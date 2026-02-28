Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de clasificación
NASCAR Cup Circuito de las Américas

Tyler Reddick logra la pole de NASCAR Cup en COTA por delante de Ross Chastain

En un giro sorprendente, Shane van Gisbergen clasificó fuera del top 10 en el Circuito de las Américas y Daniel Suárez fue 23°.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

En su intento por convertirse en el primer piloto en la historia de la NASCAR en ganar las tres primeras carreras de una nueva temporada, Tyler Reddick partirá desde la pole position en el Circuito de las Américas. La estrella de 23XI Racing estará acompañado en la primera fila por un piloto de Trackhouse, pero no por el que todos esperaban…

Ross Chastain largará segundo, mientras que su compañero de equipo Shane van Gisbergen lo hará desde la 13ª posición en su intento por ganar seis carreras consecutivas en circuitos mixtos y urbanos.

"Quizás debería haber cantado mi jugada antes, pero eso conlleva cierta presión", dijo Reddick. "Me encanta ir rápido y los circuitos mixtos son muy divertidos en clasificación. Estoy orgulloso del esfuerzo de todos aquí… No sé desde dónde largará Shane, pero necesito sacarle la mayor ventaja posible y tratar de mantenerme por delante de él todo el día".

 

Chastain, quien consiguió su primera victoria en la Cup en COTA en 2022, se mostró sorprendido por el resultado: "No sabía qué estaba pasando. Salí detrás de Shane, y los colores de Safety Culture en realidad se estaban acercando. Fue algo que nunca había experimentado en un circuito mixto. Él me ha ayudado muchísimo, así que poder ejecutar bien para nuestro equipo #1 con (el jefe de equipo) Brandon McSwain, siento que el auto rindió como queríamos en ese sector".

Chase Briscoe largará tercero, Ryan Blaney cuarto y Chase Elliott quinto. Michael McDowell, AJ Allmendinger, Christopher Bell, Ty Gibbs y William Byron completaron el resto del top 10.

El novato Connor Zilisch largará 25° y es otro piloto al que todos estarán observando el domingo.

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet; Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet; Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Grupo A

Gibbs se disparó a lo más alto de la tabla a mitad de la sesión de 20 minutos con un tiempo de 1:38.25s, pero McDowell (quien había liderado la práctica) pronto lo desplazó con una vuelta rápida de 1:38.14s. El compañero de equipo de Gibbs en JGR, Bell, tuvo un fuerte intento por la pole, pero terminó a 0.057s del registro de McDowell.

Busch se fue ancho al final de su primera vuelta lanzada, pasando por la grava. Todas las miradas estaban puestas en Zilisch, y el novato llega a COTA último en puntos entre los pilotos de tiempo completo. Cometió un pequeño error en su primera vuelta lanzada, lo que le costó algunas décimas, pero volvió a salir y mejoró hasta el décimo puesto entre 19 pilotos. Ricky Stenhouse Jr también estuvo cerca de hacer un trompo en las eses, pero logró controlar su Chevrolet #47 que se había cruzado.

Grupo B

El segundo grupo contó con todos los pesos pesados, incluido SVG. Brad Keselowski fue el primero en salir a pista, pero la mayoría de los pilotos eligió esperar hasta la segunda mitad de la sesión de 20 minutos.

Joey Logano fue el primero en meterse en el top 10, pero fue AJ Allmendinger quien primero desafió a los más rápidos del Grupo A. El experimentado especialista en circuitos mixtos se quedó a solo 0.005s, ubicándose segundo momentáneamente.

Pero de repente varios pilotos saltaron a lo más alto de la tabla, con Elliott tomando la P1, solo para que Reddick lo superara momentos después con un 1:37.76s. Fue el primer piloto en bajar a 1:37s, seguido por Briscoe, que aun así quedó casi dos décimas por detrás del Toyota #45.

Chastain estaba desafiando a Reddick y probablemente podría haberse quedado con la pole de no ser por un bloqueo cerca del final de su vuelta. Terminó segundo, a poco más de una décima de Reddick. Sorprendentemente, SVG no tuvo el ritmo para ir por la pole, marcando 19° en su primera vuelta y luego 13° en la segunda.

Parrilla de salida de NASCAR Cup en COTA

Pos. # piloto coche tiempo dif. mph
1 45 USA Tyler Reddick Toyota 1'37.760   88.380
2 1 USA Ross Chastain Chevrolet 1'37.897 0.137 88.256
3 19 USA Chase Briscoe Toyota 1'37.913 0.153 88.242
4 12 USA Ryan Blaney Ford 1'37.982 0.222 88.179
5 9 USA Chase Elliott Chevrolet 1'38.002 0.242 88.161
6 71 USA Michael McDowell Chevrolet 1'38.147 0.387 88.031
7 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 1'38.152 0.392 88.027
8 20 USA Christopher Bell Toyota 1'38.204 0.444 87.980
9 54 USA Ty Gibbs Toyota 1'38.259 0.499 87.931
10 24 USA William Byron Chevrolet 1'38.381 0.621 87.822
11 38 USA Zane Smith Ford 1'38.408 0.648 87.798
12 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 1'38.463 0.703 87.749
13 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 1'38.464 0.704 87.748
14 17 USA Chris Buescher Ford 1'38.497 0.737 87.718
15 5 USA Kyle Larson Chevrolet 1'38.514 0.754 87.703
16 48 USA Alex Bowman Chevrolet 1'38.542 0.782 87.678
17 34 USA Todd Gilliland Ford 1'38.562 0.802 87.661
18 41 USA Cole Custer Chevrolet 1'38.602 0.842 87.625
19 11 USA Denny Hamlin Toyota 1'38.617 0.857 87.612
20 22 USA Joey Logano Ford 1'38.675 0.915 87.560
21 10 USA Ty Dillon Chevrolet 1'38.772 1.012 87.474
22 21 USA Josh Berry Ford 1'38.807 1.047 87.443
23 7 MEX Daniel Suarez Chevrolet 1'38.836 1.076 87.418
24 23 USA Darrell Wallace Jr Toyota 1'38.838 1.078 87.416
25 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 1'38.895 1.135 87.365
26 6 USA Brad Keselowski Ford 1'38.917 1.157 87.346
27 33 USA Jesse Love Chevrolet 1'38.996 1.236 87.276
28 2 USA Austin Cindric Ford 1'39.009 1.249 87.265
29 60 USA Ryan Preece Ford 1'39.082 1.322 87.201
30 8 USA Kyle Busch Chevrolet 1'39.160 1.400 87.132
31 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 1'39.274 1.514 87.032
32 35 USA Riley Herbst Toyota 1'39.433 1.673 86.893
33 3 USA Austin Dillon Chevrolet 1'39.757 1.997 86.610
34 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 1'39.781 2.021 86.590
35 4 USA Noah Gragson Ford 1'39.858 2.098 86.523
36 43 USA Erik Jones Toyota 1'39.942 2.182 86.450
37 51 USA Cody Ware Chevrolet 1'40.064 2.304 86.345

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Así es el complejo formato de la All-Star Race de NASCAR en Dover

Top Comments

More from
Nick DeGroot

De Franchitti a un Andretti, ¿quiénes compiten en la primera carrera urbana de la NASCAR Truck?

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Grand Prix of St. Petersburg
De Franchitti a un Andretti, ¿quiénes compiten en la primera carrera urbana de la NASCAR Truck?

IndyCar cambia los requisitos de uso de neumáticos y realiza actualizaciones de seguridad para Indy 500

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
IndyCar cambia los requisitos de uso de neumáticos y realiza actualizaciones de seguridad para Indy 500

Equipo de Michael Jordan repite victoria y gana en Atlanta; Daniel Suárez top 5

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Atlanta
Equipo de Michael Jordan repite victoria y gana en Atlanta; Daniel Suárez top 5
More from
Shane van Gisbergen

Shane van Gisbergen brilla bajo la lluvia en el Clash antes de un final dramático

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
Shane van Gisbergen brilla bajo la lluvia en el Clash antes de un final dramático

NASCAR: Shane van Gisbergen gana en el Roval de Charlotte, Suárez top 10

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
NASCAR: Shane van Gisbergen gana en el Roval de Charlotte, Suárez top 10

Tyler Reddick supera a Shane van Gisbergen en la pole del Roval de Charlotte

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
Tyler Reddick supera a Shane van Gisbergen en la pole del Roval de Charlotte
More from
Trackhouse Racing Team

Trackhouse presenta sus colores para el MotoGP 2026 en un lanzamiento en Milán

MotoGP
MotoGP
Trackhouse presenta sus colores para el MotoGP 2026 en un lanzamiento en Milán

Alex Márquez gana la última sprint del MotoGP 2025 en Valencia

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
Alex Márquez gana la última sprint del MotoGP 2025 en Valencia

Acosta cierra arriba el viernes del MotoGP en el GP de Valencia

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
Acosta cierra arriba el viernes del MotoGP en el GP de Valencia

Últimas noticias

Tyler Reddick logra la pole de NASCAR Cup en COTA por delante de Ross Chastain

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Circuito de las Américas
Tyler Reddick logra la pole de NASCAR Cup en COTA por delante de Ross Chastain

El alerón giratorio de Ferrari recuerda a Coulthard el tercer pedal prohibido de McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El alerón giratorio de Ferrari recuerda a Coulthard el tercer pedal prohibido de McLaren

Will Power se estrella al inicio de la segunda práctica en St. Petersburg

IndyCar
Indy IndyCar
St. Petersburg
Will Power se estrella al inicio de la segunda práctica en St. Petersburg

Mattia Colnaghi quiere brillar en la Fórmula 3 con la mira puesta en la F1

FIA F3
F3 FIA F3
Albert Park
Mattia Colnaghi quiere brillar en la Fórmula 3 con la mira puesta en la F1