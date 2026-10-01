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Fórmula 1 GP de Bahrein

Russell detalla el viaje de pilotos de F1 a Langkawi antes del GP de Bahréin en Malasia

George Russell ha revelado detalles de un viaje de pilotos de Fórmula 1 a Langkawi antes del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Lydia Mee Filip Cleeren
Publicado:
George Russell, Mercedes

El piloto de Mercedes George Russell ha compartido detalles de un viaje de chicos a Langkawi, que incluyó una carrera local de karts, antes del Gran Premio de Bahréin de este fin de semana en Malasia.

En Instagram, Russell publicó fotografías del viaje con otros seis pilotos de Fórmula 1: Oscar Piastri, Alex Albon, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Lando Norris.

Las fotos muestran al grupo posando frente a una cascada, haciendo karting y jugando al ajedrez, además de a Norris grabando a su compañero de equipo en McLaren, presumiblemente para su docuserie de Prime.

En declaraciones a medios, incluido Motorsport.com, en una rueda de prensa en las Torres Petronas de Kuala Lumpur, Russell explicó que el itinerario estuvo influenciado por Petronas, socio principal de Mercedes.

"Langkawi fue increíble. Me encanta venir a Malasia. Venimos numerosas veces al año, y todos en Petronas muchas veces nos han recomendado ir a visitar la hermosa isla de Langkawi", dijo el piloto de 28 años.

"Así que fuimos con otros seis pilotos y lo pasamos realmente increíble. Es un lugar tan, tan hermoso. La gente es muy amable, y estar allí se sintió como estar en un mundo diferente. Así que lo disfruté mucho, y fue la manera perfecta de prepararme para esta semana".

 

El compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, también llegó pronto a Malasia, pero en cambio aprovechó su tiempo para explorar Kuala Lumpur e ir a un parque acuático.

"Me divertí mucho", explicó el actual líder del campeonato. "Había poca gente, así que podía tirarme por el tobogán una y otra vez. Hice el mismo tobogán cinco veces en como tres minutos, así que simplemente subía y bajaba corriendo. Estuvo bien.

"Y luego, aparte de eso, he estado aquí en Malasia, he estado recorriendo la ciudad. Fue realmente genial ver KL en general. No probé ninguna comida tradicional porque, sí, quizá después del fin de semana..."

 

Antonelli llega al Gran Premio de Baréin en Malasia con una ventaja de 66 puntos en la clasificación tras la victoria de Russell en el Gran Premio de Azerbaiyán.

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