Tras su accidente, Ogier completará la temporada del WRC 2026
Después de su espectacular accidente en Finlandia, Sébastien Ogier ha decidido participar en los cuatro últimos rallies de la temporada 2026 del WRC, entre ellos los de Paraguay y Chile.
Dos días después de haber sido víctima de un enorme accidente durante el Rally de Finlandia, Sébastien Ogier no tiene dudas. No solo estará en la salida de la próxima prueba, a finales de mes en Paraguay, sino que anunció su participación en todos los rallies de aquí al final de la temporada 2026.
Además del Rally de Paraguay, a finales de agosto, el francés estará presente en el Rally de Chile, en el Rally de Cerdeña y, finalmente, en el Rally de Arabia Saudí para la final del campeonato. Al dar algunas noticias adicionales tras pasar una noche en el hospital, el sábado después del accidente sufrido junto a Julien Ingrassia, Sébastien Ogier también confirmó el regreso de Vincent Landais a su lado para los cuatro últimos rallies.
"Tras un buen inicio de prueba, el Rally de Finlandia evidentemente no terminó como estaba previsto, y nuestras esperanzas de título se han esfumado más o menos", explicó. "Sin embargo, quedan cuatro pruebas esta temporada, y Vincent Landais y yo estaremos allí con un único objetivo: ganarlas todas."
Campeón en 2025 pese a su programa parcial, Sébastien Ogier mantenía la esperanza de repetir esa hazaña. No obstante, y según admitió él mismo, la situación en la clasificación tras su cero finlandés lo deja en una situación que no es insalvable, pero evidentemente muy mal encaminada.
Quinto del campeonato y último piloto del clan Toyota, cuenta ahora con un retraso de 62 puntos respecto al líder Elfyn Evans, que salvó los muebles en Finlandia pese a un vuelco.
"Visto el número de aspirantes por delante, harían falta muchísimos hechos de carrera y que Seb y Vincent no cometieran ni un error", comentó Julien Ingrassia en el diario francés L'Équipe, sobre las opciones de título mundial del francés. "Si me preguntan mi opinión, deben ir con muchísima garra, sin mirar el campeonato, añadiendo quizá algo de diversión."
Probablemente sea ese estado de ánimo el que animará a Sébastien Ogier, que hará las cuentas en noviembre. El WRC dirá entonces adiós a la normativa Rally1. En cuanto al piloto tricolor, aún se desconoce si colgará definitivamente el casco en los albores del cambio completo de reglamento técnico.
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