Alpine pide a la F1 cambiar las reglas tras perder el podio de Gasly en Mponaco

Alpine recibió un golpe este viernes al perder el podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, y Steve Nielsen compartió la frustración dentro de la escudería de Enstone.

Gasly había sido uno de los muchos pilotos sancionados durante la carrera en el Principado en junio pasado por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Sin embargo, Alpine decidió no cumplir la sanción porque entendía que había algo mal con el sistema de control, y el francés terminó tercero en la pista.

La sanción le fue aplicada apenas terminada la carrera, por lo que cayó del tercero al séptimo puesto, pero el equipo recuperó esa posición días más tarde tras presentar un derecho de revisión y nuevas evidencias, junto con el testimonio de la empresa encargada del cronometraje de la F1 y de la FIA.

Sin embargo, eso no fue el final, ya que Red Bull y McLaren apelaron esa decisión y, finalmente, este viernes obtuvieron un fallo favorable que bajó a Gasly del podio de Mónaco.

"Obviamente estamos decepcionados. Uno no puede afrontar estas cosas con certeza, pero estábamos convencidos de que teníamos la razón de nuestro lado. Estábamos convencidos de que, con el respaldo del cronometrador oficial y de la propia FIA, el auto número 10 no estaba excediendo el límite de velocidad", dijo Nielsen a Sky Sports F1.

"Esa también es nuestra postura: el auto número 10 no estaba excediendo el límite de velocidad. Sin embargo, el panel de revisión llegó a una conclusión diferente. Así que estamos decepcionados, pero ahora nuestro foco está puesto en Monza y en sumar los puntos en la pista".

Steve Nielsen, Managing Director, Alpine F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cuando se le preguntó si había alguna manera de resumir todo lo sucedido, Nielsen respondió que es algo que solo puede darse en la Fórmula 1 y reclamó poner el foco en realizar cambios reglamentarios para evitar que esto se repita en el futuro.

"Es tremendamente sencillo, pero fantásticamente complejo al mismo tiempo. Supongo que solo la Fórmula 1 podría lograr algo así", sentenció.

"No quiero entrar en quién tuvo razón o quién estuvo equivocado, y tampoco quiero aburrir a todo el mundo explicando cómo funciona el sistema de cronometraje, pero creo que ahora el deporte debe enfocarse en garantizar que esto nunca vuelva a suceder. Y, en realidad, eso requiere cambios muy pequeños en el reglamento. Ahí es donde deberíamos poner nuestros esfuerzos ahora".

Alpine quedó ahora a 16 puntos de Racing Bulls, después de haber llegado al Gran Premio de Italia a solo tres unidades. Nielsen reconoció que es un golpe para su equipo mientras busca terminar el año como "el mejor del resto", en el quinto lugar del Campeonato de Constructores, pero confía en que hay tiempo para recuperarse.

"Por supuesto que es un golpe. Preferiría tener esos puntos antes que perderlos, pero quedan 10 carreras. Creo que es un golpe, pero no es un golpe fatal. Tenemos mucho tiempo para recuperar todos esos puntos y sumar incluso más si conseguimos producir un buen auto. Ese es nuestro foco", concluyó.