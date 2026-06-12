Jacques Villeneuve da su veredicto sobre el estado de forma de Hamilton en Ferrari

Lewis Hamilton ha disfrutado de un resurgimiento en Ferrari con podios consecutivos en Canadá y Mónaco, pero el campeón de Fórmula 1 de 1997 Jacques Villeneuve ha advertido que el siete veces campeón todavía no puede vencer a Mercedes en una lucha directa.

El segundo puesto del piloto británico en las calles de Montecarlo hizo que superara a George Russell en el campeonato de pilotos. Hamilton ahora se sitúa segundo, detrás del líder del campeonato Kimi Antonelli.

Hablando con Sky Sports F1, Villeneuve elogió el impulso reciente de Hamilton, pero subrayó que el ritmo de carrera definitivo de Ferrari todavía está por detrás de la dominante maquinaria de Mercedes.

"Lewis ha tenido dos carreras increíbles, pero aun así no fue suficiente para vencer a Mercedes en una lucha directa", explicó el canadiense.

"En lo que puede confiar es en que Russell luche con Antonelli y que ambos se salgan o tengan problemas, y entonces vencerlos. Ahora mismo está en racha, está en un buen momento, se siente bien y es agresivo."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, Hamilton todavía no descarta una lucha por el campeonato. "Mi enfoque es de ataque total, compromiso total, intentar galvanizar continuamente al equipo y empujar en la dirección correcta", dijo a Sky Sports F1 en Barcelona.

"Creo que tenemos una estrella polar. Sabemos adónde necesitamos ir. Llegar allí requiere mucho trabajo, y no es tan fácil como simplemente arreglar algo para la próxima semana. Y simplemente mantenernos todos alineados y seguir empujando.

"Si todos remamos en la misma dirección con la misma fuerza. Creo que potencialmente podemos llegar a un lugar mágico."

Tras el primer día de prácticas en Barcelona, Hamilton terminó con el noveno mejor tiempo en la segunda práctica, después de haberse ausentado de la FP1 para permitir al novato Dino Beganovic tener una oportunidad.

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