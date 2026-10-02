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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Japón

Álex Márquez lidera la práctica en Japón superando a Acosta y Marc Márquez

Álex Márquez ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos del Gran Premio de Japón de MotoGP, por delante de Pedro Acosta y Marc Márquez. Johann Zarco sufrió una fuerte caída en los últimos minutos, pero logró mantener por los pelos un puesto entre los diez primeros.

Téha Courbon
Edited:
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Luigi Dall'lgna, director general de Ducati Corse

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Una vista detallada del carenado Factory Aprilia Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Una vista detallada del salpicadero del Yamaha Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Johann Zarco, equipo LCR Honda

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Somkiat Chantra, equipo LCR Honda

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Una vista detallada del equipo Yamaha Factory Racing en el garaje

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Jack Miller, Pramac Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Jack Miller, Pramac Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Una vista detallada del equipo Yamaha Factory Racing en el garaje

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Johann Zarco, equipo LCR Honda

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Una vista detallada de los alerones traseros del equipo Aprilia Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Alberto Puig, director del equipo HRC Honda

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Una vista detallada de los alerones traseros del equipo Factory Aprilia Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Una vista detallada del carenado Factory Aprilia Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Luigi Dall'lgna, director general de Ducati Corse

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Japón: el viernes, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Japón: el viernes, en imágenes
52

Los pilotos salieron a pista para los entrenamientos del Gran Premio de Japón de MotoGP tras una primera sesión de entrenamientos libres marcada por unas condiciones traicioneras, que ya se habían cobrado una primera víctima: Takaaki Nakagami había sufrido una caída y se había fracturado la clavícula.

El sol brillaba y las temperaturas alcanzaban los 23 °C en el aire y los 35 °C en el suelo, mientras los pilotos se disputaban directamente una plaza en la Q2.

Ya en la primera vuelta, Alex Rins cometió un error en la curva 3, sin consecuencias. A pesar de que las condiciones eran ligeramente mejores que en la EL1, pocos pilotos habían salido a pista. Luca Marini acababa de marcar el mejor tiempo cuando se cayó en la primera curva, de nuevo sin consecuencias.

Tras unos diez minutos, el motor de la Aprilia del héroe local, Ai Ogura, echó humo, lo que provocó una bandera roja tras derramar líquido sobre la pista. Pedro Acosta, equipado con un neumático medio en la parte trasera, se había aupado entonces a la primera posición con un tiempo de 1'44"397, con 34 milésimas de ventaja sobre Marco Bezzecchi, que había optado por el neumático blando en la parte trasera.

Tras unos minutos y una pista limpiada por el propio Loris Capirossi, la sesión se reanudó con 50 minutos aún por disputar. Johann Zarco se colocó en tercera posición, a dos décimas del mejor tiempo.

Bezzecchi recuperó el liderato de la clasificación, mientras que Marc Márquez y Fabio Quartararo se situaron entre los cuatro primeros.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

A 30 minutos del final de la sesión, Marc Márquez marcó el mejor tiempo con 1'43"623 con un neumático medio, por delante de las dos Aprilia oficiales. Por el momento, Johann Zarco y Fabio Quartararo se mantenían bien situados en el top 10. La magia de Motegi no había llegado finalmente a Pecco Bagnaia, que solo ocupaba la 16.ª posición.

En los últimos 15 minutos, los pilotos montaron sus neumáticos blandos y comenzaron su ataque cronometrado. Marco Bezzecchi y, a continuación, Marc Márquez se sucedieron en cabeza, antes de que Zarco marcara un magnífico tercer tiempo, superado por su compañero de equipo Diogo Moreira.

Caída de Johann Zarco

Jorge Martín había tenido dificultades desde el inicio de la sesión y, por el momento, solo ocupaba la 12.ª posición, por lo que no se había clasificado para la Q2. El español acabó remontando hasta la quinta posición. Fabio Quartararo se hizo con la octava posición.

Mientras atacaba, Johann Zarco cometió un error y sufrió una caída bastante violenta. Tras pasar unos minutos en el suelo, aturdido, el piloto se levantó. Justo después, fue Diogo Moreira quien, a su vez, sufrió una caída.

Tras las últimas vueltas, Álex Márquez marcó el mejor tiempo por delante de Pedro Acosta y Marc Márquez. A pesar de su caída, Johann Zarco conservó su puesto entre los diez primeros. Fabio Quartararo marcó el séptimo mejor tiempo y consiguió su pase a la Q2.

Fuera del top 10 y, por lo tanto, obligados a pasar por la Q1 mañana, se encontraban, entre otros, Fermín Aldeguer, los dos pilotos de Trackhouse y Pecco Bagnaia.

Más de MotoGP :

MotoGP - GP de Japón - Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 25

1'42.811

168.110 317
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 25

+0.076

1'42.887

0.076 167.986 317
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 24

+0.100

1'42.911

0.024 167.947 316
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 24

+0.218

1'43.029

0.118 167.754 316
5 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 23

+0.349

1'43.160

0.131 167.541 319
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.386

1'43.197

0.037 167.481 314
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 25

+0.419

1'43.230

0.033 167.428 310
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 23

+0.464

1'43.275

0.045 167.355 315
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 22

+0.495

1'43.306

0.031 167.304 319
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 22

+0.574

1'43.385

0.079 167.177 318
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 22

+0.578

1'43.389

0.004 167.170 314
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+0.618

1'43.429

0.040 167.105 318
13 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.674

1'43.485

0.056 167.015 313
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+0.716

1'43.527

0.042 166.947 316
15 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+0.768

1'43.579

0.052 166.863 318
16 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+0.775

1'43.586

0.007 166.852 316
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda 22

+0.877

1'43.688

0.102 166.688 318
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.917

1'43.728

0.040 166.624 309
19 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 25

+1.085

1'43.896

0.168 166.354 319
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 22

+1.493

1'44.304

0.408 165.704 310
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 23

+1.600

1'44.411

0.107 165.534 308
22 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 22

+2.025

1'44.836

0.425 164.863 315
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