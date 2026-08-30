Ryan Preece gana en Daytona, Daniel Suárez en 2° en un cierre accidentado

En su 249.ª arranque, Ryan Preece ha conseguido por fin ganar una carrera de NASCAR Cup Series. Se alzó con la victoria bajo bandera amarilla, justo por delante de Daniel Suárez y Tyler Reddick.

La victoria bastó para que Preece se clasificara para la Chase, eliminando a Shane van Gisbergen en una sorprendente vuelta de tuerca. Fue una noche de locos para el piloto de RFK Racing, que salió de la curva 1 dando vueltas de campana por la hierba, pero supo remontar y ganarse el pase a la Chase.

"Ahora mismo me he quedado sin palabras", dijo Preece. "Pero esos chicos, ese grupo de los 60, somos luchadores. Cuando nos ponemos entre la espada y la pared, luchamos con todas nuestras fuerzas. Así que gracias a OIKOS, gracias a Kroger, a RFK, a Jack Roush y al Fenway Group. A Brad Keselowski. El año pasado hubo muchos "guerreros del teclado" que decían que no valía nada. Pues bien, esta noche les hemos dado una buena lección.

Preece continuó: "Es una prueba de lo bien preparados que están estos coches de carreras, tío. Soy piloto. Sé lo que hace falta para ganar velocidad. Así que a todos los hombres y mujeres de RFK, gracias por darme un cohete con el que he podido llegar a la luna esta noche".

NASCAR aún está analizando los resultados, pero, según datos no oficiales, Preece, Suárez, Reddick, McDowell y Stenhouse ocupan los cinco primeros puestos. A. Dillon, Bowman, Berry, Custer y Hamlin completan el resto de los diez primeros.

Etapas 1 y 2

Chastain lideró el pelotón desde la pole position, con Mark Martin ondeando la bandera verde. El nuevo paquete de normas pareció generar acción constante, pero el carril exterior fue la línea dominante.

Al principio de la carrera, Hamlin se quejó de no tener cámara de visión trasera, algo crucial en estas carreras de superspeedway.

La breve etapa inicial tuvo a los principales pilotos de la "burbuja" en cabeza, mientras Van Gisbergen y Preece luchaban por los puntos de la etapa.

En la última vuelta de la etapa inicial, Buescher se puso en cabeza. Tenía a Preece justo detrás de él, pero Larson rompió el dúo de RFK. Al salir de la curva 4, Larson dio un fuerte empujón a Buescher, con Van Gisbergen también presionándole, pero Larson se desvió del centro y golpeó a Buescher en la parte trasera derecha.

Ese contacto envió a Buescher contra el muro exterior y lo hizo cruzar la pista. Tanto Larson como Preece se vieron envueltos en el incidente, y Buescher estuvo a punto de salir volando por los aires hacia la hierba del interior del circuito. Larson y Preece cruzaron la línea de meta derrapando, aún entre los diez primeros, mientras enderezaban sus coches. Continuaron la carrera, pero Buescher tuvo que pasar mucho tiempo detrás del muro para que le repararan el coche.

¿Pero quién fue el primer piloto en atravesar el humo? Fue Van Gisbergen, que se adjudicó su primera etapa en un óvalo. A Van Gisbergen le siguieron Gibbs, Logano, Jones, Briscoe, Larson, Wallace, Preece, Nemechek y Cindric.

Toda la parrilla entró en la calle de boxes y, cuando se reanudó la carrera, Logano tomó el mando. La segunda etapa fue un poco más larga, pero, gracias al ahorro de combustible, los equipos pudieron evitar las paradas en boxes bajo bandera verde.

A pesar del trompo, Preece no tardó en hacerse notar en la cabeza de la parrilla. El liderato cambió de manos en numerosas ocasiones, pero, a diferencia de la primera etapa, no hubo incidentes.

En la última vuelta de la etapa, Elliott llevaba el mando, pero Blaney le adelantó por el interior, seguido de Preece. Elliott cayó hasta la novena posición en la última media vuelta de la segunda etapa.

Blaney ganó la Etapa 2, seguido de Preece, Smith, Byron, Gilliland, Larson, Briscoe, Suárez, Elliott y Hill.

Etapa 3

Durante el descanso entre etapas, Nemechek hizo un trompo en la calle de boxes tras un contacto con Suárez. Gilliland ganó la salida, y el nivel de combustible iba a estar muy ajustado para todos los equipos.

Al dar comienzo al sprint final de 60 vueltas, A. Dillon rozó el muro, pero pudo continuar.

Hubo constantes duelos a tres bandas por toda la parrilla, pero cuando quedaban algo menos de 40 vueltas, Chastain encabezó a un pequeño grupo de Chevrolets de la " " hacia la calle de boxes. A pesar de ser solo cinco coches, eran mucho más rápidos que el grupo mucho más numeroso que les precedía, ya que el resto de la parrilla seguía intentando alcanzar sus cifras de combustible.

A 17 vueltas del final, el trío de Hendrick que lideraba la carrera entró en boxes, llevándose consigo a algunos coches más.

Sin embargo, la mayoría de los coches intentaban aguantar hasta el final. A solo unas vueltas del final, Hocevar perdió el control al intentar ponerse en cabeza, sufrió un fuerte accidente y se llevó por delante a Jones.

Esto llevó la carrera a la prórroga, con Smith al frente. Van Gisbergen optó por entrar en boxes para repostar, mientras que Preece se quedó en pista, ya que iba segundo y necesitaba ganar la carrera.

Fueron dos vueltas caóticas, en las que Smith intentó mantener el liderato. En la última vuelta, Smith se estrelló contra el muro tras intentar bloquear un ataque de Reddick, lo que provocó un choque múltiple en la recta trasera.

NASCAR mantuvo la carrera en verde, pero cuando Blaney se estrelló de frente contra el muro unos segundos más tarde, sacaron la bandera amarilla. En el momento de la bandera amarilla, Preece iba por delante de Suárez.

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