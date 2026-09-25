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MotoGP

MotoGP presenta su calendario 2027 y confirma la fecha para el GP de Buenos Aires

El calendario de MotoGP 2027 fue anunciado con 22 fechas. Buenos Aires se suma en lugar de Balaton Park, mientras que el Gran Premio de Australia se traslada de Phillip Island a Adelaida.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Edited:
Race start

Race start

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El calendario de MotoGP 2027 fue anunciado oficialmente, con Buenos Aires y Adelaide incorporándose al cronograma, Qatar adelantándose a la segunda fecha y cinco tandas de carreras consecutivas dobles, además de una triple.

El calendario de 2027 incluye varias novedades y es el más internacional de la historia de MotoGP, con 22 pruebas repartidas por 19 países.

Entre los cambios se destacan dos nuevas carreras: las de Buenos Aires y Adelaida, que sustituyen de hecho al circuito Balaton Park de Hungría, mientras que Phillip Island pierde el Gran Premio de Australia.

Por su parte, la carrera de Qatar está en fase de estudio, ya que se ha programado para la primera parte de la temporada, mientras el campeonato espera a que se aclare qué sucederá con la carrera prevista actualmente para este mes de noviembre.

El GP de Qatar de este año estaba previsto inicialmente para abril, pero se pospuso debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre si dicha prueba se celebrará en noviembre.

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El campeonato de 2027 dará comienzo en el circuito de Buriram, en Tailandia el 7 de marzo, exactamente un mes después de que se celebren allí las últimas pruebas de pretemporada. Teniendo en cuenta el conflicto en curso en Medio Oriente, el paddock se desplazará inmediatamente a Losail, donde está prevista la segunda prueba, antes de tomarse un respiro de una semana y poner rumbo a América.

Race start

Salida de la carrera

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Brasil encabezará la segunda serie consecutiva de la temporada antes de que Buenos Aires regrese al campeonato tras casi tres décadas. La prueba en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá lugar el segundo fin de semana de abril.

A continuación, MotoGP se dirigirá a Austin a finales de abril antes de regresar a Europa, donde Jerez acogerá la prueba de MotoGP el 9 de mayo, una semana más tarde de lo habitual.

Se celebrarán un total de 12 pruebas en Europa entre mediados de mayo y principios de octubre, y Portimão pondrá fin temporalmente a la etapa europea de la temporada antes de que MotoGP se dirija a Asia.

Japón (17 de octubre), Malasia (24 de octubre) e Indonesia (31 de octubre) conformarán la única serie de tres carreras consecutivas de 2027, que servirá de punto de partida para el viaje del paddock hacia Oceanía.

Phillip Island ya no acogerá el Gran Premio de Australia, ya que la carrera se trasladará al circuito semiurbano de Adelaida, lo que Liberty Media espera que ayude a atraer a otras ciudades de todo el mundo.

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Valencia, tal y como se anunció a principios de esta semana, volverá a poner el broche final al campeonato a finales de noviembre.

Calendario de MotoGP 2027: carreras, fechas, circuitos

FECHA Gran Premio Circuito Ciudad
Del 5 al 7 de marzo Thailand GP de Tailandia Chang International Buriram
Del 12 al 14 de marzo Qatar GP de Qatar Losail Doha
Del 2 al 4 de abril Brazil GP de Brasil Aut. Int. Ayrton Senna Goiânia
 Del 9 al 11 de abril Argentina GP de Argentina Aut. Oscar y Juan Gálvez Buenos Aires
Del 23 al 25 de abril United States GP de Estados Unidos Circuito de las Américas (COTA) Austin
Del 7 al 9 de mayo Spain GP de España Jerez-Ángel Nieto Jerez
Del 14 al 16 de mayo France GP de Francia Bugatti Le Mans
Del 28 al 30 de mayo
 Italy GP de Italia Autódromo Mugello Mugello
Del 11 al 13 de junio Spain GP de Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló
Del 25 al 27 de junio Netherlands GP de los Países Bajos TT Assen Assen
Del 9 al 11 de julio Germany GP de Alemania Sachsenring Hohenstein-Ernstthal
Del 16 al 18 de julio Czech Republic GP de República Checa Autdrom Brno Brno
Del 13 al 15 de agosto United Kingdom GP de Gran Bretaña Silverstone Silverstone
Del 27 al 29 de agosto Austria GP de Austria Red Bull Ring Spielberg
Del 10 al 12 de septiembre San Marino GP de San Marino MWC Marco Simoncelli Misano
Del 17 al 19 de septiembre Spain GP de Aragón MotorLand Aragón Alcañiz
Del 1 al 3 de octubre Portugal GP de Portugal Aut. Int. del Algarve Portimao
Del 15 al 17 de octubre Japan GP de Japón Mobility Resort Motegi Motegi
Del 22 al 24 de octubre
 Malaysia GP de Malasia Sepang Int. Circuit Kuala Lumpur
Del 29 al 31 de octubre Indonesia GP de Indonesia Mandalika Lombok
Del 12 al 14 de noviembre Australia GP de Australia Adelaide Street Circuit Adelaida
Del 26 al 28 de noviembre Spain GP de Valencia Circuito Ricardo Tormo Cheste

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