Aston Martin lidera la FP2 en la fecha del WEC en Austin

Los Aston Martin acapararon el protagonismo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres para las Lone Star Le Mans; los protagonistas del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA volvieron a la acción bajo los cielos nublados de Austin para la sesión vespertina, con temperaturas superiores a los 30 °C y una temperatura de pista que superó los 40 °C.

Al finalizar los 90 minutos programados, Harry Tincknell terminó como el mejor de la categoría Hypercar al volante del Valkyrie n.º 007 que comparte con Tom Gamble, marcando un tiempo de 1:52.567 y superando al Alpine n.º 35 por 0,122 segundos.

El Genesis n.º 17 también subió al podio virtual; justo cuando la luz verde daba inicio a la actividad, sufrió un trompo en la zona de escapatoria de la curva 2 —con Mathys Jaubert viéndose sorprendido por los neumáticos fríos—, lo que provocó la aparición de la bandera roja durante unos minutos. A mitad de la sesión se produjo otra interrupción, esta vez mediante una bandera amarilla en todo el circuito (FCY), para retirar restos de la pista en el primer sector.

Por su parte, el Alpine n.º 36 se situó cuarto, a 0,287 segundos; a continuación, agrupados en apenas unas centésimas, se encuentran los tres Ferrari, liderados por el n.º 83 de AF Corse, que se sitúa por delante de los 499P oficiales (n.º 50 y n.º 51). En octava posición, y mucho más rezagado respecto a su coche gemelo, aparece el Valkyrie n.º 009 a 0,925 segundos, justo por delante de los dos BMW que completan el *top 10*.

Los Cadillac de Jota finalizaron en las posiciones 11.ª y 16.ª; los Toyota, por su parte, realizaron una vez más el clásico trabajo de puesta a punto de cara a la carrera sin revelar sus cartas, cerrando la sesión en los puestos 12.º y 15.º, mientras que ambos Peugeot quedaron a más de un segundo de la cabeza, situándose en las posiciones 14.ª y 17.ª.

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Como ya se ha mencionado, un Aston Martin también lidera la categoría LMGT3: Zach Robichon logró marcar el tiempo de referencia de 2:05.609 justo en los minutos finales, superando a los coches de Mercedes-Iron Lynx por más de 0,4 segundos.

A más de medio segundo del líder se sitúa la pareja de McLaren-Garage 59, que asciende al top 5 perseguida por el Porsche-Manthey n.º 92 y el Lexus-ASP n.º 78; por su parte, entre los diez primeros —a un segundo de la cabeza— figuran el Ferrari-AF Corse n.º 54, el Porsche-Manthey n.º 91 y el Lexus-ASP n.º 87.

Más atrás quedan Corvette-TF Sport, BMW-WRT y Ford-Proton Competition.