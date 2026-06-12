Antonelli advierte en Barcelona: "La clasificación no será fácil"
Kimi Antonelli afronta con confianza la clasificación en Barcelona a pesar de un viernes complicado. Sin embargo, el piloto de Mercedes espera una lucha especialmente emocionante.
Tras un prometedor viernes en Barcelona, Kimi Antonelli mantiene la confianza en sus opciones para el resto del fin de semana, aunque el piloto de Mercedes espera que la clasificación esté lejos de ser sencilla. El italiano señaló tras la segunda sesión de entrenamientos libres sobre todo el estrecho margen de funcionamiento de los neumáticos como el principal desafío.
Antonelli tuvo un sólido viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero subrayó que encontrar la puesta a punto adecuada para una sola vuelta rápida no fue nada fácil. Según el piloto de Mercedes de diecinueve años, los neumáticos desempeñan un papel crucial en ello.
"Ha sido bastante difícil a una sola vuelta", contó Antonelli. "La ventana de trabajo es tan pequeña y los neumáticos se sobrecalientan bastante rápido."
Precisamente por eso resulta difícil sacar el máximo del coche durante una vuelta de clasificación. "Intentas continuamente encontrar el mejor equilibrio. Con solo una vuelta por juego de neumáticos, eso siempre es complicado. Creo que todavía queda bastante trabajo por hacer, pero tengo confianza de cara a mañana."
Mercedes zal de nacht gebruiken om de verzamelde data te analyseren en enkele aanpassingen door te voeren. Antonelli kijkt daar optimistisch naar uit.
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Mercedes usará la noche para analizar los datos recopilados y realizar algunos ajustes. Antonelli lo espera con optimismo. "Las tandas largas fueron buenas durante el entrenamiento y eso es un punto positivo. Tengo ganas de que llegue mañana y de los cambios que vamos a introducir."
Al final del segundo entrenamiento, Antonelli también informó de problemas de frenos por radio, pero según él Mercedes no tiene que preocuparse por ello. El italiano explicó que el fenómeno estaba relacionado principalmente con la estrategia de neumáticos utilizada el viernes.
"Eso es en realidad normal. Los viernes solemos usar un juego de neumáticos muy desgastado. Mañana correremos con juegos nuevos, así que eso no será un problema."
Con lo que sí cuenta Antonelli es con una clasificación especialmente competitiva. El piloto de Mercedes vio a varios rivales causar una fuerte impresión durante el día inaugural del fin de semana del Gran Premio de España.
"George parecía muy rápido y McLaren también parecía muy fuerte", afirmó Antonelli. "No será fácil, pero vamos a analizarlo todo esta noche e intentar presentarnos mañana en la salida lo mejor preparados posible."
Después de seis victorias en las primeras siete carreras de la temporada, Antonelli vuelve a figurar como uno de los favoritos para la pole position, pero basándose en lo visto el viernes, el joven italiano espera que Mercedes tenga que emplearse a fondo para mantenerse por delante de la competencia.
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