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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Japón

Márquez aventaja a las Aprilia en la FP1 de MotoGP en Motegi

Marc Márquez marcó el mejor tiempo en los Entrenamientos Libres 1 del GP de Japón, por delante de Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Takaaki Nakagami se fracturó una clavícula al caerse al principio de la sesión.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Marc Marquez, Ducati Team

Llovió al inicio del día, pero la pista estaba casi completamente seca cuando los pilotos de MotoGP salieron a pista. La temperatura seguía siendo fresca, con 18°C en el aire, mientras que el asfalto, reasfaltado este año, se midió a 23°C.

Takaaki Nakagami, inscrito como wild-card este fin de semana, se cayó ya en su primera vuelta. El piloto de pruebas de Honda salió despedido de su moto y cayó con fuerza. Su cabeza golpeó el suelo y se sujetaba el hombro izquierdo tras este highside. Antes incluso del final de la sesión, Honda anunció que sufría una fractura de la clavícula izquierda, lo que marcó un temprano final a su fin de semana.

 

Marco Bezzecchi, por su parte, evitó por poco la caída en los primeros minutos. En estas condiciones traicioneras, pocos pilotos rodaron al inicio de la sesión. La mayoría solo hizo una vuelta de instalación, dejando a Somkiat Chantra, sustituto de un Joan Mir que sigue ausente este fin de semana, y a los pilotos de Pramac solos en pista.

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La primera posición cambió varias veces de manos, entre Chantra y Toprak Razgatlioglu. La última palabra fue para el tailandés.

Cada vez más pilotos volvieron a salir a pista, pero a mitad de sesión solo nueve tenían un tiempo en su haber. Raúl Fernández tomó el mando a poco más de 20 minutos del final, pero pronto fue desalojado de la primera posición por Marco Bezzecchi.

Este último abrió brecha con sus rivales, empezando por su compañero Jorge Martín, en la vuelta siguiente. El español se acercó a 0"025, y Pecco Bagnaia, vencedor el año pasado, se intercaló, a 0"007 de Bezzecchi. Tras salir a pista después de los demás pilotos, Marc Márquez se metió en la lucha, al colocarse cuarto a 0"083 del líder.

Este duelo muy reñido entre los pilotos oficiales de Aprilia y de Ducati no duró mucho. Álex Márquez se hizo con la primera posición a poco más de diez minutos de la bandera a cuadros, relegando a Bezzecchi a cuatro décimas. Unos minutos más tarde, Fabio Quartararo sorprendió al marcar el segundo mejor tiempo, a 0"023 de la cabeza.

Los pilotos de Aprilia respondieron: Bezzecchi recuperó la primera posición y Martín subió al segundo puesto. Marc Márquez solo les dejó liderar unos instantes, ya que se puso al frente, pero Martín lo hizo mejor a dos minutos del final, por 0"042.

Bajo la bandera a cuadros, Marc Márquez volvió a ponerse al frente, por 0"099. Superó a Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Álex Márquez se hizo con la cuarta posición por delante de los dos franceses de la parrilla, Johann Zarco y Fabio Quartararo. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta, que viene de lograr su primera victoria en MotoGP en el GP de Austria, completaron el top 10.

Cabe señalar que Maverick Viñales, de regreso casi tres meses después de su última salida, marcó el 18º tiempo. El piloto de Tech3 no pareció tener molestias en el hombro izquierdo y superó a su compañero, Enea Bastianini.

MotoGP - GP de Japón - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

1'44.073

166.071 316
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 14

+0.099

1'44.172

0.099 165.914 317
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+0.133

1'44.206

0.034 165.859 316
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+0.261

1'44.334

0.128 165.656 317
5 France J. Zarco LCR 5 Honda 14

+0.339

1'44.412

0.078 165.532 318
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 11

+0.431

1'44.504

0.092 165.386 310
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.589

1'44.662

0.158 165.137 314
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+0.613

1'44.686

0.024 165.099 317
9 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 12

+0.683

1'44.756

0.070 164.989 313
10 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 11

+0.711

1'44.784

0.028 164.945 316
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 11

+0.792

1'44.865

0.081 164.817 317
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 11

+1.002

1'45.075

0.210 164.488 314
13 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+1.009

1'45.082

0.007 164.477 316
14 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 21

+1.146

1'45.219

0.137 164.263 316
15 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 12

+1.282

1'45.355

0.136 164.051 314
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 19

+1.287

1'45.360

0.005 164.043 307
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 12

+1.347

1'45.420

0.060 163.949 314
18 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 13

+1.442

1'45.515

0.095 163.802 313
19 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 11

+1.468

1'45.541

0.026 163.761 314
20 Italy L. Marini Honda 10 Honda 10

+1.502

1'45.575

0.034 163.709 316
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 10

+1.800

1'45.873

0.298 163.248 310
22 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+1.902

1'45.975

0.102 163.091 307
23 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 0

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