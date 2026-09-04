Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Italia

¿Cuántos puntos pierde Alpine sin el podio de Mónaco? Así queda el campeonato de la F1 2026

Pierre Gasly se quedó finalmente sin el podio del Gran Premio de Mónaco, lo que se traduce en una importante pérdida de puntos para el piloto y para Alpine.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Pierre Gasly, Alpine A526

Pierre Gasly, Alpine A526

Foto de: Erik Junius

La decisión de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA de restituir las sanciones a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco tiene grandes implicancias para Alpine en su afán de liderar la zona media de la Fórmula 1 en el campeonato.

La escudería de Enstone había llegado a la cita de este fin de semana en Italia apenas tres puntos por detras de Racing Bulls en el duelo que ambos equipos mantienen por el quinto puesto.

Ahora, con el retroceso de Gasly del tercer al séptimo lugar en Mónaco, que a su vez elevó a Liam Lawson y a Arvid Lindblad de sexto y séptimo a quinto y sexto, respectivamente, la escudería de Faenza tiene una ventaja de 16 puntos.

 Además, Gasly se alejó de Lawson en el campeonato de pilotos, donde el neozelandés, noveno en el certamen, ahora suma 51 puntos contra 35 del francés, que es décimo.

También lee:

Campeonato de Pilotos de la F1 2026 actualizado:

Pos. PILOTO Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 242 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 - - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 183 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 - - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 183 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 - - - - - - - - -
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 159 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 - - - - - - - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 155 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - - - - - - - - -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 112 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 - - - - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 106 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - - - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 35 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 - - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 25 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 6 - - - - - - - - - - 2/9 4 - - - - - - - - -
16 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas F1 Team 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PerezCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores de F1 2026 actualizado: 

Pos. Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 425 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 338 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 265 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 189 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 - - - - - - - -
5 ItalyRB 70 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - - - - - - - - -
6 FranceAlpine 54 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - -
8 GermanyAudi 16 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - - - - - - - -
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - -

Share Or Save This Story

Artículo previo La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: " decepción y frustración"
Artículo siguiente Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10

Top Comments
More from
Federico Faturos

Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10

Los horarios para el GP de Italia de F1 2026 en Monza y cómo verlo en vivo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Los horarios para el GP de Italia de F1 2026 en Monza y cómo verlo en vivo

A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Italia de F1 2026 en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Italia de F1 2026 en Monza
More from
Pierre Gasly

La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: " decepción y frustración"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: " decepción y frustración"

Alpine anuncia un importante nuevo patrocinador para el coche de Colapinto en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Alpine anuncia un importante nuevo patrocinador para el coche de Colapinto en la F1 2026

Gasly celebra la continuidad de Colapinto en Alpine: “Trabajamos bien juntos”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Gasly celebra la continuidad de Colapinto en Alpine: “Trabajamos bien juntos”
More from
Alpine

Colapinto, entre la “mayor mejora” de 2026 y el problema que puede afectar a Alpine en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto, entre la “mayor mejora” de 2026 y el problema que puede afectar a Alpine en Monza

Colapinto deja Zandvoort atrás, pero espera hablar en Monza de la sanción

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto deja Zandvoort atrás, pero espera hablar en Monza de la sanción

Ben Sulayem responde por las sanciones a Colapinto en la F1: “También piensan que la FIA está contra los británicos”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ben Sulayem responde por las sanciones a Colapinto en la F1: “También piensan que la FIA está contra los británicos”

Últimas noticias

¿Hadjar de vuelta a Madrid? Red Bull se muestra pesimista

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
¿Hadjar de vuelta a Madrid? Red Bull se muestra pesimista

Las novedades técnicas de los equipos de F1 en el GP de Italia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Las novedades técnicas de los equipos de F1 en el GP de Italia

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Los resultados finales del GP de Mónaco sin Gasly en el podio

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Los resultados finales del GP de Mónaco sin Gasly en el podio