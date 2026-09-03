Alonso revela un emotivo homenaje en su casco para el Gran Premio de Italia

Fernando Alonso rendirá homenaje a su difunto mentor y primer manager, Adrián Campos, con un diseño de casco conmemorativo en el Gran Premio de Italia de este fin de semana en Monza.

Aston Martin presentó oficialmente el llamativo nuevo casco en las redes sociales, mostrando el diseño que se aleja de la tradicional temática azul y amarilla del bicampeón. En su lugar, luce el rojo y amarillo de la bandera española y está inspirado en el casco clásico que llevó el propio Campos durante su carrera deportiva.

"Un guiño a donde todo comenzó. Presentamos el casco especial de Fernando Alonso para el GP de Italia, inspirado en Adrián Campos", publicó el equipo de Silverstone.

"Adrián fue el primero en detectar el talento de Fernando, convirtiéndose en su primer manager y ayudándolo a entrar en el mundo de las carreras de monoplazas. Ahora, su icónico casco vuelve a la pista en Monza, con su familia allí para compartir el momento".

Después de competir para Minardi en Fórmula 1 en 1987 y 1988, Campos pasó a la gestión de equipos y al desarrollo de pilotos y fue el primer manager dedicado de Alonso. Campos, quien lamentablemente falleció en 2021, fue fundamental en la transición de Alonso de los karts a las carreras de monoplazas.

El español llega al fin de semana del Gran Premio de Italia tras sumar dos puntos en el Gran Premio de los Países Bajos. Aston Martin ha sufrido un inicio desastroso de la temporada 2026, luchando contra importantes problemas tanto con su coche como con su unidad de potencia.

Tras la introducción de un coche de especificación B en el Gran Premio de Hungría y mejoras en la unidad de potencia en Zandvoort, Aston Martin espera recuperarse.

Alonso ocupa actualmente el 19.º puesto en la clasificación de pilotos con tres puntos, mientras que su compañero de equipo Lance Stroll está 21.º sin puntos. Aston Martin es 10.º en la clasificación de constructores, solo por delante de la recién formada Cadillac.

El Gran Premio de Italia tendrá lugar en Monza del 4 al 6 de septiembre.

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