La Fórmula E apunta a 19 carreras y una segunda fecha en USA en el estreno del Gen4

La Fórmula E tiene como objetivo ampliar aún más su calendario con la llegada de los coches Gen4 en la temporada 2026-27, que está prevista que cuente con entre 18 y 19 carreras.

La campaña 2025-26 en curso ya presenta un récord de 17 carreras en 11 sedes, con la incorporación de Madrid y Sanya, aunque Yakarta ha sido eliminada.

Si bien el calendario final de 2025-26 no se anunció hasta octubre del año pasado, la Fórmula E está trabajando intensamente para finalizar el cronograma de la primera temporada bajo las regulaciones Gen4.

Con la nueva generación de coches de Fórmula E destinada a ser más grande y potente que sus predecesores, el campeonato está manteniendo conversaciones con diversos promotores para garantizar que los trazados sean seguros y favorezcan las carreras.

La Fórmula E planea presentar el calendario al Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA para su aprobación en marzo, un mes antes de mostrar oficialmente su coche Gen4 al público como parte de un gran evento de lanzamiento.

Consultado sobre cuántas ciudades espera visitar la Fórmula E en 2026-27, el director del campeonato, Alberto Longo, dijo a Motorsport.com: "Si tengo que darte una cifra, lo más probable es que diga 18, entre 18 y 19 carreras. Eso significaría entre 12 y 13 sedes".

El CEO de la Fórmula E, Jeff Dodds, reiteró el plan de la categoría de ampliar gradualmente su calendario, señalando que apunta a organizar hasta 22 carreras por año hacia el final de la década.

"Siempre he dicho que nuestro objetivo es añadir al menos una carrera por año hasta 2030, y si lo hacemos, tendremos entre 20 y 22 carreras cuando lleguemos a 2030, lo cual creo que es el número adecuado para nosotros", dijo Dodds a Motorsport.com.

Una segunda fecha en Estados Unidos

Antonio Felix da Costa, TAG Heuer Porsche Formula E Team, Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Desde la creación del campeonato, la Fórmula E ha disputado carreras en seis sedes diferentes en Estados Unidos, incluyendo tres circuitos distintos —permanentes o temporales— solo en Miami.

Si bien se espera que el Miami Autodrome vuelva a figurar en el calendario 2026-27 tras debutar en enero de este año, la Fórmula E también lleva hasta cuatro años en conversaciones para una segunda sede en Estados Unidos.

Tanto Longo como Dodds aseguran que las negociaciones han alcanzado un punto en el que organizar dos carreras en Estados Unidos ahora parece realista, con Norteamérica como un mercado importante para la Fórmula E.

"Diría que estamos al 70-80%, así que lo más probable es que suceda", dijo Longo al ser consultado sobre las posibilidades de que otra ciudad estadounidense se sume a Miami en el calendario.

"Estamos hablando en este momento con seis ciudades en Estados Unidos. Hemos mantenido conversaciones con 11, pero ahora estamos dialogando con seis ciudades diferentes".

"Una segunda carrera en Estados Unidos es muy realista", añadió Dodds. "Siempre he dicho dos carreras en China y dos carreras en Norteamérica. Hay una ligera diferencia entre Norteamérica y Estados Unidos porque son cosas distintas".

Se entiende que la Fórmula E está evaluando tanto circuitos callejeros como trazados permanentes en Norteamérica, incluido Toronto en Canadá, mientras avanza para cerrar el calendario durante el próximo mes.

"Nos gusta Phoenix como circuito callejero, nos hemos reunido con el equipo allí muchas veces; hemos analizado Atlanta como carrera urbana, hemos hablado con Detroit, hemos hablado con Denver, hemos hablado con Toronto, con COTA en Austin, hemos evaluado Laguna Seca", reveló Dodds.

"La ventaja de Estados Unidos es que tiene muchas buenas ubicaciones, estamos analizando muchas de ellas.

"Tenemos una lista reducida de dos o tres [sedes], pero estoy bastante seguro de que querríamos a Miami en el calendario para el próximo año.

"Aprendimos mucho de la primera carrera en Miami, nos encantaría que fuera una base y luego introducir también una segunda sede a largo plazo."