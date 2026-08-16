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NASCAR Cup Richmond

Shane van Gisbergen cae a la burbuja de los playoffs, pero en realidad gana terreno en Richmond

Aunque perdió un puesto en la clasificación de la NASCAR Cup Series, SVG en realidad aumentó su colchón de puntos sobre la línea de corte.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Shane Van Gisbergen comenzó la carrera de la NASCAR Cup del sábado en Richmond fuera de los 30 primeros en el orden de carrera. Con Austin Cindric acabando con su mejor actuación de la temporada 2026, parecía que el tricampeón de Supercars iba a tener una noche difícil.

Sin embargo, SVG en realidad salió de Richmond tres puntos más por encima de la línea de corte de lo que estaba al inicio de la carrera de 400 vueltas. Aunque Cindric lo superó y empujó a SVG hasta la burbuja, el piloto de Trackhouse en realidad sumó más puntos que el piloto que ocupa el 17º puesto en la clasificación, Ryan Preece.

Todo fue gracias a una apuesta estratégica del jefe de equipo Stephen Doran. Al inicio de la etapa final, Van Gisbergen se quedó en pista con neumáticos mucho más viejos, aprovechando el wave-around. De repente estaba dentro de los 15 primeros y esperaba una rápida bandera amarilla que nunca llegó. Sin embargo, el No. 97 ahora estaba fuera de secuencia y, después de la primera ronda de paradas en boxes bajo bandera verde, esa amarilla finalmente apareció justo cuando SVG volvía a situarse dentro de los 15 primeros con neumáticos viejos otra vez.

Mantuvo esa posición en pista durante el resto de la noche, terminó 14º e igualó su resultado en Richmond de hace un año. Preece terminó 17º y, como ninguno sumó puntos de etapa, así fue esencialmente como SVG aumentó su colchón de 47 a 50 puntos sobre el piloto de RFK Racing (un punto por posición).

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

“Fuimos mejores de lo que mostramos en la clasificación", dijo Van Gisbergen después de la carrera. "Fuimos mejorando nuestro No. 97 Mitti Chevrolet durante toda la carrera, de forma similar a la mitad delantera del top-20, quizá mejor. Y luego, la estrategia nos metió en el top-15 y nos hizo ganar mucho, así que fue genial. La trazada que usé durante la carrera de Trucks pareció funcionarnos, especialmente cuando los neumáticos se desgastaron. Podía rodar por arriba y ganar bastantes posiciones. El aire limpio también pareció funcionar.”

Con solo dos carreras restantes antes del reinicio del Chase, será una tarea difícil (pero no imposible) para Preece dar el salto de 50 puntos hasta SVG. Las dos últimas carreras de la temporada regular se disputan en New Hampshire Motor Speedway y Daytona International Speedway.

Van Gisbergen también sigue a tiro de quienes están por delante de él, así que no está aislado en el 16º puesto. Cindric está solo siete puntos por encima de SVG, mientras que Bubba Wallace está a +20 puntos.

Fue un final decente para un fin de semana en general positivo para el neozelandés, que también logró su primera pole en un óvalo en la carrera de Trucks, terminando finalmente cuarto en esa prueba.

 
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