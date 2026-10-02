Colapinto recibe otra penalización en la parrilla para el GP de Bahréin de F1 en Malasia

Franco Colapinto, piloto de Alpine, recibirá otra penalización en la parrilla para el GP de Bahréin de F1 en Malasia después de montar un nuevo motor V6 de Mercedes.

Colapinto tenía una penalización de cinco puestos en la parrilla en Sepang, que arrastró desde el fin de semana pasado como castigo por provocar un choque con Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú.

Ahora, el argentino será retrasado aún más por montar su quinto motor de combustión interna Mercedes del año, superando el límite anual de cuatro unidades.

Se entiende que, dado que Colapinto ya iba a perder cinco puestos en la parrilla de todos modos, lo que dificultaba conseguir puntos, Alpine consideró que valía la pena introducir aquí un nuevo V6 de Mercedes para minimizar el daño. Colapinto recibirá ahora una penalización adicional de 10 puestos, y el total de 15 posiciones probablemente signifique una largada desde la última fila.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP1 en Sepang. Photo by: Clive Mason / Getty Images

Alpine está inmerso en una ajustada lucha con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores, después de haber recibido un golpe por el accidente de Colapinto en Bakú, que Racing Bulls aprovechó. En lugar de recortar distancias con Racing Bulls, la desventaja de Alpine aumentó a 15 puntos en la capital azerbaiyana.

El compañero de equipo de Colapinto, Gasly, también tiene previsto recibir una nueva unidad de potencia en las próximas carreras, pero Alpine todavía no ha decidido cuándo introducirá el nuevo motor y cumplirá una penalización en la parrilla.

En Malasia, el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, también recibirá una penalización por montar un nuevo motor, turbocompresor y escape, lo que lo relegará al fondo de la parrilla, mientras que Isack Hadjar, de Red Bull, retrocederá cinco puestos por montar su séptimo motor V6 del año.