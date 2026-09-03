Fernando Alonso insistió en que haber sumado puntos en el Gran Premio de los Países Bajos no es suficiente para mantenerlo en la Fórmula 1, y argumentó que se trata más bien de pequeños ajustes en el reglamento.

El contrato del piloto de 45 años con Aston Martin expira al final de la temporada 2026, por lo que las preguntas sobre su futuro han sido constantes y el Gran Premio de Italia de este fin de semana no ha sido una excepción.

Esto se produjo después de que el español lograra su segundo resultado en los puntos del año en el circuito de Zandvoort en la última carrera, donde una estrategia de una sola parada bien ejecutada le permitió avanzar hasta la novena posición al pasar por la bandera a cuadros.

El rendimiento de Alonso se produjo a bordo de un AMR26 muy mejorado que, en las dos últimas carreras, Budapest y Zandvoort, ha estrenado actualizaciones en el chasis y en la unidad de potencia Honda.

Sin embargo, el bicampeón del mundo confirmó que la competitividad de su equipo, Aston Martin —que ocupa el penúltimo puesto en la clasificación—, no determinará su decisión de permanecer en la F1.

Más bien se trata de la normativa, ya que el veterano, que ostenta el récord de 437 participaciones en Grandes Premios, siente un fuerte rechazo hacia el reglamento de 2026, con ajustes previstos para 2027 que incluyen un retorno a una mayor potencia de combustión.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Eric Le Galliot

Así que, cuando se le preguntó en Monza —donde la gestión de la energía debería ser clave— si Zandvoort había sido suficiente para que se quedara, Alonso respondió: "No. Obviamente, no podemos conformarnos solo con la novena posición y creo que nadie en el equipo está contento.

"Fue un buen impulso para todos saber que, al menos, la dirección que estamos tomando es la correcta, porque hemos cambiado muchas cosas en el coche desde Budapest. Obviamente, sabemos y notamos que en las curvas estamos mejorando mucho.

"Eso da esperanza a todos en Silverstone de que, si seguimos con esta filosofía, esta estrategia y este ritmo de desarrollo, acabaremos siendo uno de los más rápidos en las curvas.

"Hemos cumplido uno de los objetivos. En cuanto al motor, creo que, sinceramente, Zandvoort no supuso una gran mejora. La manejabilidad fue un problema y la potencia extra era difícil de notar en Zandvoort.

"Quizá Monza sea una prueba más fiable para el motor, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Tenemos que mejorar en ambos frentes, tanto en el chasis como en el motor, de cara al año que viene. Es imprescindible. Eso es lo más importante.

"En cuanto a mi decisión, como ya he dicho, no tiene que ver realmente con el coche. Seré profesional y daré el 100 % de mí mismo, ya sea luchando por la 15.ª posición o por un podio. Para mí, se trata más bien de la normativa.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Fernando Alonso, Aston Martin Racing; Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Por desgracia, es lo que hay. Esta no es la Fórmula 1 con la que crecimos y no es la Fórmula 1 que todos queremos. Ni los pilotos, ni los espectadores. Debemos cambiar algunas cosas.

"No sucederá de inmediato. Ocurrirá de cara al futuro, pero espero poder contribuir de alguna manera a la próxima normativa. Volveremos a la auténtica Fórmula 1".

Sin embargo, es poco probable que esa "verdadera Fórmula 1" se vea este fin de semana en el circuito de Monza, con baja carga aerodinámica, donde Alonso duda de que se repita lo ocurrido en Zandvoort debido a una mayor dependencia de la potencia del motor.

No obstante, a lo largo de la tormentosa temporada 2026 de Aston Martin, Alonso se ha mantenido optimista y ha mostrado su apoyo a la escudería de Silverstone y a su nuevo socio fabricante de motores, Honda, que anteriormente ganó títulos con Red Bull.

"Las instalaciones que tenemos en Japón son de las mejores", añadió Alonso. "Creo que el personal y la dirección de la unidad de potencia se han reforzado, tal y como ha dicho Honda. Muchas personas que formaban parte del proyecto anterior vuelven a estar en este".

"No tengo ninguna duda. Confío al 100 % en Honda. Solo tenemos que acortar ese proceso. Por desgracia, empezamos con mal pie. Comenzamos con este reglamento sin estar al nivel que queríamos.

"No tengo ninguna duda de que lo conseguirán. Como he dicho muchas veces, no queremos esperar cinco años como hicieron la última vez. Queremos lograrlo en dos o tres años como máximo".