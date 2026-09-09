Ai Ogura se retira del GP de San Marino, no puede ser reemplazado
La persistente lesión de Ogura significa que no podrá competir en Misano, donde Trackhouse inscribirá solo una moto
El aspirante al título de MotoGP Ai Ogura se ha retirado del Gran Premio de San Marino, con su pulgar fracturado aún en recuperación.
El piloto de Trackhouse se lesionó en un accidente de entrenamiento de motocross cerca de Toyko hace dos semanas, cuando ocupaba la tercera posición en la clasificación de pilotos de 2026.
Aunque fue operado rápidamente por el reconocido cirujano Xavier Mir, Ogura se vio obligado a perderse el Gran Premio de Aragón unos días después.
Estaba prevista una revisión con rayos X el martes para evaluar la viabilidad de un regreso en Misano este fin de semana, algo que los médicos han desaconsejado ahora al piloto de 25 años, incluso antes de que el director médico de MotoGP, Angel Charte, tuviera ocasión de pronunciarse el jueves.
Trackhouse inscribirá solo a Raul Fernandez en el GP de San Marino, ya que Lorenzo Savadori, que sustituyó al japonés con poca antelación en MotorLand Aragon, no está disponible este fin de semana.
Ogura permanecerá ahora en Barcelona, donde está recibiendo tratamiento, con vistas a volver a la acción en el GP de Austria de la próxima semana.
Pero la noticia del miércoles hará que su lucha por el título sea significativamente más difícil, ya que está a 53 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín.
Ai Ogura, Trackhouse Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Comunicado completo de Trackhouse
"Por segundo fin de semana de carrera consecutivo, el equipo SuperFile Trackhouse MotoGP afrontará el fin de semana de carrera sin Ai Ogura. Tras la cirugía justo antes de Aragón y las esperanzas de que una semana de tratamiento de rehabilitación en su pulgar izquierdo lesionado —resultado de un accidente de entrenamiento de motocross en Japón, después de Silverstone— le hubiera permitido correr en Misano, el último consejo médico tras una evaluación en Barcelona a última hora del martes es que todavía no está lo suficientemente recuperado para pilotar y, por tanto, se ha retirado del Gran Premio de San Marino.
"Lorenzo Savadori —el piloto probador de Aprilia Factory—, que con muy poca antelación aceptó intervenir como sustituto de Ogura en Aragón, no está disponible para pilotar este fin de semana en Misano, lo que deja al equipo sin otra opción que afrontar la ronda de San Marino solo con el #25 Raul Fernandez.
"Ai Ogura permanecerá en Barcelona, centrado en sus esfuerzos por recuperar la forma de cara al Gran Premio de Austria, dentro de una semana."
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