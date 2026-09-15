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MotoGP GP de Austria

Ai Ogura viaja al GP de Austria para volver a correr

El equipo Trackhouse volverá a contar con Ai Ogura esta semana para el GP de Austria. Lesionado en la mano el mes pasado, el japonés ha sido considerado por sus médicos personales como apto para regresar. Aún necesita el premiso del campeonato.

Léna Buffa
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

¡Esta vez, es un alivio para Ai Ogura! Tras haber tenido que aplazar su regreso una semana por consejo de sus médicos personales, el piloto japonés ha obtenido esta vez su visto bueno para intentar volver a la competición en el GP de Austria, a finales de esta semana.

La breve pausa posterior a la prueba de Silverstone, en agosto, le causó muchos problemas, ya que una caída durante un entrenamiento de motocross le provocó una fractura en el pulgar de la mano izquierda.

Ausente de los Grandes Premios de Aragón y de San Marino, Ogura ha perdido mucho terreno en el campeonato, ya que si era segundo al llegar a Inglaterra, donde su fin de semana terminó por los suelos, ahora ha caído al sexto puesto de la clasificación general, a 71 puntos de los colíderes Marc Márquez y Jorge Martín.

Aunque ya no tiene demasiadas esperanzas de mantener vivas sus opciones al título, Ai Ogura puede aspirar no obstante a un buen final de temporada, y en particular a una sólida actuación en su Gran Premio nacional, que se celebrará a principios de octubre, siempre que logre relanzarse bien desde esta semana en el Red Bull Ring.

La noticia de este martes llega tras unos exámenes de control satisfactorios realizados en Barcelona, donde se le está haciendo el seguimiento. El siguiente paso consistirá en superar con el mismo éxito el control médico reglamentario que le espera el jueves en el circuito, tras lo cual el ganador del GP de los Países Bajos debería salir a pista desde el viernes para los primeros entrenamientos libres del fin de semana.

"El equipo SuperFile Trackhouse MotoGP se alegra de que, tras someterse a una intervención quirúrgica antes del fin de semana de Aragón hace tres semanas y seguir una rehabilitación intensiva en Barcelona, Ai Ogura viaje a Austria con la firme intención de relanzar su campaña por el campeonato", escribe esta noche el equipo estadounidense.

"Si supera con éxito el reconocimiento médico obligatorio del jueves, en presencia del personal médico del campeonato, volverá a subirse a la SuperFile Trackhouse RS-GP26 Nº 79, listo para ponerse de nuevo manos a la obra y recuperar su velocidad, tras un mes de ausencia."

Recordemos que Lorenzo Savadori, piloto probador de Aprilia, lo había sustituido en Alcañiz, pero no estaba disponible para Misano, lo que obligó al equipo Trackhouse a alinear una sola moto, la de Raúl Fernández.

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