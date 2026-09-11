WRC Chile: Oliver Solberg amplía su liderato mientras Evans paga el precio del orden de salida

Oliver Solberg se distanció aún más del líder del World Rally Championship, Elfyn Evans, para afrontar la etapa del sábado del Rally Chile con una ventaja de 10.1s.

El ganador de Monte Carlo brilló en las condiciones embarradas de la mañana causadas por la lluvia nocturna, intercambiando tiempos con Evans, antes de llegar a la asistencia del mediodía con una ventaja de 2.3s sobre su compañero de equipo en Toyota.

A medida que los tramos comenzaron a secarse para el bucle de la tarde, Solberg pudo recortarle tiempo a Evans, perjudicado por abrir pista, en cada una de las tres especiales vespertinas. Solberg terminó el día ganando el último tramo del bucle por 0.3s sobre Adrien Fourmaux, de Hyundai.

"Creo que fue una tarde importante para mantenerse limpio. Estoy contento”, dijo Solberg.

Después de temer que un día completamente seco convirtiera su viernes en un “desastre” debido al efecto de limpieza de la carretera, Evans estaba bastante contento de ocupar la segunda posición. “Ha sido un día bastante aceptable, la verdad. Tuvimos un buen comienzo en condiciones complicadas. La tarde quizá no se sintió tan satisfactoria en cierto modo”, dijo Evans, que también se mantuvo por delante de su rival más cercano en el campeonato, Sami Pajari.

“Por supuesto, hemos cedido algo de tiempo a los chicos de detrás. Es difícil saber si eso se debió o no a la posición en la carretera. Fue un día limpio y estar segundo es una buena posición de salida para mañana, lo que ayudará.”

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Adrien Fourmaux, de Hyundai, se vio lastrado por un problema electrónico durante la mañana, pero fue solucionado en la asistencia del mediodía. En el bucle de la tarde, el francés impresionó con neumáticos desgastados para contener al nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, conservando el tercer puesto por 0.7s.

"Es increíble. Conducir este coche en esos tramos es una de las mejores cosas del mundo. Es muy agradable de conducir", dijo Fourmaux.

Después de perder 17.8s sufriendo en el barro del tramo inicial, Pajari remontó en las especiales mucho más secas de la tarde. El finlandés ganó el tramo cuatro, lo que fue suficiente para subir al P5 de la general antes de acercarse a 3.7s de Fourmaux en el tercer puesto.

“Siento que la pelea está realmente ajustada con la mayoría de los chicos. Creo que todos van bastante a fondo. Fue una tarde mejor y pude disfrutar de la conducción, y estamos a solo 3.7s del tercero, así que estamos bien metidos en la pelea”, dijo Pajari.

En la dirección opuesta iba Thierry Neuville, de Hyundai, que tuvo dificultades para encontrar la confianza para empujar con su i20 N, que también llevaba una fuga en el amortiguador trasero. El campeón del mundo de 2024 cayó del cuarto al sexto puesto durante el bucle de la tarde.

"Es decepcionante para nosotros. Esta mañana estábamos en la peor posición en la carretera", dijo Neuville. “No fuimos lo suficientemente constantes y esta tarde llevamos una pequeña fuga en el amortiguador. Al final simplemente no soy lo bastante rápido. Cuando no tienes la sensación, no puedes hacer nada.”

Josh McErlean se impuso por poco en la batalla interna de M-Sport-Ford para terminar el día séptimo, 2.4s por delante de su compañero de equipo Jon Armstrong. Esapekka Lappi, de Hyundai, completó el orden de Rally1, sin encontrar la manera de mejorar su confianza y velocidad al volante.

"Mañana el orden de salida será importante y lo perdimos. Habrá pérdidas mayores que hoy”, dijo Lappi.

Esapekka Lappi, Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Takamoto Katsuta, de Toyota, fue el único piloto de Rally1 que no pudo completar el día, tras perder el control y dejar varado su GR Yaris en el tramo inicial.

“Obviamente, ha llovido bastante durante la noche, así que los tramos están bastante embarrados en algunas zonas y cambian mucho el agarre y la superficie, y todos los materiales de grava son diferentes, así que el nivel de agarre cambia mucho”, dijo Katsuta, que se accidentó dos veces durante el Rally Paraguay la vez anterior. . “Desafortunadamente en una de las curvas, una especie de curva cuesta abajo, había una curva bastante embarrada y simplemente no pude reducir lo suficiente. En realidad la velocidad no era muy, muy alta, pero nos fuimos abiertos por el exterior y luego golpeamos el talud y desafortunadamente nos quedamos atrapados después.

“Así que es muy duro, muy desafortunadas las cosas que están pasando ahora y estamos afrontando un momento muy difícil, así que no es fácil. Intentaré concentrarme y volver más fuerte.”

El último tramo del bucle fue detenido brevemente con bandera roja tras un incidente que involucró al destacado participante de WRC2 Alejandro Cachón y Borja Rozada. La tripulación fue atendida por equipos médicos locales antes de ser trasladada en helicóptero a un hospital local para controles médicos preventivos.

El shakedown del WRC Chile, en fotos