Marc Márquez cree que Pedro Acosta se ha metido de lleno en la lucha por el título de MotoGP de 2026 de la tras su primera victoria en la categoría reina en el Gran Premio de Austria del pasado fin de semana.

Acosta, piloto del equipo oficial KTM, puso fin a su larga espera por una primera victoria en la categoría reina con una actuación dominante tras salir desde la tercera posición de la parrilla, convirtiéndose en el primer piloto en derrotar a Aprilia y Ducati en una carrera dominical este año.

Con este resultado decisivo, el piloto de 22 años ha ascendido al cuarto puesto de la clasificación, aunque sigue a 72 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín, a falta de siete carreras.

Desde que terminó el parón veraniego, Martín, Márquez y Marco Bezzecchi habían comenzado a distanciarse del resto del pelotón, lo que sugería que la lucha por el título se reduciría a este trío.

Pero ahora que Acosta ha demostrado que puede ganar carreras con una moto que ya no se queda corta en potencia, Márquez cree que su compañero de equipo para 2027 está listo para luchar por el título.

"Los cuatro primeros están listos para luchar por el campeonato", afirmó la estrella de Ducati. "Desde que KTM liberó los motores tras Silverstone y vuelve a tener buena potencia, están aquí listos para luchar por el campeonato".

Márquez cree que Acosta podría sumar su segunda victoria consecutiva en el Gran Premio de Japón del mes que viene, señalando el prometedor ritmo que mostró en sus dos anteriores visitas a Motegi en la categoría reina.

Acosta logró su primera pole en Japón durante su temporada de debut, aunque, como es bien sabido, echó por tierra sus opciones en ambas carreras, al afirmar en aquel momento que preferiría caerse antes que ceder la primera posición a una Ducati de .

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

"Tras este GP, Pedro vuelve a ser el favorito de para Motegi", afirmó Márquez. "Todos los años ha sido muy, muy rápido allí.

Ya fue muy rápido en su primer año. Se cayó cuando lideraba la carrera sprint y, luego, en la carrera principal, se cayó luchando por el segundo puesto y por la victoria. El año pasado también fue muy rápido.

"La lucha estará muy reñida entre los cuatro primeros en las últimas siete carreras".

Martin sobre las posibilidades de Acosta

El líder del campeonato, Martin, también cree que Acosta puede convertirse en un auténtico rival por el título, siempre que mantenga su buen estado de forma en las próximas carreras en Asia.

Al ser preguntado por sus propias perspectivas de título, el piloto del equipo Aprilia afirmó: "Creo que el liderazgo va y viene; la verdad es que no pienso mucho en ello.

"Es una gran lucha. Si Pedro sigue ganando como este fin de semana, con este dominio, creo que incluso él estará en la lucha, así que sin duda será una gira asiática interesante.

"Intentaremos igualar la velocidad que he tenido aquí porque, si tengo velocidad, lucharé. Pero, sin duda, hay carreras en las que me cuesta y nos quedamos un poco rezagados. Esto forma parte del juego, pero me siento fuerte y creo que podemos mantener un buen nivel el resto de la temporada".