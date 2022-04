Guerrieri, "muy contento" tras la primera prueba del Vanwall Hypercar

Tras los retrasos que provocaron la exclusión del equipo de Colin Kolles de la temporada 2022, la escudería ha continuado trabajando en la construcción del vehículo que devuelve la gloriosa marca británica al mundo de la competición.

El argentino Esteban Guerrieri viajó a Most la semana pasada para realizar el primer test en pista tras el shakedown de Christophe Bouchut en un aeródromo alemán. Motorsport.com se conversó con él sobre el nuevo proyecto, que describe en esta entrevista exclusiva.

Esteban Guerrieri, ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: Esteban Guerrieri

- Hemos tenido que esperar mucho tiempo para ver el Vanwall-ByKolles en acción...

"El equipo tardó un poco más de lo previsto en completar el coche porque las piezas de repuesto no siempre llegaban a tiempo debido a la pandemia y al Brexit, así que solo se completó este año en lugar de 2021. Pero por fin estamos en marcha".

- ¿Cómo es su relación con el equipo?

"Conozco bien a Colin Kolles, pero sobre todo al ingeniero jefe, Boris Bermes, porque trabajamos juntos en la Fórmula 3 en 2005. Después de hacer las 24h virtuales de Le Mans en 2020 hice un test con su LMP1 y a partir de ahí llegamos a un acuerdo para hacer el desarrollo de este coche".

- ¿Cómo fue la primera salida a pista?

"Fue una especie de shakedown de dos días. Los resultados fueron realmente mucho más altos de lo que el equipo esperaba. Aparte de algunos problemas iniciales, que pueden ocurrir, no hubo ninguno importante. El auto funcionó bien y el equilibrio ya fue bueno. Teniendo en cuenta que era la primera prueba en pista, teníamos que comprobar que todo funcionaba y estamos todos muy contentos".

Esteban Guerrieri, ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: Esteban Guerrieri

- ¿El diseño del coche partió de cero o se utilizaron partes del antiguo LMP1 como base?

"En absoluto, todo es nuevo. Por otro lado, sólo hay que fijarse en la posición del asiento, que es la inversa a la del LMP1. Ahora la dirección está a la izquierda, pero en cualquier caso todo el proyecto se ha hecho desde cero, es un coche totalmente nuevo, desde la carrocería hasta la mecánica. Está mucho mejor hecho y es más preciso que el prototipo anterior, se puede ver y sentir desde el punto de vista de la conducción.

- ¿Cómo continúa el programa de trabajo?

"Los pilotos somos Tom Dillmann y yo, y las primeras vueltas las dio Christophe Bouchut, que estuvo presente en la prueba. Tom y yo somos los que nos dedicamos al desarrollo, así que en un futuro próximo se organizarán pruebas de rendimiento reales, para que podamos ver realmente cómo proceder con todo".

- La FIA ha abierto las inscripciones carrera a carrera, ¿cree que podrá hacer al menos una antes de final de año?

"¡Ojalá, eso sería genial! No sé qué estará pensando Colin sobre todo esto, pero conociéndolo, seguro que querrá correr en algún momento".

Esteban Guerrieri, ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: Esteban Guerrieri

- Siendo también piloto de Honda en el WTCR, ¿cómo encajan ambos compromisos?

"La prioridad es obviamente con Honda, pero como no hay coincidencias no hay problema en dividir las dos cosas. Honda sólo se centra en el WTCR, yo también buscaba un programa de este tipo porque siempre me gustaron las carreras de resistencia. Es perfecto y me dará la oportunidad de estar preparado para correr en un campeonato así, que me apasiona".

- ¿Tienes ya la idea de hacer el WEC en 2023? En caso de coincidencia con el WTCR, ¿cómo va a manejar las cosas?

"Como he dicho, la prioridad por el momento es Honda y no voy a renunciar a una carrera del WTCR por una prueba con el Hypercar o una carrera de resistencia. Este compromiso forma parte de mi agenda personal, para el año que viene ya veremos porque por ahora es demasiado pronto para hablar de ello".