Tyler Reddick podría lograr algo inédito en la historia de la NASCAR Cup

La categoría principal de NASCAR ha tenido varios pilotos que ganaron tres carreras consecutivas —e incluso cuatro— durante el año. Pero ningún piloto ha logrado encadenar tres victorias consecutivas justo al comienzo de una nueva temporada.

Tyler Reddick evitó el caos de la última vuelta de la Daytona 500, ganando la carrera más importante del deporte liderando solo una vuelta. Siete días después, se recuperó de un trompo en el tramo final y ganó en doble overtime mientras le faltaba todo el guardabarros delantero derecho en Atlanta.

Y ahora, el líder del campeonato apunta a otro triunfo en el Circuit of the Americas, una victoria que lo colocaría en una categoría propia. Por lo pronto, el sábado obtuvo la pole position.

Reddick es ahora uno de solo seis pilotos en la historia de la NASCAR Cup que han ganado carreras consecutivas al inicio de la temporada, y el primero en hacerlo desde 2009. Sin embargo, ninguno de los cinco que lo precedieron logró completar el triplete.

Tyler Reddick, 23XI Racing

Y aunque la NASCAR actual es más competitiva que nunca, Reddick tiene una posibilidad muy real de lograrlo. Shane van Gisbergen es el favorito mientras busca una sexta victoria consecutiva en circuitos urbanos/mixtos, pero Reddick tiene el mejor promedio de llegada de todos los pilotos en COTA, además de la mayor cantidad de top cinco y top 10.

Pero, ¿qué ocurrió para que los otros cinco pilotos no lograran concretar esta impresionante hazaña? Veámoslo:

Matt Kenseth -- 2009

Kenseth ganó la Daytona 500 acortada por lluvia y luego volvió a ganar en Fontana una semana después. Pero nunca tuvo realmente una oportunidad adecuada de lograr el triplete, ya que completó solo unas pocas vueltas en la tercera carrera del año en Las Vegas Motor Speedway. Kenseth terminó 43° cuando el motor de su #17 Roush Ford falló.

Jeff Gordon -- 1997

Después de ganar la Daytona 500 y Rockingham, Gordon era un verdadero contendiente en Richmond Raceway para la tercera carrera del año. Tras largar segundo, lideró las primeras 65 vueltas de la carrera. Sin embargo, no volvió a liderar otra vuelta. Rodaba dentro del top cinco en las vueltas finales, pero en realidad Gordon estaba una vuelta atrás. Hizo contacto con el líder mientras intentaba recuperar la vuelta, pero justo cuando apareció la bandera amarilla que necesitaba, el #24 Hendrick Chevy fue superado por los punteros. Al final, Gordon terminó cuarto, a una vuelta. No obstante, mantiene la distinción de ser el único piloto que comenzó el año con victorias consecutivas y luego también ganó el campeonato.

David Pearson -- 1976

Pearson ganó la carrera inaugural de la temporada en Riverside antes de lograr una dramática victoria en la Daytona 500, cruzando la meta a paso lento con el frente destruido tras un choque en la última vuelta con Richard Petty. La tercera carrera del año fue en Rockingham, y el piloto de Wood Brothers Racing largó cuarto en la grilla. Lideró algunas vueltas al principio, pero no vio la bandera a cuadros, ya que una falla en la bomba de aceite puso fin al día del #21, dejando a Pearson con un 29° puesto.

Bob Welborn -- 1959

Welborn ganó la carrera inaugural de la temporada en el óvalo corto de Champion Speedway y luego ganó su carrera clasificatoria Duel en Daytona, cuando esas se contabilizaban como victorias oficiales. Y aunque largó desde la pole position para la Daytona 500, que fue la tercera carrera de la temporada 1959, el motor de Welborn falló tras 75 vueltas. Terminó 41° con el abandono.

Marvin Panch -- 1957

Panch ganó en el circuito mixto de Willow Springs para abrir la temporada 1957 (que en realidad comenzó en diciembre de 1956), y luego ganó el siguiente evento en el óvalo de tierra de Concord Speedway. La tercera carrera del año se disputó en Titusville-Cocoa Speedway, otro circuito mixto. Panch largó sexto y terminó tercero, convirtiéndose en el piloto que más cerca estuvo de iniciar una nueva temporada con tres victorias consecutivas.

