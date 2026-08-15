Mitch Evans tras el VSC y los “juegos” “extremos” de Porsche en Londres: “Típico de mi suerte”

Mitch Evans considera que el coche de seguridad virtual en un momento inoportuno fue "típico de mi suerte" en la primera carrera del London E-Prix, después de que los "juegos extremos" de Porsche ya comprometieran sus opciones al título de Fórmula E el sábado.

El piloto oficial de Jaguar solo pudo lograr un octavo puesto en el ExCeL tras salir tercero en la parrilla, mientras que su rival por el título Pascal Wehrlein convirtió la pole position en una victoria dominante.

Tras llegar al fin de semana a solo dos puntos de Jake Dennis en la lucha por el título, Evans afronta ahora un déficit considerable de 21 puntos respecto al nuevo líder del campeonato, Wehrlein, con 28 disponibles.

Evans ya estaba perdiendo contacto con el Porsche de Wehrlein en la fase inicial de la carrera, mientras Nico Muller retenía al grupo para dejar que su compañero de equipo se escapara al frente.

Pero el mayor factor decisivo fue un VSC a mitad de carrera, que permitió a pilotos como Wehrlein hacer una parada barata. Aunque el neozelandés finalmente adelantó a Muller, solo sumó cuatro puntos, ya que varios pilotos que habían retrasado su pitstop boost se colocaron por delante de él.

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Tras haber sufrido célebres decepciones en Londres en múltiples ocasiones, especialmente en 2024, cuando Wehrlein le arrebató el título tanto a él como a su entonces compañero de equipo Nick Cassidy, Evans dijo que no le sorprendió cómo se desarrollaron los acontecimientos en la carrera del sábado.

"Realmente no hicimos nada mal, simplemente tuvimos mala suerte con la bandera amarilla en toda la pista", dijo Evans a Motorsport.com, en referencia al incidente provocado por un accidente de Lucas di Grassi causado por un problema técnico.

"Es la primera vez que ocurre [un VSC durante la ventana de boxes] en una carrera con pit boost y es simplemente típico de mi suerte que me pase a mí. Siempre iba a ser difícil porque los Porsche estaban haciendo todo lo posible para comprometer mi carrera.

"Pero seguíamos en una buena carrera, así que, de no haber sido por eso [VSC], el segundo lugar estaba al alcance. Pero obviamente estoy frustrado por cosas fuera de nuestras manos. Es lo que hay".

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Evans reveló que había planeado alargar más el primer stint, pero se vio obligado a parar pronto en un intento de superar a Muller.

"Obviamente, con el VSC, ir largo siempre te protege de eso", añadió. "Nuestra intención era ir largo, pero con lo mucho que Nico estaba intentando comprometerme, teníamos que intentar quitárnoslo de encima y logramos hacerlo. Cómo se habría desarrollado el resto de la carrera, quién sabe".

Solo hay 28 puntos en juego en la final del domingo, lo que deja a Evans con una pequeña posibilidad de ganar el título, pero aun así no estaba demasiado frustrado por los acontecimientos del sábado.

"No hicimos nada mal, ¿verdad? Nadie puede predecir el resto al adentrarse en el mundo con estos problemas. Así que sí, simplemente súper mala suerte", dijo.

Sobre sus opciones en el campeonato, añadió: "Tengo una oportunidad, si es realista o no, no lo sé. Pero esto es Fórmula E, pueden pasar cosas locas.

"Necesito clasificar delante y ganar la carrera de mañana. Es un objetivo bastante claro. Obviamente no es la forma en que me habría gustado llegar a la carrera del domingo, pero es la realidad. Ojalá tengamos un poco más de suerte mañana".

Los "juegos" de Porsche, en el punto de mira

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Con Wehrlein como su principal aspirante al campeonato, Porsche puso todo su peso detrás del alemán en Londres, ya que Muller e incluso Dan Ticktum de Kiro redujeron el ritmo para ayudarle a conseguir la pole.

En la carrera, Muller retuvo al grupo durante todo el stint inicial, permitiendo a Wehrlein construir una ventaja de casi tres segundos.

Preguntado por qué le parecieron las tácticas de Porsche y si esperaba que Muller retuviera al pelotón hasta tal punto, Evans dijo: "No sabes realmente qué esperar de ellos. Sabíamos que iban a jugar sus cartas, pero creo que fue un poco más extremo de lo que esperábamos.

"Está claro quién es el favorito en ese equipo. Lleva siendo así desde hace un tiempo. Todo empezó en la clasificación. Pascal solo tuvo que hacer un cuarto de final y después tenía garantizada la pole. Están apostándolo todo por él, y me parece justo".

El compañero de equipo de Evans, Antonio Felix da Costa, admitió que estaba frustrado con la forma en que Porsche orquestó la carrera del sábado, pero en última instancia sintió que una mala clasificación dejó a Jaguar a la defensiva.

"Por desgracia, estos chicos [Porsche] se colocaron en una posición para hacer los juegos que hicieron", dijo. "No es lo que queremos ver, pero hicieron un mejor trabajo que nosotros en clasificación y pudieron ganar".

Sobre ayudar a Evans el domingo, da Costa añadió: "Como se ha visto hoy, hay muchas maneras en que los compañeros de equipo pueden jugar juntos y, en su caso, incluso Ticktum se involucró hoy para ayudar a sus opciones.

"Así que, me parece justo. Primero, tenemos que ponernos en una posición para poder hacer eso; hoy fue culpa mía en la clasificación. Golpeé el muro en los grupos y luego mi coche quedó demasiado dañado como para intentar avanzar un poco más en los duelos.

"Siempre puede ocurrir un pequeño milagro. Tenemos que estar ahí para aprovecharlo y, en segundo lugar, seguimos liderando la [clasificación] de equipos y la diferencia es pequeña, así que todavía necesito ganarles a todos para recuperar ese trofeo.

"Ese es el objetivo principal. Creo que mañana es el campeonato de equipos y ojalá podamos tener una carrera divertida y llevarnos ese a casa."

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