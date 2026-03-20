Opel anuncia su llegada a la Fórmula E en lugar de DS

Tras el relevo entre Maserati y Citroën antes de la temporada en curso de la Fórmula E, el grupo Stellantis procede ahora a otro reemplazo "puesto por puesto" en la disciplina 100% eléctrica, con la llegada de Opel a partir de la temporada 13, que tomará la posta de DS, que anunció este jueves su salida al final de la campaña.

El anuncio marca el gran regreso de Opel a la escena internacional del automovilismo, ya que el fabricante del "blitz" (el rayo que representa su logotipo) ha decidido participar en la Fórmula E a partir de la temporada 2026-2027.

Opel sucederá a DS como otro representante del grupo Stellantis en el campeonato —ya que Citroën participa actualmente— bajo el nombre oficial de "Opel GSE Formula E Team".

"La participación en la Fórmula E marca un nuevo paso importante para Opel en su camino hacia un futuro eléctrico", declaró Florian Huettl, CEO del fabricante. "El lanzamiento de los monoplazas Gen4 en la Fórmula E a partir de la próxima temporada llega en el momento perfecto para permitirnos unirnos a este emocionante mundo de la competición 100% eléctrica".

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Opel como nuevo equipo oficial en la Fórmula E", declaró Jeff Dodds, CEO de la disciplina. "Como marca alemana de renombre, con una excepcional experiencia técnica y una imagen moderna y audaz, Opel aporta una larga y rica historia en el automovilismo, así como una nueva dinámica a la competición".

"El compromiso de Opel también demuestra la importancia de la Fórmula E para los fabricantes de automóviles a nivel mundial en el marco de la transición hacia la electromovilidad".

Opel Formula E Photo by: Opel

Opel, con éxitos en rally y turismos

La historia de Opel en el automovilismo se ha apoyado ampliamente en los cimientos establecidos en la década de 1980 en el WRC. En 1982, Walter Röhrl ganó el título mundial de la disciplina al volante de un Opel Ascona 400, resistiendo la competencia de los Audi de tracción total con su coche de propulsión. El alemán es, de hecho, el último piloto en ganar un campeonato mundial con un vehículo de propulsión.

En la década de 1990, Opel se volcó a los circuitos, especialmente al DTM/ITC. En 1996, Manuel Reuter se consagró campeón al volante del Calibra V6, frente a Mercedes y Alfa Romeo. En 2003, aunque la marca enfrentaba dificultades en el campeonato de turismos, ganó las 24 Horas de Nürburgring.

Tras el retiro del DTM en 2005, el programa de fábrica permaneció mayormente en silencio, aunque la marca continuó involucrándose en proyectos más modestos, cercanos a sus raíces pasadas con la Opel Rally Cup.

Posteriormente, Opel se comprometió de manera constante con la electrificación, con la Opel e-Rally Cup y la Corsa-e Rally, un legado que ahora se destaca con su ingreso al mundo de los monoplazas eléctricos.

"Lo que comenzó hace cinco años con la creación de la primera rally cup monomarca completamente eléctrica desemboca hoy en una participación en el campeonato mundial FIA de Fórmula E", declaró Jörg Schrott, director de Opel Motorsport, quien también ocupará el puesto de director del equipo en la Fórmula E.

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