Pascal Wehrlein responde a los juegos de equipo de Porsche tras ganar en Londres

Pascal Wehrlein ha defendido el uso de tácticas de equipo por parte de Porsche para ayudar a su victoria en el London E-Prix del sábado y reforzar su candidatura al título de Fórmula E 2025-26.

Wehrlein convirtió la pole position en una victoria dominante en la penúltima carrera de la temporada, pasando de tercero a primero en el campeonato de pilotos en el proceso.

Aunque el alemán fue rápido durante todo el día, sus opciones de lograr un pleno se vieron impulsadas por Porsche, que aplicó varias órdenes de equipo para asegurarse de que consiguiera el máximo de puntos disponible en Londres.

En la clasificación, tanto su compañero del equipo oficial Nico Muller como el piloto de Kiro Dan Tickum redujeron la velocidad durante las fases de duelo, lo que permitió a Wehrlein hacerse con la pole con una oposición limitada.

Muller luego contuvo al rival por el título Mitch Evans y al resto del pelotón durante el primer stint, permitiendo a Wehrlein abrir una ventaja de más de dos segundos mientras al mismo tiempo conservaba energía.

El viernes, Wehrlein admitió que no era el mayor fan de las tácticas de equipo, al expresar cierta preocupación por que sus rivales intentaran "manipular" la carrera para inclinar el título a su favor.

Cuando se le preguntó por esos comentarios tras la carrera del sábado, Wehrlein señaló el Mónaco E-Prix de 2024, donde Nick Cassidy ralentizó el ritmo de forma similar para permitir que su compañero Evans activara ambos Attack Modes sin perder posición en pista.

"No es la primera vez que vemos eso," dijo el piloto de 31 años a Motorsport.com. "Recuerdo que Jaguar también ganó una carrera en Mónaco así.

"Creo que hoy podría haber sido un 1-2 para el equipo. Una pena lo del momento de ese pit boost para Nico, pero en general hicimos un buen trabajo, y simplemente mala suerte para él."

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre si habría preferido ganar la carrera sin ninguna ayuda de Muller, añadió: "No lo sé, no es mi decisión."

Aunque Muller permitió a Wehrlein construir una ventaja significativa al principio, su victoria no estaba garantizada, con Evans progresando seriamente tras adelantar su parada de pit boost. Sin embargo, un coche de seguridad virtual a mitad de carrera acabó decidiendo el resultado de la carrera a su favor, permitiendo a Wehrlein, al aspirante al título Jake Dennis y a varios otros pilotos hacer una parada barata.

Wehrlein fue el único del grupo en completar su parada antes de que terminara la neutralización, lo que le dio una ventaja adicional sobre quienes rodaban directamente detrás de él. Preguntado durante la rueda de prensa si el sábado le había parecido un día perfecto para él, dijo: "Sí, excepto por la vuelta rápida, pero no, fue un gran día.

"Todo el fin de semana, buen rendimiento ya en las sesiones de entrenamientos, siempre entre los dos primeros, los tres primeros, así que la clasificación se ejecutó perfectamente con ambos coches en la primera fila y luego, sí, todo salió según el plan también en la carrera."

Wehrlein aspira a convertirse en el primer doble campeón de Fórmula E desde Jean-Eric Vergne, ya que llega a la final del domingo con cinco puntos de ventaja sobre Dennis, mientras que Evans está otros 16 puntos por detrás en tercera posición.

"El plan es intentar ganar esa carrera otra vez," añadió el piloto de Porsche. "En primer lugar, tengo que asegurarme de colocarme en algún lugar delante en la clasificación y sí, sin duda el objetivo es ganar. "Si no podemos ganar, obviamente intentaremos hacer cálculos cuando sea necesario, pero el primer objetivo es ganar."