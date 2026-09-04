¿Hadjar de vuelta a Madrid? Red Bull se muestra pesimista

Isack Hadjar, que se lesionó la muñeca durante el parón veraniego, se ha visto obligado a retirarse de los dos Grandes Premios que han seguido a la reanudación de la temporada: el de los Países Bajos, hace dos semanas, y el de Italia, este fin de semana. Aún no se ha decidido si participará en el Gran Premio de España, que tendrá lugar la semana que viene, aunque Red Bull ha reconocido que sería "complicado".

Sustituido desde el inicio de su ausencia por Liam Lawson junto a Max Verstappen, el francés —que, no obstante, ha recibido una buena noticia con la recuperación de su podio del Gran Premio de Mónaco— está, como es lógico, impaciente por volver a la acción.

Sin embargo, en una temporada en la que los retos deportivos siguen siendo limitados para la escudería austriaca, su equipo no quiere correr ningún riesgo. Y si eso significa, para Hadjar, perderse la primera prueba del campeonato en el Circuito de Mónaco, habrá que aceptarlo.

Al menos, eso es lo que se desprende de las declaraciones de Laurent Mekies, director de Red Bull, a Canal+, durante la primera sesión de entrenamientos libres en Monza este viernes. "Mira, Isack está bien. Hoy no puede correr, así que, evidentemente, no les voy a decir que esté contento, porque no lo está".

"Pero la prioridad absoluta es su recuperación. No hay motivo alguno para correr riesgos en este sentido. Ha tenido un comienzo de temporada fantástico, es muy joven, mejora cada vez que se sube al coche y, por eso, es importante que vuelva a pilotar cuando esté al 100 %".

"Así que nos tomaremos el tiempo necesario, seguiremos sus sensaciones y el consejo de los médicos, y le daremos el tiempo que necesite. Será algo de lo que pronto nos reiremos, estoy seguro".

La prioridad, lo que inclinará nuestra decisión, es asegurarnos de que vuelva al 100 % y sin ningún riesgo para su futuro.

Cuando se le preguntó si tenía esperanzas de verle de vuelta en la pista en Madrid, Mekies se mostró relativamente pesimista : "Ya lo has dicho : Madrid es dentro de unos días, así que es complicado. Haremos otra evaluación con él, pero sin duda es complicado pensar en Madrid".

"Pero nos lo tomamos carrera a carrera y lo analizamos juntos de forma más racional. Una vez más, la prioridad, lo que va a inclinar nuestra decisión, es asegurarnos de que vuelva al 100 % y sin ningún riesgo para su futuro".

Lee también: Fórmula 1 Los resultados finales del GP de Mónaco sin Gasly en el podio