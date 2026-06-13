Antonelli se viste de Spider-Man para visitar las tribunas del circuito de Barcelona
Los aficionados de Fórmula 1 han especulado que una figura enmascarada en las gradas de Barcelona durante la FP1 era Kimi Antonelli, pero el piloto lo aclaró después
Los aficionados de Formula 1 están convencidos de que una figura enmascarada vista en las gradas durante la primera sesión de entrenamientos libres antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya era Kimi Antonelli de incógnito.
El líder del campeonato fue sustituido por el piloto de reserva de Mercedes Frederik Vesti en la FP1 como parte de los requisitos de piloto novato para cada equipo.
Mientras las cámaras enfocaban a alguien entre la multitud con una sudadera negra de Mercedes y una máscara de Spider-Man, los aficionados no tardaron en afirmar que se parecía mucho al piloto italiano.
"Las mismas vibras que George con la máscara de luchador en México el año pasado", comentó un aficionado en Reddit, refiriéndose al compañero de equipo de Antonelli, George Russell. El piloto británico también fue de incógnito durante la FP1 en el Gran Premio de México 2025, llevando una máscara tradicional de lucha libre mientras se colaba en la zona de gradas del estadio para ver la acción en pista.
Otro aficionado añadió: "Me encanta que no pudieran darle una máscara de talla adulta. ¿De quién es esa máscara de Spider-Man, del hijo de Toto?"
"Podría haberse puesto solo gafas de sol y una gorra... y no un suéter de Mercedes", publicó otra persona, y otro escribió: "Vibras del meme de Shaq escondiéndose detrás del árbol."
Otros comentarios incluyeron: "Se tomó muy a pecho las comparaciones con Tom Holland jaja", y "Estaba literalmente mirando a este tipo en la transmisión como, '¿qué c***..?' No me di cuenta en absoluto de que es Kimi."
Otros no estuvieron de acuerdo y argumentaron que solo era un aficionado que había mentido para tomarse el día libre en el trabajo y asistir al fin de semana de carreras. "Nah, amigo, claramente le mintió a su jefe diciendo que está enfermo, pero es lo bastante listo como para ocultar su cara en caso de que la cámara lo capte", escribió uno, y otro comentarista publicó: "Se ha tomado un día de baja por enfermedad."
Al final del día, Mercedes publicó un video donde reveló la identidad de Spider-Man: Antonelli.
Antonelli llega al Gran Premio de Barcelona-Catalunya con una impresionante ventaja de 66 puntos en el campeonato. Russell ahora ocupa el tercer lugar en la clasificación después de que el siete veces campeón Lewis Hamilton lo superara tras el Gran Premio de Mónaco.
Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - Viernes
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Share Or Save This Story
Antonelli advierte en Barcelona: "La clasificación no será fácil"
Cómo George Russell planea salir del pozo en que está metido en la F1 2026
Por qué Kimi Antonelli está "agradecido" por el bajón que tuvo en la F1 2025
Mercedes respalda el veredicto de ADUO de la FIA tras el sorprendente resultado de Red Bull
Mercedes evalúa opciones legales después de que Alpine recuperara el podio en Mónaco
Russell lidera la FP1 de la F1 en Barcelona con Franco Colapinto en el top 10
Últimas noticias
Antonelli se viste de Spider-Man para visitar las tribunas del circuito de Barcelona
Jacques Villeneuve da su veredicto sobre el estado de forma de Hamilton en Ferrari
Antonelli advierte en Barcelona: "La clasificación no será fácil"
Lo que aprendimos el viernes en el GP de Barcelona de F1 2026
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments