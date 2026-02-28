Tyler Reddick logra la pole de NASCAR Cup en COTA por delante de Ross Chastain

En su intento por convertirse en el primer piloto en la historia de la NASCAR en ganar las tres primeras carreras de una nueva temporada, Tyler Reddick partirá desde la pole position en el Circuito de las Américas. La estrella de 23XI Racing estará acompañado en la primera fila por un piloto de Trackhouse, pero no por el que todos esperaban…

Ross Chastain largará segundo, mientras que su compañero de equipo Shane van Gisbergen lo hará desde la 13ª posición en su intento por ganar seis carreras consecutivas en circuitos mixtos y urbanos.

"Quizás debería haber cantado mi jugada antes, pero eso conlleva cierta presión", dijo Reddick. "Me encanta ir rápido y los circuitos mixtos son muy divertidos en clasificación. Estoy orgulloso del esfuerzo de todos aquí… No sé desde dónde largará Shane, pero necesito sacarle la mayor ventaja posible y tratar de mantenerme por delante de él todo el día".

Chastain, quien consiguió su primera victoria en la Cup en COTA en 2022, se mostró sorprendido por el resultado: "No sabía qué estaba pasando. Salí detrás de Shane, y los colores de Safety Culture en realidad se estaban acercando. Fue algo que nunca había experimentado en un circuito mixto. Él me ha ayudado muchísimo, así que poder ejecutar bien para nuestro equipo #1 con (el jefe de equipo) Brandon McSwain, siento que el auto rindió como queríamos en ese sector".

Chase Briscoe largará tercero, Ryan Blaney cuarto y Chase Elliott quinto. Michael McDowell, AJ Allmendinger, Christopher Bell, Ty Gibbs y William Byron completaron el resto del top 10.

El novato Connor Zilisch largará 25° y es otro piloto al que todos estarán observando el domingo.

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet; Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Logan Riely / Getty Images

Grupo A

Gibbs se disparó a lo más alto de la tabla a mitad de la sesión de 20 minutos con un tiempo de 1:38.25s, pero McDowell (quien había liderado la práctica) pronto lo desplazó con una vuelta rápida de 1:38.14s. El compañero de equipo de Gibbs en JGR, Bell, tuvo un fuerte intento por la pole, pero terminó a 0.057s del registro de McDowell.

Busch se fue ancho al final de su primera vuelta lanzada, pasando por la grava. Todas las miradas estaban puestas en Zilisch, y el novato llega a COTA último en puntos entre los pilotos de tiempo completo. Cometió un pequeño error en su primera vuelta lanzada, lo que le costó algunas décimas, pero volvió a salir y mejoró hasta el décimo puesto entre 19 pilotos. Ricky Stenhouse Jr también estuvo cerca de hacer un trompo en las eses, pero logró controlar su Chevrolet #47 que se había cruzado.

Grupo B

El segundo grupo contó con todos los pesos pesados, incluido SVG. Brad Keselowski fue el primero en salir a pista, pero la mayoría de los pilotos eligió esperar hasta la segunda mitad de la sesión de 20 minutos.

Joey Logano fue el primero en meterse en el top 10, pero fue AJ Allmendinger quien primero desafió a los más rápidos del Grupo A. El experimentado especialista en circuitos mixtos se quedó a solo 0.005s, ubicándose segundo momentáneamente.

Pero de repente varios pilotos saltaron a lo más alto de la tabla, con Elliott tomando la P1, solo para que Reddick lo superara momentos después con un 1:37.76s. Fue el primer piloto en bajar a 1:37s, seguido por Briscoe, que aun así quedó casi dos décimas por detrás del Toyota #45.

Chastain estaba desafiando a Reddick y probablemente podría haberse quedado con la pole de no ser por un bloqueo cerca del final de su vuelta. Terminó segundo, a poco más de una décima de Reddick. Sorprendentemente, SVG no tuvo el ritmo para ir por la pole, marcando 19° en su primera vuelta y luego 13° en la segunda.

Parrilla de salida de NASCAR Cup en COTA