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Crónica de clasificación
Fórmula E ePrix de Londres II

Primera fila toda Mahindra en la gran final de Londres; Wehrlein es 3º y Dennis solo 16º

Mahindra dominó la clasificación del domingo con De Vries en la pole por delante de Mortara, pero el tercer puesto favoreció al líder Wehrlein, porque su perseguidor directo Dennis quedó eliminado en la fase de grupos y es solo 16º.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Edited:
Nyck De Vries, Mahindra Racing

Si ayer fue un derbi totalmente Porsche el que decidió la pole position del primero de los dos E-Prix de Londres que cierran la temporada 2026 de la Formula E, hoy fueron los Mahindra los que se disputaron la posición de privilegio.

Al final se impuso Nick De Vries, que también fue el único en bajar de la barrera del 1'07", firmando precisamente en el duelo final un tiempo de 1'06"925 con el que superó a su compañero Edoardo Mortara por poco menos de dos décimas. Los dos representantes de la marca india ya habían demostrado estar especialmente en forma desde la fase de grupos, ya que habían liderado uno cada uno, pese al sobresalto de un toque con un muro para el suizo.

Después de monopolizar la primera fila ayer, los Porsche hoy se "encallaron" ambos en semifinales. Saldrá tercero el líder del mundial, Pascal Wehrlein, derrotado por apenas 22 milésimas en la semifinal con De Vries. Sin embargo, las cosas parecen empezar a ponerse decididamente bien de cara al título para Wehrlein.

Sus perseguidores, de hecho, están todos por detrás de él: Mitch Evans de Jaguar, que aún tiene esperanzas pero bastante reducidas, partiendo a 21 puntos, tomará la salida desde la quinta posición de la parrilla, tras haber sido eliminado por De Vries en cuartos por 177 milésimas. Además, delante de él tendrá al otro Porsche de Nico Muller, que por tanto parece estar en la posición ideal para cubrirle las espaldas a su vecino de box.

Fue desastrosa, en cambio, la clasificación de Jake Dennis, eliminado en la fase de grupos y solo 16º en parrilla. Para el piloto de Andretti, esperar recuperar los 5 puntos que lo separan de Wehrlein en este momento parece por tanto una utopía, aunque nunca se puede dar nada por descontado hasta la bandera a cuadros.

Entre otras cosas, para Porsche la segunda fila es una gran noticia también de cara al campeonato de constructores, en el que debe intentar recuperar cinco puntos a Jaguar. Si el ya citado Evans es quinto, el segundo coche de Antonio Felix da Costa fue eliminado en la fase de grupos y saldrá noveno.

En cuanto a los eliminados en cuartos de final, junto a Evans, en la tercera fila, se colocará Taylor Barnard, de DS Penske, superado por 90 milésimas por Mortara. Un ligero contacto contra una barrera relegó en cambio al Citroen de Nick Cassidy al séptimo puesto, mientras que Dan Ticktum ni siquiera completó el duelo con Muller tras irse recto en una escapatoria, por lo que colocará su CUPRA Kiro en el octavo puesto.

Más atrás quedaron los dos grandes que se despedirán de la Fórmula E con la carrera de hoy, con Sebastien Buemi que no pasó del décimo tiempo con su Envision y Lucas Di Grassi que, en cambio, es 17º con el Lola Yamaha. También parece destinada a acabar con poca gloria la temporada del campeón vigente Oliver Rowland, que no pasó del 18º puesto con su Nissan.

Fórmula E - Londres - Parrilla de salida

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Tiempo Km/h
1 Netherlands N. de Vries Mahindra 21

2 Switzerland E. Mortara Mahindra 48

3 Germany P. Wehrlein Porsche 94

4 Switzerland N. Muller Porsche 51

5 New Zealand M. Evans Jaguar 9

6 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77

7 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37

8 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33

9 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13

10 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

11 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28

12 France J. Vergne Citroën Racing 25

13
P. Martí Cupra Kiro
3

14 Germany M. Gunther DS Penske 7

15 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14

16 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27

17 France N. Nato Nissan e.dams 23

18 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1

19 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

20 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

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