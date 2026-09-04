¿Cuántos puntos pierde Alpine sin el podio de Mónaco? Así queda el campeonato de la F1 2026
Pierre Gasly se quedó finalmente sin el podio del Gran Premio de Mónaco, lo que se traduce en una importante pérdida de puntos para el piloto y para Alpine.
Pierre Gasly, Alpine A526
Foto de: Erik Junius
La decisión de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA de restituir las sanciones a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco tiene grandes implicancias para Alpine en su afán de liderar la zona media de la Fórmula 1 en el campeonato.
La escudería de Enstone había llegado a la cita de este fin de semana en Italia apenas tres puntos por detras de Racing Bulls en el duelo que ambos equipos mantienen por el quinto puesto.
Ahora, con el retroceso de Gasly del tercer al séptimo lugar en Mónaco, que a su vez elevó a Liam Lawson y a Arvid Lindblad de sexto y séptimo a quinto y sexto, respectivamente, la escudería de Faenza tiene una ventaja de 16 puntos.
Además, Gasly se alejó de Lawson en el campeonato de pilotos, donde el neozelandés, noveno en el certamen, ahora suma 51 puntos contra 35 del francés, que es décimo.
Campeonato de Pilotos de la F1 2026 actualizado:
|Pos.
|PILOTO
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|242
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|183
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|183
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|L. NorrisMcLaren
|159
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|155
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|M. VerstappenRed Bull Racing
|112
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|106
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|51
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|35
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|25
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|C. SainzWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas F1 Team
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PerezCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de Constructores de F1 2026 actualizado:
|Pos.
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|425
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|338
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|265
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|189
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|RB
|70
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|54
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|16
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
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