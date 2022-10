Sebastien Ogier se acerca a la victoria en España al liderar el sábado

Salou.- Sebastien Ogier se mantiene al frente de la general en el Rally de España, decimosegunda prueba del WRC, con una ventaja de 20 segundos sobre el piloto de Hyundai Motorsport,Thierry Neuville. El ocho veces campeón del mundo ha sido capaz en esta jornada de aumentar su ventaja desde los 4,8 segundos con los que acabó el viernes a los 20 de hoy. El francés tiene encaminada la victoria si nada se tuerce en la última jornada.

La cerrada lucha por el segundo puesto entre Neuville y Rovanpera se decanta por el momento del lado del belga, que logró limar la diferencia que le sacaba el nuevo campeón del mundo tramo a tramo.

En cuarto lugar se situó Ott Tanak, que no se ha encontrado a gusto en ningún momento del rally y que a duras penas ha podido seguir el ritmo de cabeza. El estonio pierde 36,6 con Ogier y tiene el podio a 14,5 segundos.

Dani Sordo, quinto, ha ido de menos a más, terminado el día con un scratch en la SS14. El español está a un minuto y trece segundos de Ogier en la general.

Ogier no quiere sustos

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

El sol seguía brillando cuando el rally se reanudó para completar el bucle de la tarde por lo que la elección de neumáticos fue igual que la de la mañana: cinco blandos. Y al igual también que en el bucle mañanero, Sebastien Ogier imponía su ley desde el comienzo consiguiendo llevarse el scratch que abría la sesión de la tarde.

Por detrás del ocho veces campeón del mundo terminó Ott Tanak, que perdía 2,2 segundos pero que metia presión a Kalle Rovanpera y a Thierry Neuville en la cerrada lucha en la que estaban metidos los cuatro pilotos de cabeza.

En el segundo paso por el tramo entre Querol y Les Pobles, Sebastien Ogier seguía imponiendo su ley consiguiendo el tercer scratch del día. El francés estaba encantado con el rally y se le notaba muy relajado cada vez que llegaba a los puntos de control. "Realmente estoy disfrutando de estos tramos" admitió, "mientras nos mantengamos fuera de problemas, irá todo bien. Nunca sabes lo que puede pasar, así que hay que seguir haciendo lo mismo".

Ott Tanak conseguía, por fin, acercarse a Ogier y dejar atrás a Rovanpera y Neuville, aunque continuaba en la cuarta posición de la general. "Me estoy diviertiendo, simplemente" decía el estonio sin dar importancia a su mejora, "no estoy disfrutando pero sí que me siento más cerca del límite".

Scratch para Sordo

Sordo, tras el mal resultado matutino, hizo algunos cambios en los reglajes de su i20 N Rally1 que le permitieron alejar los fantasmas del sorpasso de Evans, aunque continuaba lejos de las posiciones de podio.

"Esta mañana estaba frustrado porque no me sentía bien" confesaba Dani, "por suerte, los mecánicos han hecho un coche más fácil para mí. Me gustaría pelear por algo más pero ahora mismo voy mejor que esta mañana".

En el tramo de El Montmell, que no se pudo disputar por la mañana debido al accidente de Gus Greensmith, Dani Sordo conseguía marcar su primer scratch del rally con una gran actuación en la que le quitó cinco segundos a Neuville y Ogier, 9,8 a Tanak y 10,3 a Rovanpera.

"No me importan los tiempos" comentaba Dani, "¡he tirado a tope! me encanta este tramo y sólo me he preocupado de conducir. Le prometí a mis amigos que tenía que ganar un tramo hoy".

Ya sólo quedaba el tradicional Mickey Mouse de Salou para poner el broche a la ornada del sábado. En 2 kilómetros hay poco margen para ganar tiempo, aunque sí para perderlo en un error tonto como se ha visto tantas veces en el pasado en esta misma especial u otras similares.

Thierry Neuville fue el piloto más rápido en el técnico final del día que además le valió para desbancar a Kalle Rovanpera de la segunda plaza en la general, por delante de Tanak y de Ogier, con Rovanpera cuarto y Dani Sordo, séptimo.

La última jornada del Rally de España partirá a las 7.00 en Pratdip, donde se darán dos pasadas al igual que en en el mítico tramo de Ruidecanyes donde concluirá la prueba con la Power Stage.

Clasificación tras la SS15