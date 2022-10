Ogier mantiene el liderato del Rally de España tras la mañana del sábado

Salou.- Sebastien Ogier sigue en cabeza del Rally de España, tras la disputa del bucle de la mañana del sábado, que fue redudido a sólo dos tramos tras el accidente de Gus Greensmith y la posterior suspensión de la SS11.

Kalle Rovanpera acabó en la segunda plaza a 9,4 segundos de su compañero de equipo, con Thierry Neuville en la tercera posición y una desventaja de 41,2 segundos. Dani Sordo, con problemas para poder mantener un buen ritmo, continúa quinto, a más de un minuto del líder.

El día amaneció tranquilo en el parque de asistencia de Port Aventura, con nada de viento y nada de lluvia. La ausencia de nubes en un cielo todavía oscuro hacía presagiar una mañana de rally tranquila en cuanto a la climatología, por lo que no había lugar para las apuestas arriesgadas en cuanto a la monta de neumáticos, y todos los pilotos del WRC coincidían en subir al coche cinco duros. O casi todos, porque el griego Serderidis se salía de la norma, subiendo cuatro duros y dos blandos.

Neuville se llevaba el primer scratch del día, aventajando a un Ogier que cedía tan sólo nueve décimas con respecto al belga de Hyundai. "La batalla no ha terminado", advertía Neuville. "Estoy apretando pero no me siento cómodo, es difícil sentir el agarre y tengo bastante subviraje".

Las diferencias eran apenas perceptibles, Rovanpera perdía seis décimas con Ogier y Ott Tanak otras seis con el finlandés. De los cinco primeros, el único que perdía comba era Dani Sordo, que terminaba noveno a 5,8 segundos de su compañero de equipo Thierry Neuville.

"Me pasa lo mismo en este tramo todos los años", se lamentaba el español. "Siempre pierdo tiempo en la parte central. Algunas partes están un poco sucias y he tomado muchas precauciones con los neumáticos".

Ogier presenta batalla en la mañana del Rally de Catalunya

Pero Ogier no se quedó de brazos cruzados y en el segundo tramo del día, de 20,19 kilómetros entre Querol y Les Pobles, consiguió hacerse con el mejor tiempo y meterle 2,6 segundos a Neuville y 4,3 a Rovanpera. Elfyn Evans seguía recuperando terreno con respecto a Sordo y conseguía también reducir la ventaja que le sacaba Ott Tanak.

"El coche está funcionando bien hasta ahora y estoy disfrutando", comentaba Ogier. "Hay que seguir así".

Por el contrario, Sordo se mostraba serio y contrariado al final del tramo, sobre todo porque no parecía tener una solución a corto plazo a su falta de ritmo. "No hay ningún problema", decía en referencia al coche. "Estoy tratando de ir rápido pero los tiempos no salen. No me gustan las excusas, no soy veloz, tengo la suficiente experiencia en asfalto para ir rápido y el coche va bien, así que no sé".

El siguiente tramo no tuvo mucha historia, después de que Gus Greensmith estrellase su Ford Puma Rally1 contra el guardarrail. La rueda delantera izquierda se desprendió del chasis debido al impacto, quedándose en mitad de la carretera sin posibilidad de poder ser apartado, por lo que el director de carrera decidió suspender la especial cuando sólo dos pilotos, Loubet y Seideridis, habían llegado a meta.

Rally de Catalunya - Clasificación tras la SS11