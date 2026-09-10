Piloto del accidente en China fue operado mientras la serie busca defenderse de las críticas

La China GT ha concluido la investigación sobre el accidente que tuvo lugar el pasado sábado, en el que Loek Hartog salvó a Ollie Millroy de las llamas de su Ferrari durante la Carrera 1 en Shanghái.

El valiente piloto holandés se detuvo para socorrer a su compañero, que permanecía en el habitáculo mientras el 296 del equipo AII Motorsports ardía en llamas. El piloto de Phantom Global Racing se bajó de su Porsche y cogió de las manos de un comisario el extintor para apagar las llamas que rodeaban a Millroy y sacarlo del coche.

Las imágenes grabadas por las dos cámaras instaladas en el coche de Hartog dejaron bastante claro que la intervención del personal de pista no había sido tan rápida como habría sido necesario.

Esto desató un gran revuelo primero en el paddock de la serie, donde varios pilotos se mostraron muy enfadados al sentirse inseguros de correr en esas condiciones, para luego dar paso a comentarios de todo tipo, incluso se afirmó que el conductor de la ambulancia estaba durmiendo cuando se le llamó para que acudiera en ayuda de los accidentados.

Loek Hartog, Ollie Millroy

Más allá de toda la polémica que, hoy en día, se extiende inevitablemente por las redes sociales y demás, el primer comunicado de los organizadores señalaba que era pronto para sacar conclusiones detalladas y que se llevaría a cabo una investigación más exhaustiva en los días siguientes.

A través de BEC Motorsports han salido a la luz las imágenes de las cámaras de circuito cerrado (CCTV), con el reloj en la esquina superior derecha, que muestran exactamente la cronología real de lo ocurrido.

A continuación, reproducimos las capturas de pantalla y las descripciones de las distintas fases, desde el choque entre el coche de Millroy y los de sus desafortunados compañeros, David Cheng y Neil Verhagen, hasta la intervención de Hartog y, posteriormente, la llegada de los servicios de rescate. Todo ello en poco más de 6' (es decir, desde las 16:47:25 hasta las 16:53:41) y no más de un cuarto de hora, como informaron erróneamente algunos de los presentes en el lugar.

Foto de: GT China

16:47:24: En la curva 14, Verhagen y Chen entran en contacto y pierden el control de sus respectivos coches. El comisario del puesto 14 muestra la doble bandera amarilla.

Foto de: GT China

16:47:25: El Ferrari de Chen choca contra el de Millroy y se produce un incendio.

El accidente de Ollie Millroy, la secuencia: Foto 3 Foto de: GT China

16:47:37: La Dirección de Carrera decide mostrar la bandera roja y avisa a los comisarios de la zona, a los bomberos, a los vehículos de rescate, a los camiones de bomberos, a los vehículos médicos, a los vehículos de primera intervención y a las ambulancias para que se dirijan inmediatamente al lugar del accidente, de acuerdo con los procedimientos de socorro previstos para los accidentes de carrera.

Foto de: GT China

16:47:41: Hartog se detiene para prestar los primeros auxilios a Millroy

Foto de: GT China

16:48:12: El primer comisario llega al lugar y entrega el extintor a Hartog

Foto de: GT China

16:48:20: El segundo comisario llega con otro extintor

Foto de: GT China

16:48:31: Llega la primera camioneta de intervención con más personal de bomberos.

Foto de: GT China

16:48:40: Hartog logra rescartar a su compañero.

Foto de: GT China

16:48:57: Llega la segunda camioneta con más personal de apoyo.

Foto de: GT China

16:51:33: Llegan el responsable médico y la ambulancia para realizar los primeros exámenes y evaluaciones de las lesiones, así como para atender a Millroy y Chen

Foto de: GT China

16:52:45: Los camiones de bomberos han llegado al lugar para llevar a cabo las operaciones de extinción del incendio

Foto de: GT China

16:53:41: La primera ambulancia llegó al lugar para atender a Millroy y partió a las 16:58:52 hacia el Hospital Ruijin Norte para que recibiera asistencia médica. La segunda trasladó a Chen al centro médico para un reconocimiento antes de trasladarlo al Hospital Ruijin Norte.

Loek Hartog, Ollie Millroy

Millroy sigue bajo observación especial; Hartog convoca a sus compañeros

Mientras tanto, también llegan nuevas noticias sobre el estado de Millroy, que sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos y ha encargado a su esposa, Fern, que transmita un mensaje en el que explica su situación actual.

"Ollie permanece en estado estable en la unidad de cuidados intensivos de Shanghái, rodeado de los médicos y cirujanos más increíbles. Nos han dejado asombrados los mensajes de apoyo y el cariño que nos han enviado, y nos han dado la energía para seguir adelante en este momento tan traumático de nuestras vidas", escribe Fern .

"Ha sufrido la fractura de seis costillas, una clavícula y una mano, además de una perforación pulmonar. Tras una intervención quirúrgica de cuatro horas el martes, le colocaron placas y tornillos en las distintas zonas fracturadas para garantizar los mejores resultados en la recuperación".

"Además, el miércoles se sometió a una segunda intervención para colocarle un tubo de drenaje en el abdomen, con el fin de evacuar los gases y los líquidos que salían de su pulmón, lo que le ha aliviado mucho el dolor".

"Los médicos están supervisando el estado cognitivo de Ollie, tras la grave conmoción cerebral que sufrió y que le provocó un desmayo de más de una hora. El impacto fue tan fuerte que rompió la visera de su casco y partió el dispositivo HANS".

"A pesar de las lesiones y los retos a los que nos enfrentamos ahora, no podemos evitar sentirnos afortunados de que esté vivo, y lo que todos sentimos es una enorme gratitud y cariño hacia Loek Hartog, que le salvó la vida a Ollie".

"Sus mensajes de cariño y apoyo han sido muy apreciados y los mantendremos informados sobre la evolución de Ollie en el hospital".

Ollie Millroy en el hospital de Shanghái Foto de: Ollie Millroy

Hartog también se ha pronunciado sobre el suceso con una propuesta dirigida a toda la comunidad de pilotos del mundo del automovilismo.

"Lo ocurrido en Shanghái nos ha demostrado lo mucho que a esta comunidad le preocupan las condiciones en las que corremos. Ollie y yo queremos ver qué podemos hacer juntos por el próximo piloto que necesite ayuda, posiblemente a través de una organización sin ánimo de lucro creada por esta comunidad", afirma el joven de 23 años.

"Ollie sigue en el hospital y tiene por delante un proceso de recuperación; su salud es lo primero. Mientras tanto, compartan sus ideas en los comentarios, porque, como ha dicho Ollie, nadie debería pasar por lo que hemos vivido nosotros el fin de semana pasado".

"Estamos tratando de averiguar cuáles pueden ser los próximos pasos y os mantendremos informados en todo momento. Gracias por el apoyo que nos han mostrado a los dos. Significa más de lo que se pueden imaginar".