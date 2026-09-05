Aston Martin lidera la FP2 en la fecha del WEC en Austin
Aston Martin controló una segunda sesión completamente marcada por Heart of Racing. Alpine y Genesis en el top 3 general, seguidos por los tres Ferrari; Toyota y Cadillac se quedan atrás. Entre los GT, bien los Mercedes-Iron Lynx y McLaren-Garage 59.
#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble
Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images
Los Aston Martin acapararon el protagonismo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres para las Lone Star Le Mans; los protagonistas del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA volvieron a la acción bajo los cielos nublados de Austin para la sesión vespertina, con temperaturas superiores a los 30 °C y una temperatura de pista que superó los 40 °C.
Al finalizar los 90 minutos programados, Harry Tincknell terminó como el mejor de la categoría Hypercar al volante del Valkyrie n.º 007 que comparte con Tom Gamble, marcando un tiempo de 1:52.567 y superando al Alpine n.º 35 por 0,122 segundos.
El Genesis n.º 17 también subió al podio virtual; justo cuando la luz verde daba inicio a la actividad, sufrió un trompo en la zona de escapatoria de la curva 2 —con Mathys Jaubert viéndose sorprendido por los neumáticos fríos—, lo que provocó la aparición de la bandera roja durante unos minutos. A mitad de la sesión se produjo otra interrupción, esta vez mediante una bandera amarilla en todo el circuito (FCY), para retirar restos de la pista en el primer sector.
Por su parte, el Alpine n.º 36 se situó cuarto, a 0,287 segundos; a continuación, agrupados en apenas unas centésimas, se encuentran los tres Ferrari, liderados por el n.º 83 de AF Corse, que se sitúa por delante de los 499P oficiales (n.º 50 y n.º 51). En octava posición, y mucho más rezagado respecto a su coche gemelo, aparece el Valkyrie n.º 009 a 0,925 segundos, justo por delante de los dos BMW que completan el *top 10*.
Los Cadillac de Jota finalizaron en las posiciones 11.ª y 16.ª; los Toyota, por su parte, realizaron una vez más el clásico trabajo de puesta a punto de cara a la carrera sin revelar sus cartas, cerrando la sesión en los puestos 12.º y 15.º, mientras que ambos Peugeot quedaron a más de un segundo de la cabeza, situándose en las posiciones 14.ª y 17.ª.
Foto di: Getty Images
Como ya se ha mencionado, un Aston Martin también lidera la categoría LMGT3: Zach Robichon logró marcar el tiempo de referencia de 2:05.609 justo en los minutos finales, superando a los coches de Mercedes-Iron Lynx por más de 0,4 segundos.
A más de medio segundo del líder se sitúa la pareja de McLaren-Garage 59, que asciende al top 5 perseguida por el Porsche-Manthey n.º 92 y el Lexus-ASP n.º 78; por su parte, entre los diez primeros —a un segundo de la cabeza— figuran el Ferrari-AF Corse n.º 54, el Porsche-Manthey n.º 91 y el Lexus-ASP n.º 87.
Más atrás quedan Corvette-TF Sport, BMW-WRT y Ford-Proton Competition.
EL2
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|35
|
1'52.567
|176.310
|2
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|27
|
+0.122
1'52.689
|0.122
|176.120
|3
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
|
A. Lotterer
P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|33
|
+0.244
1'52.811
|0.122
|175.929
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|37
|
+0.287
1'52.854
|0.043
|175.862
|5
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|38
|
+0.433
1'53.000
|0.146
|175.635
|6
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|35
|
+0.454
1'53.021
|0.021
|175.602
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|37
|
+0.490
1'53.057
|0.036
|175.546
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|31
|
+0.925
1'53.492
|0.435
|174.873
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|40
|
+0.976
1'53.543
|0.051
|174.795
|10
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|38
|
+0.985
1'53.552
|0.009
|174.781
|11
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|37
|
+0.996
1'53.563
|0.011
|174.764
|12
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|37
|
+1.091
1'53.658
|0.095
|174.618
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|39
|
+1.164
1'53.731
|0.073
|174.506
|14
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|35
|
+1.192
1'53.759
|0.028
|174.463
|15
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|33
|
+1.267
1'53.834
|0.075
|174.348
|16
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato R. Taylor
|Cadillac V-Series.R
|38
|
+1.799
1'54.366
|0.532
|173.537
|17
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|33
|
+1.961
1'54.528
|0.162
|173.292
|18
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|35
|
+13.042
2'05.609
|11.081
|158.004
|19
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|34
|
+13.482
2'06.049
|0.440
|157.485
|20
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|31
|
+13.571
2'06.138
|0.089
|157.341
|21
|
Garage 59 LMGT3
|58
|
A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|26
|
+13.638
2'06.205
|0.067
|157.258
|22
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|35
|
+13.741
2'06.308
|0.103
|157.130
|23
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+13.920
2'06.487
|0.179
|156.907
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|28
|
+14.015
2'06.582
|0.095
|156.790
|25
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|32
|
+14.059
2'06.626
|0.044
|156.735
|26
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|29
|
+14.238
2'06.805
|0.179
|156.514
|27
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|33
|
+14.238
2'06.805
|0.000
|156.514
|28
|
Proton Competition LMGT3
|77
|
E. Powell
B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|36
|
+14.287
2'06.854
|0.049
|156.550
|29
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|31
|
+14.467
2'07.034
|0.180
|156.232
|30
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|37
|
+14.571
2'07.138
|0.104
|156.104
|31
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|36
|
+14.605
2'07.172
|0.034
|156.062
|32
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntosh
P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|31
|
+14.692
2'07.259
|0.087
|155.955
|33
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|33
|
+15.095
2'07.662
|0.403
|155.463
|34
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|35
|
+15.144
2'07.711
|0.049
|155.403
|35
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|34
|
+15.302
2'07.869
|0.158
|155.211
|Ver los resultados completos
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