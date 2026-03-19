DS abandonará la Fórmula E tras una trayectoria exitosa

Tras 11 temporadas en el campeonato de Fórmula E, DS Automobile ha anunciado este jueves el fin de su andadura en la disciplina al término de la temporada actual, en la que sigue compitiendo bajo el nombre de DS Penske desde 2022.

Tras cuatro títulos mundiales, 18 victorias, 55 podios y 26 poles, DS hace oficial su futura despedida del campeonato totalmente eléctrico, que le ha proporcionado una gran visibilidad y éxitos importantes en la escena internacional.

Participante en la serie desde 2015 y su segunda temporada, DS ha competido en ella bajo varias identidades compartidas. Primero fue bajo la bandera de DS Virgin Racing entre 2015 y 2018, y luego bajo la identidad de DS Techeetah a partir de 2018. Fue entonces cuando DS cosechó sus principales éxitos, con dos títulos de pilotos (para Jean-Éric Vergne y António Félix da Costa) y dos títulos de constructores en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020.

Cabe destacar que DS no es la única filial del grupo Stellantis presente actualmente en la Fórmula E, ya que Citroën, de la que históricamente deriva la marca DS, también compite este año tras tomar el relevo de Maserati —con una primera victoria conseguida bajo este nombre porel e Nick Cassidy en el E-Prix de México.

Esta salida de la FE va acompañada de una estrategia ahora orientada hacia la competición náutica de SailGP —una competición internacional de vela—, en el marco de un patrocinio principal con el equipo francés de la disciplina.

"Tras 11 años de compromiso pionero en la Fórmula E, 18 victorias, 2 títulos de pilotos y 2 títulos de constructores, DS Automobiles ha demostrado su capacidad para transformar la competición en realidad tecnológica, ilustrada por nuestros últimos modelos DS N.º 4, DS N.º 7 y DS N.º 8", declaró Xavier Peugeot, director general de DS Automobiles.

"Con el fin de llevar aún más lejos la excelencia francesa, damos ahora un nuevo paso al orientar nuestra estrategia de colaboración hacia la SailGP, un laboratorio de innovación único en el que se unen el rendimiento tecnológico y la emoción".