El dramático relato de Ingrassia del accidente con Ogier en Finlandia: "Lo vi desmayarse"

Los avatares los llevaron a reconstituir, durante un fin de semana, su emblemático dúo. Sébastien Ogier y Julien Ingrassia no habían previsto, sin embargo, abandonar prematuramente el Rally de Finlandia por lo que probablemente quedará como el mayor susto del nueve veces campeón del mundo de WRC.

El sábado pasado, cuando iban al frente de la prueba, los dos hombres se salieron bruscamente de la carretera. Su Toyota atravesó los árboles de manera espectacular. El impacto fue violento, pero los elementos de seguridad y la solidez de los Rally1 probablemente salvaron la vida de los dos franceses, que luego pasaron una noche en el hospital por precaución. Sébastien Ogier fue el más aturdido, como contó Julien Ingrassia.

"Veo a Seb salir, veo que no he resultado herido, así que sigo el procedimiento", explicó en el diario deportivo francés L'Équipe. "Pulso el botón OK del coche, lo que hace que no enviemos a los servicios de emergencia y que la especial pueda continuar. Pero mientras hago eso, veo a Seb tumbarse en la hierba y desmayarse."

"A partir de ahí, el accidente adquirió otra dimensión. Activé inmediatamente la baliza de socorro y fui junto a Seb. Sus ojos ya no parpadeaban, no había sonido, no había imagen. Con dos o tres espectadores, le sujetamos la cabeza, yo le daba aire con mi cuaderno de notas. Fue un momento preocupante."

"Nunca me había enfrentado a eso en mi vida, pero sabía que había que hacer las cosas con calma. Después de dar la alerta, llamé al equipo para hacer un balance médico de lo que veía. También corté el contacto del coche porque corría el riesgo de incendiarse. Poco a poco, con las preguntas que le hacíamos y la presencia a su alrededor, Seb recuperó el conocimiento. Fue entonces cuando llegaron los servicios de emergencia."

Desde el domingo por la mañana, Toyota había comunicado noticias tranquilizadoras sobre la tripulación, que ahora va a tomarse el descanso necesario, mientras que se espera que Vincent Landais vuelva junto a Sébastien Ogier en sus próximas apariciones en WRC este año.

Julien Ingrassia, que no había vuelto a ejercer en la disciplina desde hacía cinco años, no oculta que "el impacto fue fuerte" después de una curva afrontada "alrededor de 140 km/h". A priori, se descarta cualquier fallo técnico o humano.

"En el coche, levantas la vista y ves los árboles frente a ti. Afortunadamente, pasamos entre los grandes. Golpeamos árboles bastante jóvenes que conseguimos romper. La última generación de coches es ultra sólida, eso nos ayudó mucho."

"Hemos mirado lo que había pasado en ese lugar. Que sepamos, no hubo ningún fallo del coche, del piloto ni del copiloto. Es un surco que se formó en esa curva y que catapultó el coche hacia la izquierda en lugar de permitirle girar hacia la derecha. Eso hace que la imagen sea bastante extraña."