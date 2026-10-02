Álex Márquez lidera la práctica en Japón superando a Acosta y Marc Márquez

Los pilotos salieron a pista para los entrenamientos del Gran Premio de Japón de MotoGP tras una primera sesión de entrenamientos libres marcada por unas condiciones traicioneras, que ya se habían cobrado una primera víctima: Takaaki Nakagami había sufrido una caída y se había fracturado la clavícula.

El sol brillaba y las temperaturas alcanzaban los 23 °C en el aire y los 35 °C en el suelo, mientras los pilotos se disputaban directamente una plaza en la Q2.

Ya en la primera vuelta, Alex Rins cometió un error en la curva 3, sin consecuencias. A pesar de que las condiciones eran ligeramente mejores que en la EL1, pocos pilotos habían salido a pista. Luca Marini acababa de marcar el mejor tiempo cuando se cayó en la primera curva, de nuevo sin consecuencias.

Tras unos diez minutos, el motor de la Aprilia del héroe local, Ai Ogura, echó humo, lo que provocó una bandera roja tras derramar líquido sobre la pista. Pedro Acosta, equipado con un neumático medio en la parte trasera, se había aupado entonces a la primera posición con un tiempo de 1'44"397, con 34 milésimas de ventaja sobre Marco Bezzecchi, que había optado por el neumático blando en la parte trasera.

Tras unos minutos y una pista limpiada por el propio Loris Capirossi, la sesión se reanudó con 50 minutos aún por disputar. Johann Zarco se colocó en tercera posición, a dos décimas del mejor tiempo.

Bezzecchi recuperó el liderato de la clasificación, mientras que Marc Márquez y Fabio Quartararo se situaron entre los cuatro primeros.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

A 30 minutos del final de la sesión, Marc Márquez marcó el mejor tiempo con 1'43"623 con un neumático medio, por delante de las dos Aprilia oficiales. Por el momento, Johann Zarco y Fabio Quartararo se mantenían bien situados en el top 10. La magia de Motegi no había llegado finalmente a Pecco Bagnaia, que solo ocupaba la 16.ª posición.

En los últimos 15 minutos, los pilotos montaron sus neumáticos blandos y comenzaron su ataque cronometrado. Marco Bezzecchi y, a continuación, Marc Márquez se sucedieron en cabeza, antes de que Zarco marcara un magnífico tercer tiempo, superado por su compañero de equipo Diogo Moreira.

Caída de Johann Zarco

Jorge Martín había tenido dificultades desde el inicio de la sesión y, por el momento, solo ocupaba la 12.ª posición, por lo que no se había clasificado para la Q2. El español acabó remontando hasta la quinta posición. Fabio Quartararo se hizo con la octava posición.

Mientras atacaba, Johann Zarco cometió un error y sufrió una caída bastante violenta. Tras pasar unos minutos en el suelo, aturdido, el piloto se levantó. Justo después, fue Diogo Moreira quien, a su vez, sufrió una caída.

Tras las últimas vueltas, Álex Márquez marcó el mejor tiempo por delante de Pedro Acosta y Marc Márquez. A pesar de su caída, Johann Zarco conservó su puesto entre los diez primeros. Fabio Quartararo marcó el séptimo mejor tiempo y consiguió su pase a la Q2.

Fuera del top 10 y, por lo tanto, obligados a pasar por la Q1 mañana, se encontraban, entre otros, Fermín Aldeguer, los dos pilotos de Trackhouse y Pecco Bagnaia.

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