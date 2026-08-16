Pascal Wehrlein se consagra campeón de la Fórmula E en Londres pese a no sumar puntos el domingo

Pascal Wehrlein se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula E 2025-26 pese a terminar fuera de los puntos en el E-Prix de Londres, mientras Taylor Barnard ganó el frenético final de temporada.

El piloto de Porsche se ha unido ahora a Jean-Eric Vergne como los únicos dos campeones en dos ocasiones del campeonato totalmente eléctrico, después de que Wehrlein lograra su primero en la final de Londres en la temporada 2023-24.

Wehrlein se llevó el título de este año pese a llegar al fin de semana tercero en el campeonato, a cinco puntos del hasta entonces líder Jake Dennis y a tres de Mitch Evans, pero la suerte inicialmente estuvo de su lado.

Todo empezó el sábado, cuando las órdenes de Porsche permitieron a Wehrlein ganar la primera carrera desde la pole y arrebatar a Dennis el liderato del campeonato por cinco puntos, con Evans a unos significativos 21 puntos.

El panorama mejoró aún más cuando disfrutó de otra sólida clasificación el domingo, logrando el tercer puesto por detrás del poleman Nyck de Vries y de su compañero de equipo en Mahindra, Edoardo Mortara.

El compañero de Wehrlein, Nico Muller, mientras tanto, se unió a él en la segunda fila por delante de Evans, quinto, con Dennis en la 16ª posición, necesitando casi un milagro para que perdiera el título.

El piloto de 31 años solo necesitaba mantener una carrera limpia, y eso fue exactamente lo que ocurrió en la largada, ya que los pilotos mantuvieron sus posiciones antes de que entraran en juego las distintas estrategias de Modo Ataque.

Eso hizo que el panorama inicial no estuviera claro, ya que pilotos como Taylor Barnard, que había largado sexto, y António Félix da Costa, desde el noveno puesto, entraron en la lucha mientras las posiciones cambiaban constantemente.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team Photo by: Sam Bagnall / Getty Images

Pero, en medio del caos, lo único que importaba era que, al llegar a la vuelta 16 de 35, parecía que Wehrlein tenía el título asegurado, ya que marchaba quinto detrás del líder, Mortara, de Vries, Barnard y da Costa.

Un agresivo da Costa hacía todo lo posible para ayudar a su compañero de equipo en Jaguar, Evans, pero el neozelandés tenía dificultades para superar a Müller por el séptimo puesto, mientras que Dennis no representaba una amenaza fuera de las posiciones de puntos.

Sin embargo, todo cambió en la vuelta 26, cuando el milagro que Dennis o Evans necesitaban para convertirse en campeones empezó a parecer realmente posible.

Esto se debió a que Evans, que marchaba sexto, activó su Modo Ataque y rápidamente realizó un doble adelantamiento sobre da Costa y Wehrlein en la curva 16, gracias a que su compañero de equipo estaba reteniendo al Porsche.

Evans se escapó de repente y puso su mira en los tres primeros, mientras da Costa continuaba corriendo con los codos afuera y haciendo todo lo posible para impedir que un ya frustrado Wehrlein se consagrara campeón.

Esto quedó más que claro en la vuelta 27, cuando deliberadamente llevó a Wehrlein hacia el exterior en la curva 19, lo que hizo que el alemán cayera dramáticamente hasta el 11.º puesto, mientras el tren de pilotos que venía detrás, incluido Dennis, aprovechaba para avanzar.

Esto convirtió de repente a Dennis en el campeón provisional, mientras los nervios aumentaban considerablemente. Pero todavía quedaba otro giro de la historia en la vuelta 32, cuando Wehrlein recurrió a maniobras desesperadas para intentar salvar su segundo título.

Se lanzó por el interior de Dennis para arrebatarle el noveno puesto en la curva 16, pero tocó la parte trasera del Envision de Joel Eriksson, provocando que este hiciera un trompo y bloqueara tanto al Porsche como al Andretti, que quedó fuera del top 10.

En cuestión de segundos, eso dejó a Dennis fuera de la lucha por el título y las miradas pasaron a centrarse en Evans, que marchaba cuarto y necesitaba ganar, pero estaba a ocho segundos de los tres primeros, De Vries, Mortara y Barnard.

Con las vueltas pasando, la tarea resultó ser demasiado difícil para Evans, que no pudo avanzar más, pero Barnard sí lo consiguió gracias a que activó el Modo Ataque en las últimas vueltas.

Eso permitió al piloto de DS Penske tomar la delantera y conseguir finalmente la primera victoria de su carrera en la categoría, con una ventaja de poco menos de un segundo sobre De Vries, mientras Mortara completó el podio.

El cuarto puesto de Evans al menos aseguró el título de equipos para Jaguar en su batalla con Porsche, mientras que el Sebastien Buemi de Envision completó el top cinco en su última carrera en la Fórmula E.

Nick Cassidy terminó sexto, mientras que Vergne, Pepe Martí, Oliver Rowland y Norman Nato completaron, respectivamente, las posiciones que otorgaban puntos. Wehrlein terminó 14.º, justo una posición por delante de da Costa y cinco puestos por delante de Dennis.

Aunque Wehrlein finalmente se quedó con el título, terminó frustrado después de la carrera y afirmó: “Es una de las cosas menos deportivas e injustas que he visto, por cómo condujo Antonio”.

“Así es cuando tienes enemigos en el paddock”, añadió. “Aun así, lo conseguimos, y hay otro mensaje: no me olvido de las cosas.

“Así que sí. Vamos a darle con todo, disfrutemos de un buen receso y el próximo año no olvidaré lo que pasó aquí”.