décima y una posición de su compañero de equipo.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, durante la FP1 en Sepang.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, durante la FP1 en Sepang.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Russell pudo completar una vuelta limpia en su segundo intento y tomó la delantera con 1m37s903, a exactamente cuatro décimas de Hadjar, con los Ferrari de Leclerc y Hamilton colocándose detrás.

Verstappen montó un juego de blandos nuevos para volver a la cima con 1m37s520 a 25 minutos del final, lo que sería lo mejor de la FP1, al tiempo que Antonelli se mostraba lejos del ritmo con 1m38s580 para acomodarse quinto, a un segundo.

Checo Pérez pasó de 22° a 14° cuando montó los neumáticos blandos y cerró una vuelta de 1m40s820, aunque luego caería nuevamente al fondo del clasificador ante las mejoras de otros pilotos.

Colapinto no realizó un simulacro de clasificación con neumáticos nuevos, por lo que terminó 19° la sesión.

La actividad del Gran Premio de Bahréin en Malasia continuará con la segunda práctica libre. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

1'37.520

S 204.622
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.383

1'37.903

0.383 S 203.822
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.783

1'38.303

0.400 S 202.992
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.847

1'38.367

0.064 S 202.860
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+1.060

1'38.580

0.213 S 202.422
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+1.070

1'38.590

0.010 S 202.401
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.195

1'38.715

0.125 S 202.145
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22

+1.586

1'39.106

0.391 S 201.348
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 27

+1.677

1'39.197

0.091 S 201.163
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.691

1'39.211

0.014 S 201.134
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+1.756

1'39.276

0.065 S 201.003
12 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.773

1'39.293

0.017 S 200.968
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.028

1'39.548

0.255 S 200.454
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 22

+2.163

1'39.683

0.135 S 200.182
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 23

+2.638

1'40.158

0.475 S 199.233
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 23

+2.791

1'40.311

0.153 S 198.929
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.801

1'40.321

0.010 S 198.909
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+2.893

1'40.413

0.092 S 198.727
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+3.011

1'40.531

0.118 S 198.493
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.085

1'40.605

0.074 S 198.347
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 23

+3.280

1'40.800

0.195 S 197.964
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 24

+3.300

1'40.820

0.020 S 197.925
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