Marc Márquez niega haberse enfadado en el podio de la sprint en Austria: "ahorraba energía"

Marc Márquez ha explicado que su actitud huraña tras la reciente carrera sprint de MotoGP en Austria se debía a que quería ahorrar energía.

Hubo mucha especulación sobre la reticencia de Márquez a celebrar tras la carrera sprint del sábado en Spielberg, en la que terminó segundo por detrás de Jorge Martín, de Aprilia. Márquez no suele destacar por ser mal perdedor ni por guardar rencor tras las carreras, lo que llevó a algunos a buscar una explicación siniestra.

Pero, en declaraciones a los medios españoles antes del Gran Premio de Japón de este fin de semana, el actual campeón de MotoGP afirmó que, en esa ocasión concreta, solo había estado cuidando sus niveles de energía.

"A veces, si te sientes de cierta manera, no hay por qué ocultarlo, ¿verdad?, dijo. "Y en ese caso, estaba concentrado, serio, respirando, intentando ahorrar toda la energía posible para el domingo, porque sabía que sería una carrera larga.

Aunque el circuito de Spielberg no era ideal para la lesión de hombro que padece Márquez, dadas sus numerosas curvas a la derecha, el fin de semana en Austria no fue especialmente intenso en cuanto a calor o condiciones. Sin embargo, se celebró justo después del Gran Premio de San Marino en Misano.

"Fue un fin de semana agotador, justo después de Misano… y lo único que intentaba hacer, y lo que intento hacer cada fin de semana, es ahorrar toda la energía que pueda, continuó Márquez.

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Y si sonreír o reírme a carcajadas consume energía, entonces prefiero mantenerme serio. Así que no estaba enfadado ni nada por el estilo. Había logrado mi objetivo en la carrera sprint, pero los sábados, en lo que respecta a pilotar y mentalmente, son increíblemente agotadores.

"No es solo lo que se ve en la pista. [Están las celebraciones en el podio y luego las entrevistas con los medios mientras estamos con nuestros] monos de carrera y todavía sudando.

"Todo esto se acumula, te va desgastando. Y mi trabajo es, como he dicho, gestionar mis fuerzas de jueves a domingo.

Si las carreras consecutivas requieren una gestión cuidadosa por parte de Márquez, es posible que el resto de la temporada traiga consigo algunas celebraciones de podio más discretas. Lo que queda de año consiste en dos fines de semana con dos carreras cada uno y, si el GP de Catar se celebra según lo previsto, un fin de semana con tres carreras.

En una nota algo contradictoria, Márquez también sugirió que su reciente estrategia de afrontar ciertas carreras como ejercicios de "limitación de daños ha llegado a su fin. Aunque Motegi debería ser un circuito que le favorezca este fin de semana, no quiso entrar en comentarios defensivos sobre las próximas carreras en "circuitos que le dan problemas, entre los que se incluye Mandalika, sede del Gran Premio de Indonesia del próximo fin de semana.

"A partir de ahora, se trata de atacar, afirmó Márquez. "Vale, puede que, sí, si te pasa a ti, como me pasó a mí el domingo en Austria [en medio de es problemas con los frenos], tengas que salvar lo que puedas. Pero cada punto es importante en todo el campeonato.

"Pero ahora, en esta fase, queda un tercio del campeonato y, como en todos los circuitos, la prioridad es ir al ataque e y Motegi.