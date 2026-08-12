Budkowski habló con "más de la mitad" de la parrilla de F1 antes de firmar con Cadillac

Marcin Budkowski, el nuevo director del equipo Cadillac, confirmó que había mantenido negociaciones con "más de la mitad" de la parrilla de Fórmula 1 al explicar por qué se decidió por esta escudería debutante.

El miércoles, Cadillac sorprendió al anunciar que Graeme Lowdon había sido sustituido por Budkowski como director del equipo durante el parón estival de su temporada de debut en la F1.

La escudería estadounidense ocupa el último puesto del campeonato y no ha sumado ningún punto tras 11 carreras; sin embargo, la destitución de Lowdon resultó inesperada, dado que se preveía que Cadillac sería el equipo más lento.

No obstante, el director ejecutivo Dan Towriss optó por un cambio y eligió a Budkowski, quien ha desempeñado diversos cargos en el campeonato mundial desde que se unió a Prost como aerodinamista en 2001.

El ingeniero polaco, de 49 años, dejó Prost en 2002 para trabajar cinco años en Ferrari antes de pasar a McLaren; posteriormente, en 2014, dejó la escudería británica para convertirse en coordinador técnico y deportivo de la FIA, el organismo rector de la categoría.

En 2020, Budkowski abandonó la FIA para incorporarse al equipo Renault como director ejecutivo y, en 2021, compartió las funciones de director del equipo junto a Davide Brivio.

Budkowski dejó la escudería de Enstone en 2022 y desde entonces ejerció como comentarista de televisión, hasta que regresó a un equipo de F1 cuatro años más tarde tras negociar con varias escuderías.

"En los últimos años he mantenido conversaciones con más de la mitad de los equipos de la parrilla; algunas más avanzadas y otras menos", confirmó Budkowski.

"Pero para mí era importante que, si volvía a asumir un puesto de liderazgo de este tipo, fuera en un proyecto en el que creyera, y eso implica varios aspectos".

"Es un proyecto muy ambicioso que cuenta con el respaldo de TWG Group, una empresa muy involucrada en el automovilismo; además, General Motors es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, tiene grandes ambiciones y dispone de financiación, algo que no siempre fue así en mis anteriores experiencias".

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Además, algo que realmente me dio mucha confianza a la hora de unirme al proyecto es que todas las personas con las que hablé —quienes efectivamente formarán parte de la junta directiva y de la cúpula de liderazgo del equipo— son gente del mundo del automovilismo.

"Son personas que viven el automovilismo, que lo entienden y que tienen una gran experiencia en este ámbito; creo que eso resulta muy refrescante para mí, porque la conversación es totalmente distinta desde el primer momento.

"Existe ambición y el deseo de construir un equipo sólido y, a la larga, competitivo; un equipo capaz de luchar en los puestos de cabeza.

"Pero también existe una comprensión real de los desafíos que implica y de los plazos que marca el camino a seguir; creo que, desde que empezamos a hablar con Dan, nuestras visiones y nuestra forma de entender cómo evolucionarán las cosas han sido muy similares.

"No siento que vaya a haber una presión excesiva sobre mí; estoy seguro de que habrá expectativas —algo lógico y normal en un puesto de esta naturaleza—, pero no son expectativas irrazonables ni ajenas a la realidad de la Fórmula 1.

"Todo el mundo es consciente de la magnitud del reto que tenemos por delante, pero existe el compromiso de afrontarlo, y yo me sumo a este proyecto con esa misma mentalidad.

"Para ser sincero, más allá de los fundamentos que comentamos, del respaldo y demás, lo que realmente marcó la diferencia para mí fue la actitud y la visión: el hecho de sentarme a hablar con personas que viven y respiran automovilismo, y que realmente lo entienden a fondo".