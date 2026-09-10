¿Podría Chile ofrecer a Adrien Fourmaux la mejor oportunidad de conseguir un triunfo en el WRC?

Tras haber pilotado "mejor que nunca" en Paraguay, el Rally de Chile podría suponer para Adrien Fourmaux "una muy buena oportunidad" de conseguir su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallyes, según Hyundai Motorsport.

El francés lleva tiempo a las puertas de esa primera victoria en el WRC que se le resiste. El piloto oficial de Hyundai estuvo a punto de conseguirla en la última prueba de la temporada del año pasado, en Arabia Saudí; sin embargo, un error en el registro de paso, cuando lideraba la prueba, obligó a Fourmaux y a su copiloto, Alex Coria, a conformarse con el segundo puesto.

Este año, Fourmaux ha liderado a menudo la carga de Hyundai en cuanto a ritmo general. Un segundo puesto en el Rally Safari de Kenia llegó tras perder más de dos minutos en la etapa inicial.

En la última prueba, en Paraguay, Fourmaux volvió a estar en la lucha por la victoria antes de que unos pinchazos le dieran un revés. Sin embargo, el piloto de 31 años realizó una actuación espectacular para remontar hasta el tercer puesto, tras recortar un minuto a los líderes, y terminó el rally con nueve victorias de etapa. Fourmaux declaró tras el rally que sentía que "se merecía la victoria".

Impresionado por su actuación en Paraguay, el director deportivo de Hyundai, Andrew Wheatley, está convencido de que la primera victoria llegará tarde o temprano y cree que la prueba de este fin de semana en Chile podría brindar una oportunidad.

Adrien Fourmaux estuvo en la lucha por la victoria en la última prueba Foto: Hyundai

"[La primera victoria] va a llegar. No hay duda", declaró Wheatley a Motorsport.com. "Ahora ha abordado e identificado todos los retos que le impedían subir al escalón más alto. Creo que su actuación en Paraguay fue de lo mejor que ha pilotado nunca.

"La razón por la que digo esto es porque su actuación fue constante. Lo que está causando una impresión positiva en este momento es que condujo cada etapa al 100 %, y eso es difícil de conseguir, sobre todo en unas condiciones tan exigentes.

"Pero así es como se ganan los rallies: siendo constante y rindiendo a un alto nivel de forma constante. Y creo que ya sabes que, en estos momentos, está mentalmente muy fuerte. Creo que será un poco como Sami Pajari, que ha conseguido sus tres primeras victorias en el WRC de forma consecutiva [este año]. Una vez que se quite esa victoria de encima, todo le resultará mucho más fácil.

"En cuanto al ritmo puro, ya lo vimos a principios de año en el Safari, donde perdió dos minutos y 15 segundos en la primera etapa y acabó segundo por 25 segundos. Eso fue frustrante.

"Paraguay fue igual de frustrante porque perdió unos tres minutos por pinchazos y pequeños problemas a lo largo del fin de semana y, aun así, volvió a recortarle un minuto a Elfyn [Evans]. El sábado, recortarle un minuto a alguien que está luchando por el campeonato del mundo y otro a Sami también es difícil.

"Creo que la victoria está al caer. Creo que esta es probablemente una muy buena oportunidad. El año pasado fue rápido aquí, pero si consigue mantener el mismo ritmo que tuvo en Paraguay, creo que podría estar listo para luchar por la victoria".

Andrew Wheatley cree que la primera victoria de Fourmaux está al caer Foto: Hyundai

Fourmaux demostró su velocidad en Chile el año pasado, tras liderar la carrera durante un tiempo antes de acabar finalmente tercero.

Se espera que la prueba de este fin de semana se dispute en su mayor parte en seco, pero las etapas serán abrasivas en algunos tramos, lo que supone un alto riesgo de pinchazos. No obstante, las tripulaciones dispondrán de ocho neumáticos adicionales gracias a un cambio en el reglamento.

Es probable que el barrido de la carretera también sea un factor a tener en cuenta, lo que significa que la posición de salida será crucial. Fourmaux comenzará el rally en quinta posición.

"Tengo muchas ganas de que llegue el Rally de Chile tras haber mostrado un ritmo muy sólido durante todo el fin de semana en Paraguay; eso nos da confianza y esperamos poder trasladar este rendimiento a Chile", afirmó Fourmaux.

"Es un rally que disfruto mucho; el año pasado luchamos en cabeza y acabamos en el podio. Las etapas son rápidas y fluidas, pero también bastante técnicas, por lo que se necesita mucha precisión y confianza en el coche. Sabemos que el año pasado fuimos competitivos allí y, tras el rendimiento que hemos tenido en Paraguay, el objetivo es volver a luchar en cabeza y darlo todo para conseguir el mejor resultado posible".