Golpe para Alpine en la F1: Gasly pierde el podio del GP de Mónaco

Pierre Gasly, piloto de Alpine en la Fórmula 1, finalmente perdió su podio en el Gran Premio de Mónaco, después de que la Corte Internacional de Apelación (ICA, según su sigla en inglés) de la FIA dictaminara que sus sanciones por exceder el límite de velocidad en el pit lane siguen vigentes.

Gasly fue uno de varios pilotos que fueron sancionados por exceder el límite de velocidad en el pit lane durante la carrera en el Principado, pero posteriormente se descubrió que las mediciones del pit lane eran inexactas, con una discrepancia de 77 centímetros entre los dos primeros bucles de cronometraje, de ahí el inusual número de sanciones.

Mientras que pilotos como Oscar Piastri y George Russell se vieron perjudicados al cumplir sus sanciones durante la carrera —en el caso de Russell, la sanción fue cumplida de manera incorrecta, por lo que el piloto de Mercedes recibió posteriormente una penalización de drive-through—, las dos sanciones de cinco segundos de Gasly fueron añadidas a su tiempo de carrera, lo que lo hizo caer del tercer al séptimo puesto. Esta situación permitió a Alpine solicitar un derecho de revisión.

Posteriormente, los comisarios de la FIA anularon las sanciones el 12 de junio, lo que permitió que Gasly recuperara el tercer puesto. Sin embargo, esta opción no estaba disponible para los pilotos que habían cumplido sus sanciones durante la carrera.

Isack Hadjar, de Red Bull, y Piastri, de McLaren, se vieron perjudicados y cayeron del tercer y cuarto puesto al cuarto y quinto, respectivamente. Por lo tanto, ambos equipos apelaron la decisión ante la ICA; la medida contó con el apoyo de Racing Bulls, cuyos dos pilotos perdieron una posición en la clasificación, y de Motorsport UK, el ente de gobierno del deporte motor en el Reino Unido.

La Corte dictaminó el viernes que las sanciones siguen vigentes, por lo que Gasly vuelve a caer al séptimo puesto, mientras que su compatriota Hadjar hereda el tercer lugar que el piloto de Red Bull había celebrado después de la carrera.

Parte de los fundamentos de la ICA fue que Alpine no pudo demostrar con plena certeza que Gasly había recorrido una distancia mayor en el pit lane que la que había sido medida —de manera inexacta—, por lo que su menor tiempo entre los bucles de cronometraje podía deberse a "un recorrido más corto, una mayor velocidad o una combinación de ambas".

Sin embargo, la ICA confirmó que el hecho de que otros pilotos hubieran cumplido sus sanciones "no puede ser un obstáculo para la anulación de una sanción ilegítima, porque esas penalizaciones fueron cumplidas por decisión y elección del equipo. Admitir lo contrario con el argumento de que generaría una injusticia deportiva sería, a su vez, incompatible con la equidad deportiva".

Alpine expresó su "decepción y frustración" por la decisión y sigue insistiendo en que Gasly no hizo nada incorrecto y que no merecía ninguna sanción.

"El equipo expresa su decepción y frustración por el resultado alcanzado por la Corte Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco 2026", señaló el comunicado del equipo.

"Aunque no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos manteniendo plenamente que el auto número 10 no superó el límite de velocidad del pit lane en ningún momento durante la carrera, el equipo toma conocimiento de la decisión del panel de jueces tras la reciente audiencia celebrada en París.

"Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que fuimos sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en continuar mejorando su rendimiento en pista y sigue inmerso en una lucha por el Campeonato muy reñida y competitiva.

"Este resultado no disuadirá al equipo de continuar con sus esfuerzos y mantendrá intacta su motivación para alcanzar sus objetivos de aquí al final de la temporada".

Mientras tanto, un comunicado de la FIA insistió en que sus comisarios no necesariamente fueron responsables de haber tomado una decisión incorrecta, aunque la federación se comprometió a revisar sus procedimientos.

"La FIA toma nota de la decisión adoptada hoy por la Corte Internacional de Apelación (ICA) en relación con la audiencia del martes 25 de agosto (caso ICA-2026-06-07-08-09)", señaló el comunicado.

"La decisión de la ICA hace lugar a los recursos presentados por McLaren F1 Team y Red Bull contra las decisiones de los comisarios contenidas en el documento 99 del Gran Premio de Mónaco, anulando de hecho esas decisiones.

"La FIA está revisando la metodología y el funcionamiento del actual sistema de cronometraje de la Fórmula 1, así como las cuestiones reglamentarias relacionadas con él. También revisará otros procedimientos y procesos judiciales, incluido el derecho de revisión y los procedimientos de apelación.

"La FIA brinda todo su apoyo al proceso de los comisarios deportivos, así como a la independencia y objetividad de los diversos paneles de comisarios, que son una parte integral del automovilismo mundial.

"Las decisiones de los comisarios se toman en un entorno diferente al de la Corte, ya que esta última tiene acceso a asesoramiento jurídico amplio y adicional, así como a argumentos y pruebas adicionales.

"Los comisarios de la FIA revisan constantemente sus procedimientos y participan en un amplio programa de desarrollo profesional. Cada decisión de la ICA es analizada cuidadosamente por los comisarios de la FIA, garantizando un proceso de mejora continua".