Marc Márquez: “Intentar regresar tan pronto fue un fallo”

El piloto seis veces campeón de MotoGP entre 2013 y 2019 fue entrevistado en la plataforma DAZN, una charla grabada antes de la tercera operación en el brazo derecho, a la que se sometió el pasado jueves. En ella, por primera vez, admite que se actuó de forma precipitada cuando, el pasado mes de julio, le permitieron subirse a la moto solo cuatro días después de la primera intervención.

Márquez se cayó en el Gran Premio de España, el 19 de julio y dos días después pasó por el quirófano, volviendo a subirse a la moto el 25 de julio. El piloto señala ese momento como el "error" que le ha llevado a perderse toda la temporada, a pasar dos veces más por el quirófano y poner, de nuevo, el contador a cero ante un proceso de recuperación que puede alargarse, ahora, seis meses más.

“Este año me ha enseñado muchas cosas. La primera, que el intento de volver tras la lesión fue precipitado. Se me rompió la placa en casa, abriendo una puerta corredera que tengo para salir al jardín. Pero la placa no se rompió allí, sino que lo hizo como consecuencia de todo el estrés que se creó en Jerez”, explica Marc, en la entrevista con DAZN, en referencia al intento de volver, el sábado del Gran Premio de Andalucía.

“Intentar volver en Jerez fue un error”, reitera el piloto sin embudos.

“¿Qué he aprendido? Que los pilotos tenemos una virtud y un defecto, que es que no vemos el miedo, de modo que nos lo tienen que hacer ver. Tras la primera operación, la primera pregunta de todo piloto es: ¿cuándo puedo volver a subir a la moto? Y es el doctor el que te tiene que saber frenar, es quien tiene que ser realista”, señala.

“Yo fui a Jerez con la tranquilidad de que la placa aguantaba porque así me lo dijeron. Soy valiente pero no un inconsciente. Si a mí me dicen que la placa se puede romper, yo no me hubiera subido a una moto a 300 km/h”.

En la conversación, grabada antes de la tercera operación, no se habla de plazos para volver, dándose por hecho que se le esperaba para el arranque del Mundial, el 28 de marzo en Qatar, una fecha que ahora no parece realista, ya que se habla de seis meses, por lo que se perdería las cinco o seis primeras carreras del curso, si se mantiene el calendario provisional 2021.

Sea cuando sea ese regreso, Marc tiene claro que lo hará para seguir siendo el mismo piloto de siempre.

“Cuando vuelva tengo que estar al 100% y mi cuerpo listo para correr los mismos riesgos de siempre, porque ese es mi ADN, aquello que me ha llevado hasta donde estoy y conseguir lo que he conseguido”.

Un proceso que no va a ser fácil para el corredor, que admitió estar muy lejos de su mejor forma.

“Peso 61 kilos cuando normalmente estoy en 65, he perdido todo el músculo”, reconoce desde su casa de Cervera.