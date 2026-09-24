Dall'Igna defiende la elección de Márquez y Acosta: "Los mejores pilotos no son italianos en este momento"

Ducati entró en MotoGP en 2003 con un equipo oficial, y salvo dos años, siempre hubo al menos uno de los dos pilotos que era italiano. Loris Capirossi, Marco Melandri, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia y Enea Bastianini compitieron como pilotos titulares.

Solo en los años 2009 y 2010 no hubo ningún piloto italiano en el equipo oficial rojo. Entonces la pareja de pilotos era Casey Stoner y Nicky Hayden. Tampoco en los próximos dos años correrá ningún italiano para el equipo oficial Ducati.

Marc Márquez renovó su contrato para 2027 y 2028. Su nuevo compañero de equipo será Pedro Acosta, que también fue fichado por dos años. Así, por primera vez, dos españoles pilotarán para el equipo oficial italiano.

Gigi Dall'Igna, jefe de Ducati Corse, defiende esta decisión ante GPOne.com: "Estoy convencido de que ningún otro fabricante ha hecho más por las jóvenes promesas italianas en los últimos diez años que Ducati".

"Desde mi llegada a Ducati, con mucha frecuencia hemos tenido exclusivamente pilotos italianos en nuestros equipos, y en la mayoría de los casos fuimos nosotros quienes los llevamos por primera vez a MotoGP: Bastianini, Bagnaia, Iannone, Petrucci".

"Hay numerosos italianos que han pasado por nuestros equipos, incluido el equipo oficial. En este momento, lamentablemente, desde nuestro punto de vista los mejores pilotos no vienen de Italia".

"Sin embargo, como queremos poner sobre la mesa el máximo absoluto, inevitablemente también tenemos que dirigir la mirada a otros mercados. Nosotros nos sentimos italianos de arriba abajo, y lo somos".

"La mayoría de los técnicos de Ducati proceden de Italia, y si existe la posibilidad, en el futuro nos encantaría volver a fichar pilotos italianos. Pero las circunstancias cambian de un día para otro".

En 2027 solo habrá un único piloto italiano de Ducati en MotoGP: Nicolo Bulega en VR46. Su compañero de equipo será Fermín Aldeguer. El equipo Gresini también apuesta por dos españoles con Joan Mir y Daniel Holgado.

¿Gana Marc Márquez o Ducati?

Actualmente, el vigente campeón Marc Márquez está dando los éxitos a Ducati. En la temporada en curso ya ha ganado seis sprints y cinco Grandes Premios. En la clasificación del Mundial, Marc Márquez es segundo, a doce puntos de Jorge Martín (Aprilia).

Alex Márquez (Gresini) y Fabio Di Giannantonio (VR46) han ganado hasta ahora un Gran Premio cada uno para Ducati esta temporada. Marc Márquez es el principal aspirante al Mundial para la marca italiana.

A menudo se dice que quien consigue las victorias es Marc Márquez y no Ducati. ¿Le molesta eso a Dall'Igna? "No. Dentro de un proyecto, quizá uno aporte algo más que el otro".

"Lo decisivo es únicamente que juntos consigamos el mejor resultado posible. Esa es mi exigencia, la exigencia de Marc, el objetivo de todos los empleados del equipo y el objetivo de Ducati".

Gigi Dall'Igna sieht mit zwei Spaniern im Werksteam kein Problem Foto: Getty Images Europe

"Nunca he considerado la moto aislada del piloto o del equipo: al final siempre se impone el conjunto más fuerte", afirma Dall'Igna. Debido a sus decisiones de personal, ya en el pasado se había visto confrontado con críticas.

Cuando Marc Márquez fue colocado al lado de Francesco Bagnaia, hubo voces que decían que Ducati estaba desairando a Bagnaia. ¿Afirman ahora esas mismas voces lo mismo porque se coloca al joven Acosta al lado de Marc Márquez?

"Esto no es una afrenta ni contra 'Pecco', ni contra Marc, ni contra nadie", dice Dall'Igna sobre estas teorías conspirativas. "Nuestro propósito es formar el equipo más fuerte y tener bajo contrato a los dos mejores pilotos".

"Esa fue nuestra intención cuando juntamos a Marc con 'Pecco', y perseguimos el mismo objetivo ahora al situar a Acosta junto a Marc". Acosta es once años más joven que Marc Márquez.

El nuevo contrato de dos años podría ser el último contrato de MotoGP de Marc Márquez. A finales de 2028 tendrá ya casi 36 años. Es posible que Ducati tenga que buscar entonces un nuevo compañero de equipo para Acosta.

Dall'Igna subraya que la filosofía fundamental a la hora de elegir pilotos no cambiará. Deben correr para Ducati los dos mejores pilotos: "Esa es nuestra filosofía, y la seguiremos aplicando de forma consecuente".

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