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Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Londres I

Pascal Wehrlein gana el sábado en Londres y toma el liderato del campeonato de Fórmula E

El piloto de Porsche tomó el liderato del campeonato de cara a la final de temporada del domingo, donde el título se disputará efectivamente entre él y Jake Dennis.

Ed Hardy
Ed Hardy
Edited:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Pascal Wehrlein dominó la carrera inaugural del fin de semana del E-Prix de Londres para hacerse con el liderato del campeonato de Fórmula E antes del desenlace por el título del domingo.

El piloto oficial de Porsche ganó por seis segundos por delante del hasta entonces líder de puntos, Jake Dennis, de Andretti, con Antonio Felix da Costa, de Jaguar, completando el podio en la estrecha ExCeL Arena.

Esto deja a Wehrlein cinco puntos por delante del segundo clasificado, Dennis, con 29 aún disponibles, mientras que el 8º y el 10º puesto de Mitch Evans y Oliver Rowland, respectivamente, los ha dejado prácticamente fuera de la lucha.

Porsche acaparó los titulares durante todo el fin de semana, ya que la clasificación vio a ambos coches oficiales disputar el duelo final, en el que Nico Muller levantó el pie en el último sector para ceder la pole a su compañero Wehrlein.

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Eso, sumado a que Dan Ticktum salía desde la segunda fila con el Porsche cliente de Kiro junto a Evans, hizo que fuera una clasificación de ensueño para el alemán, quien el viernes predijo que las órdenes de equipo jugarían un papel en la lucha por el campeonato.

Por tanto, no fue ninguna sorpresa verlo entrar en la curva 1 sin oposición en medio de una salida inusualmente limpia en el ExCeL, donde Wehrlein abrió una brecha de tres segundos en la primera vuelta.

El papel de Muller estaba claro: contener a Evans y al resto del pelotón alrededor del trazado interior-exterior, cuyas características estrechas le ayudaron a resistir los ataques del piloto de Jaguar.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Eso provocó la ira de Evans, que calificó las tácticas de Muller de "dudosas", y lo que no ayudó a su causa fue que las vueltas siete y ocho se completaran bajo condiciones de bandera amarilla.

Ocurrió después de que Zane Maloney, de Lola, sufriera daños por su contacto con el Mahindra de Edoardo Mortara, obligando al piloto de segundo año de la serie a un abandono prematuro.

Pero cuando regresaron las condiciones de bandera verde, la procesión en pista continuó hasta que los pilotos empezaron a utilizar su modo ataque y el impulso de parada en boxes alrededor de la vuelta 17, con Evans entrando de inmediato.

Esto le dio el aire limpio que necesitaba para activar el Modo Ataque en la vuelta 18, lo que condujo a su eventual adelantamiento a Muller en el siguiente giro para ser segundo neto, con Wehrlein aún sin parar.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Photo by: Sam Bagnall / Getty Images

Al principio parecía que el ahora rapidísimo Evans había utilizado la mejor estrategia, y en un momento dado parecía encaminado a saltar por delante de su rival por el título una vez que Porsche hubiera hecho parar al campeón de 2025.

Los dioses de las carreras, sin embargo, tenían otros planes, ya que Lucas di Grassi se fue directo contra la barrera de la curva 9 en la vuelta 21, lo que permitió a Wehrlein —y a muchos otros— hacer una parada barata bajo banderas amarillas.

Eso significó que mantuvo fácilmente su liderato neto y, de inmediato, un frustrado Evans supo que su desafío había terminado, viéndose ante una lucha por mantenerse dentro del top 10 en lugar de por un podio.

El daño fue a peor cuando fue adelantado por Muller —también afectado por el inoportuno FCY— justo cuando Wehrlein contemplaba una cómoda ventaja de ocho segundos sobre Ticktum, ahora segundo.

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Pero la pelea estaba apretada detrás del piloto de Kiro, ya que él, da Costa y Dennis estaban enfrascados en una lucha desordenada por los últimos puestos del podio, con el piloto de Andretti tomando el tercer lugar en la vuelta 28.

No mucho después, el hasta entonces líder del campeonato le arrebató el segundo puesto a Ticktum antes de ganar rápidamente tres segundos, mientras Da Costa pronto adelantaba al británico.

Eso dejó el podio decidido, pero Ticktum siguió cayendo, perdiendo en una desordenada lucha a cuatro por el cuarto puesto en las vueltas finales, mientras se hundía hasta el séptimo lugar por detrás de Sebastien Buemi, Mortara y Taylor Barnard, respectivamente.

Pero luego subió al sexto puesto tras la carrera después de que Mortara cayera al séptimo por una penalización debido a su colisión tardía con Ticktum en la curva 1, mientras que Evans, Nick Cassidy y Rowland completaron el top 10.

Fórmula E - Londres - Carrera Sábado

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Puntos Retirada
1 Germany P. Wehrlein Porsche 94 39

49'48.354

97.4 25
2 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 39

+5.777

49'54.131

5.777 97.3 18
3 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 39

+22.308

50'10.662

16.531 96.7 15
4 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 39

+23.729

50'12.083

1.421 96.7 12
5 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 39

+24.480

50'12.834

0.751 96.7 10
6 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 39

+27.579

50'15.933

3.099 96.6 8
7 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 39

+28.969

50'17.323

1.390 96.5 6
8 New Zealand M. Evans Jaguar 9 39

+30.540

50'18.894

1.571 96.5 4
9 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 39

+31.547

50'19.901

1.007 96.4 2
10 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 39

+33.880

50'22.234

2.333 96.4 1
11 Switzerland N. Muller Porsche 51 39

+41.574

50'29.928

7.694 96.1
12 Germany M. Gunther DS Penske 7 39

+41.964

50'30.318

0.390 96.1
13 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 39

+42.361

50'30.715

0.397 96.1
14 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 39

+47.982

50'36.336

5.621 95.9
15 France N. Nato Nissan e.dams 23 39

+58.243

50'46.597

10.261 95.6
16 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 38

+1 Vuelta

50'03.542

1 Vuelta 94.5
dnf
P. Martí Cupra Kiro
3 37

+2 Vueltas

48'25.356

1 Vuelta Retirada
dnf France J. Vergne Citroën Racing 25 37

+2 Vueltas

48'27.410

2.054 Retirada
dnf Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 19

+20 Vueltas

25'52.656

18 Vueltas Retirada
dnf Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 5

+34 Vueltas

6'28.029

14 Vueltas Retirada
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